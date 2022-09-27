Как на массовых забегах решают проблемы экологии? Пластик стал новым выходом из ситуации

Не секрет, что проблема загрязнения окружающей среды разрослась до невероятных масштабов. Сегодня множество организаций борются даже не за очищение планеты, а хотя бы за уменьшение негативного влияния человека на природу. Решение этой проблемы – отнюдь не простая задача, с которой сталкиваются и организаторы массовых мероприятий. Например, забегов.

На сегодняшний день в мире шесть марафонов-мэйджоров – Лондонский, Бостонский, Берлинский, Чикагский, Нью-Йоркский и Токийский – с максимальным количеством участников от 30 до 60 тыс. в каждом. А кроме того, немалое количество стартов, которые к мэйджорам не относятся, но от этого они не менее масштабные. Например, Московский Марафон, участие в котором в этом году приняли около 25 тыс. человек.

Фото: Московский Марафон

В чём проблема?

Почему мы вообще заговорили о забегах? Дело в том, что во время бега спортсменам необходимо восполнять водный баланс и силы, поэтому на дистанции марафона предусмотрены точки питания и освежения. Там спортсмены могут взять на перекус специальные гели и фрукты, а также напитки – чаще всего воду без газа. Обычно она предлагается в бумажных стаканчиках. В результате после десятков тысяч спортсменов остаётся большое количество упаковки. И казалось бы, бумажные стаканчики максимально экологичны, ведь бумагу можно легко переработать в другие необходимые нам вещи. Но здесь мы не правы.

Чтобы напиток не пролился, как через обычный тетрадный листок, бумагу дополняют другими материалами. В итоге выделить из этой смеси в составе целлюлозу практически нереально. Для отбора и переработки требуется слишком много ресурсов, поэтому пока мало кто готов повторно использовать такие отходы, чаще всего их отправляют на мусорный полигон.

Евгений Витишко эколог, председатель экологического совета, председатель краснодарского отделения «Зелёной лиги» Современный «бумажный» одноразовый стаканчик – это бумага, покрытая пластиковым напылением для сохранения формы и поддержания температуры жидкости. И пластик, и бумагу, безусловно, можно использовать вторично, но не в сочетании их взаимопроникновения. Мне неизвестно, что на территории страны кто-то занимается переработкой таких отходов. Поэтому в любом случае этот мусор идет на захоронение. Из своего детства помню целиком бумажные стаканчики, но время их «живучести» не превышало пяти минут.

Как её решить?

Понятно, что по щелчку пальцев глобальные мировые проблемы не решаются, но сделать всё возможное для того, чтобы минимизировать экологический след, вполне реально. Например, некоторые организаторы ещё при регистрации предупреждают участников о том, что нужно будет принести свою бутылку, и обязуются предоставить атлетам возможность набрать воду в специальных пунктах на протяжении дистанции. Если спортсмен забудет тару – ему предложат купить многоразовый стакан. Но наполнение своих ёмкостей занимает больше времени, чем просто взять уже готовую порцию напитка, для кого-то это может критично повлиять на результат.

На других стартах бегуны могут быть дисквалифицированы за выброс мусора в неположенном месте. Конечно, об этом участников забега предупреждают заранее. Некоторые крупные марафоны специально сокращают количество станций питания и напитков, чтобы уменьшить количество выдаваемой, а соответственно, выбрасываемой упаковки.

В России также постепенно вводятся экологические инициативы, позволяющие сократить количество отходов. О них расскажу дальше.

А что у нас?

В этом году в главном старте страны, как я уже упоминала, приняли участие около 25 тыс. человек, и водой надо обеспечить каждого спортсмена на каждой из точек питания, даже если по итогу не все ей воспользуются. До этого напитки выдавались в бумажных стаканчиках. В 2022-м организаторы Московского Марафона решили минимизировать неперерабатываемые отходы.

Дмитрий Тарасов директор Московского Марафона Многоразовые бутылки достаточно большие, да и постоянно дозаполнять их неудобно – это занимает лишнее время, а также может спровоцировать столпотворения у точек питания. Чтобы уменьшить объём отходов, которые отправятся на полигон после забега, не усложняя при этом путь спортсмена, мы приняли решение предлагать участникам напитки в небольших пластиковых бутылках, которые удобны в использовании и достаточно легко перерабатываются.



СИБУР помог организовать раздельный сбор пластика и его дальнейшую переработку. В результате 180 тыс. пластиковых бутылок, собранных по итогам забега, получат вторую жизнь.

Раздельный сбор отходов и их переработка помогают решить сразу несколько экологических вопросов – снизить объём мусора на полигонах за счёт того, что отходы не захораниваются, а возвращаются в новый цикл производства. А также сэкономить ресурсы планеты, так как для производства новых вещей используется вторсырьё.

Максим Ремчуков директор по устойчивому развитию компании СИБУР Первым шагом для запуска цикла переработки пластика важно обеспечить его раздельный сбор. Поэтому на трассе и в стартово-финишном городке установили контейнеры для пластиковых бутылок.

Специально для трассы марафона мы сделали и удлинённые сетки, в которые удобнее выбрасывать бутылку на бегу. Если бутылка по каким-то причинам не попала в нужный бак, то её отсортируют на мусоросортировочной станции и переработают. Но это усложняет процесс и понижает качество вторсырья, поэтому лучше сдавать пластик в предназначенные для этого контейнеры.

Фото: СИБУР

Что происходит с бутылками от напитков после забега?

