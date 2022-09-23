Чем заменить массаж, если вам нельзя его делать? 5 способов расслабить тело и мышцы

кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицины, нутрициолог
Как расслабить мышцы без массажа?
Дыхательные практики
Дыхание помогает расслабиться, убрать тревожность. Пожалуй, лучший эффект даёт упражнение Сама Вритти Пранаяма (равномерное дыхание), суть которого заключается в совершении одинаково длинных вдохов и выдохов. Для выполнения упражнения нужно сесть поудобнее и дышать через нос. Отсчёт нужно вести так, чтобы вдохи и выдохи всегда заканчивались одной и той же цифрой.
Можно усложнить это упражнение, добавив паузу после цикла «вдох-выдох». Дыхательное упражнение нужно делать не менее пяти минут два-три раза в день.
Медитация
С помощью медитации можно избавиться от тревожности, расслабить тело и мышцы, справиться со стрессом.
Медитировать нужно в тихом спокойном месте, приняв удобное положение и сосредоточившись на процессе, не отвлекаясь на посторонние мысли. В этом помогут специализированные аудио- и видеоматериалы.
Об одном из способов, который подойдёт даже новичкам, читайте в статье по ссылке.
Соль, её ещё называют сульфатом магния, добывают из минеральных источников. Она состоит из серы, магния, кислорода, воды. Это сочетание элементов способствует очищению клеток от токсинов, восполняет дефицит магния в организме, помогает расслабиться, снять напряжение в мышцах, улучшает работу нервной и сердечно-сосудистой системы.
Ванну нужно принимать не более 15-20 минут в сидячем положении. При этом температура воды должна быть +36...+38°C.
Глубокая мышечная релаксация
Напряжение — один из главных спутников стресса. Практика релаксации позволяет почувствовать разницу между разными состояниями мышц и научиться быстрее расслаблять их.
Нужно принять наиболее удобное положение и начать последовательно напрягать мышцы всего тела и расслаблять их. Например, сначала задействовать мышцы ног на 5-10 секунд, затем отпустить напряжение и подождать 15-20 секунд. А после перейти к другой группе мышц, прорабатывая таким образом всё тело.
Арт-терапия
Это один из самых простых, но в то же время эффективных способов снять именно эмоциональное напряжение. Что, в свою очередь, положительно скажется и на физическом состоянии. Причём умение рисовать для арт-терапии совсем не обязательно.
Можно купить или скачать из интернета раскраску или картину по номерам. Такое занятие поможет отдохнуть, избавиться от тревожности и навязчивых мыслей. Можно нарисовать что-то своё, изобразив проблему, которая на данный момент вас волнует — так весь негатив перейдёт из головы на бумагу.
Подробнее о пользе арт-терапии читайте в материале по ссылке.