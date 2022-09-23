7 расслабляющих упражнений, которые помогут успокоить ум и снять напряжение

Быстрый темп жизни и неожиданные повороты событий очень часто выбивают из колеи, и с этим нужно что-то делать. Релакс-йога поможет восстановить энергетический баланс, а также подарит ощущение лёгкости и расслабления. Эта практика не только даст возможность расслабиться, но и научит вас концентрироваться на ощущении, мыслях и дыхании.

Вероника Василевич-Новицкая инструктор по йоге В течение следующих 15 минут мы научимся максимально расслабляться в каждой асане, концентрируясь на ощущениях, мыслях, дыхании. Помните, что расслабление – это та роскошь, которую вы должны и можете позволить себе каждый день.

Поза ребёнка

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, соедините стопы. Опустите таз на пятки.

Наклонитесь вперёд, выпрямите спину и вытяните прямые руки перед собой.

Коснитесь лбом пола и полностью расслабьтесь в этом положении.

Дышите ровно и спокойно, при вдохе чувствуйте расширение грудной клетки, а с каждым выдохом чувствуйте всё большее расслабление.

После нескольких дыхательных циклов сделайте полный выдох, поставьте руки на локти, ладони сомкните над головой. Почувствуйте натяжение задней поверхности рук.

Локти толкайте от себя, разводя их в разные стороны.

Фото: istockphoto.com

Кошка-корова

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки. Кисти должны располагаться под плечами, колени – под тазобедренными суставами.

Сделайте вдох и на выдохе максимально округлите спину.

На вдохе прогните спину и тянитесь макушкой вверх, взгляд направлен вперёд.

Теперь вернитесь в исходное положение.

Начните делать круговые движения тазом, выберите комфортную для себя амплитуду.

Сделайте вращения сначала в одну сторону, а затем в другую.

Фото: istockphoto.com

Вытяжение рук

Техника выполнения

Из положения на четвереньках вытяните правую руку вперёд, а левую поставьте на локоть.

Тянитесь за рукой, взгляд направлен на пальцы правой руки.

Поднимитесь вверх и повторите вытяжение.

После подъёма вытяните правую руку по диагонали в левую сторону, также повторите движение дважды.

Теперь протяните правую руку внешней стороной в пространство между левыми ногой и рукой, левую руку вытяните вверх. Задержитесь в этом положении, а затем на выдохе вернитесь в исходное.

Вытяните обе руки вперёд и прогнитесь в пояснице, пытаясь коснуться грудью пола.

Повторите весь цикл на левую руку.

Фото: istockphoto.com

Вытяжение ног

Техника выполнения

Из положения на четвереньках вытяните правую ногу назад, поставив её на носок. Пульсирующими движениями давите на ногу, отводя корпус назад и стараясь опустить пятку к полу.

После нескольких таких движений заведите ногу налево по диагонали, поверните голову и смотрите на пальцы правой ноги.

Теперь вдоль по коврику проведите полукруг правой ногой так, чтобы она оказалась в положении перпендикулярно корпусу с правой стороны. Сделайте пять таких полукругов.

Зафиксируйте ногу в положении, перпендикулярном корпусу, поставьте ногу на пятку.

Сделайте глубокий вдох, а на выдохе направьте ягодицы назад. Чувствуйте приятное растяжение на внутренней поверхности бедра. Сделайте несколько дыхательных циклов в этом положении и поднимитесь вверх.

Вернитесь в положение на четвереньках. Поднимите корпус и, стоя на коленях, заведите руки за спину, тянитесь ими к полу. Выталкивайте ягодицы вперёд и вверх, чувствуйте растяжение. Сделайте в этом положении несколько дыхательных циклов.

Вернитесь в положение на четвереньках и повторите цикл на другую ногу.

Собака мордой вниз

Техника выполнения

Из положения на четвереньках выпрямите ноги и руки, поднимите таз как можно выше. Пятками тянитесь к полу. Ваше тело должно образовать угол.

Вы должны максимально расслабиться, если вам тяжело, можете слегка согнуть колени.

Прогибайте поясницу, старайтесь раскрыть грудную клетку.

Фото: istockphoto.com

Поза ящерицы

Техника выполнения

Из позы собаки мордой вниз подтяните правое колено к груди и поставьте ногу с внешней стороны правой руки. Опустите колено левой ноги на пол.

Медленно сгибайте и разгибайте руки, стараясь тянуть грудь к полу.

Можете отвести правое колено в сторону, чтобы раскрыть тазобедренный сустав.

Если растяжка позволяет, можете опуститься на локти.

Теперь поставьте левую руку на пол, а правую раскройте вверх, смотрите на кончики пальцев.

Верните руку на пол и уйдите в планку. Вернитесь в позу собаки мордой вниз. Дышите и восстанавливайтесь.

Теперь повторите весь цикл на левую сторону.

Фото: istockphoto.com

Поза голубя

Техника выполнения

Из положения собаки мордой вниз выложите правую ногу вперёд на бедро. Нога должна лежать на внешней стороне икры. Левая нога вытянута сзади вас.

Теперь вытянитесь вперёд и вниз, расслабьтесь. Задержитесь в этом положении на комфортное вам время.

Вернитесь в собаку мордой вниз и повторите упражнение на левую ногу.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Делать этот комплекс можно каждый день и даже не один раз. Он поможет вам справиться со стрессом и переместить фокус с негативных эмоций на себя и положительную энергию. А после практики можно попробовать помедитировать. Вариант медитации ищите в этой статье.