Для тех, кто ничего не понимает в этом вопросе, процесс переработки – тайна, покрытая мраком. Я – из таких, поэтому и решила выяснить, что будет с бутылками, которые оказались в специальных контейнерах.

Пластиковые бутылки сделаны из полиэтилентерефталата или ПЭТ. Этот материал, в отличие от бумажных стаканчиков, можно полностью переработать. Вторичный пластик уже используют в строительстве, производстве мебели, текстиля. Но в нашем случае его ждёт другая судьба.

Фото: СИБУР

Сначала все бутылки соберут и доставят на перерабатывающий комплекс. Там их очистят и раздробят на мелкие кусочки. Такой измельчённый и очищенный пластик называется флекса. Флекса поступит на предприятие СИБУРа в Башкирии, где её смешают с первичным сырьём и получат материал Vivilen в виде гранулы. Из полученной гранулы производители напитков смогут выпустить новые бутылки. Дело в том, что особая технология, по которой создаётся Vivilen, позволяет использовать вторичный пластик для производства пищевой упаковки.

На Московском Марафоне можно было посмотреть на примеры переработки и повторного использования пластика. 17 и 18 сентября в стартовом городке была открыта «Мастерская ресайклинга». Там с помощью велошредера гости измельчали пластиковые крышечки и из полученной крошки на специальном оборудовании создавали сувенир на память о марафоне – брелок из переработанного пластика.

А что думают спортсмены?

Начинающие бегуны скажут: «Во время бега я думаю только о том, как правильно переставлять ноги, не сбить дыхание, да ещё и за темпом следить! Куда уж там вспоминать о мусоре и подходящих контейнерах?» «Справедливо», – скажу я и пойду узнавать, что об этом думают марафонцы, которым пришлось проверить всё на себе.

Дмитрий Рудич бегун Я участвовал пока ещё не во многих забегах, но всегда обращаю внимание на то, сколько мусора остаётся после таких мероприятий. Поэтому мне очень близка идея плоггингов (экозабеги, во время которых участники собирают мусор – прим. ред). Они проходят в том числе и онлайн. Организаторы потом из собранного пластика делают медальки и отправляют их участникам.

Мне нравится, когда на забегах строго с мусором, иногда нумеруют твоё питание и в случае найденной упаковки батончика, геля или ещё чего-нибудь тебя просто дисквалифицируют. Это справедливо. Мне как ножом по сердцу каждый раз, когда я вижу, что бегуны бросают бутылки под ноги, даже когда урна рядом. Я же вижу, что ребята бегут не быстрее меня. Это не элита, где важна каждая секунда, они бегут на результат. А ты бежишь ради кайфа и не можешь выкинуть бутылку в мусорку? Просто наболело.

Сергей Матюха бегун Очевидно, что проблема загрязнения окружающей среды есть, невозможно закрыть глаза и прикинуться «дурачком». Ещё до марафона я узнал, что в этом году организаторы решили отказаться от одноразовых стаканчиков в пользу бутылочек. Это не только важно для сохранения экологии, но и удобнее нам, бегунам. Во время забега мы бежали группой около 10 человек, каждый участник старался выбросить бутылку в урну. Так же было и с гелями, на трассе не мусорили.

Чем выше уровень спортсмена, тем ответственнее он относится к таким деталям. Это не очень сложно и не отвлекает.

Дмитрий Тарасов директор Московского Марафона Со своей стороны, мы следим за экорешениями на крупных международных стартах. Например, на Берлинском марафоне в стартовый пакет участника входят многоразовые силиконовые стаканчики, которые можно складывать, бежать с ними и наливать воду на дистанции. Такой вариант, как сказано выше, подойдёт не всем, но может быть приемлем для тех, кто бежит не быстро, в удовольствие.

Также, например, на Лондонском марафоне использовались специальные съедобные водяные капсулы из тонкого слоя водорослей. Капсулу можно либо проглотить целиком, либо надорвать и выпить из неё жидкость, выкинув оболочку капсулы. При этом мембрана полностью разлагается в течение нескольких недель. Возможно, это тоже не самый универсальный вариант, но для некоторых спортсменов может быть удобен.

Нам было бы интересно попробовать новые идеи, но то, что благодаря нашей экоинициативе с СИБУРом пластиковая упаковка от напитков с прошедшего забега отправилась на переработку, уже даёт ощутимый результат.

Ответственное потребление и забота об окружающей среде – вопрос, который касается не только организаторов забегов и атлетов, но и каждого из нас. Что мы можем сделать уже сейчас, чтобы через 100 лет наша планета не превратилась в огромную свалку, как в мультике «Валли»?

Фото: СИБУР

Вот основные принципы ответственного потребления, которые можно постепенно внедрять в свой быт:

Reduce – экономить ресурсы планеты и сокращать потребление, покупая и используя только то, что действительно необходимо;

– экономить ресурсы планеты и сокращать потребление, покупая и используя только то, что действительно необходимо; Reuse – переходить на многоразовые альтернативы, продлевать жизнь вещей и использовать их дольше;

– переходить на многоразовые альтернативы, продлевать жизнь вещей и использовать их дольше; Recycle – развивать переработку отходов, то есть покупать вещи из материалов, которые подходят для ресайклинга, сортировать отходы и сдавать их на переработку, по возможности отдавать предпочтение товарам из вторичных материалов.

Заботьтесь не только о себе, но и о том, что вас окружает!

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