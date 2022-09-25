5 атмосферных видео, которые помогут расслабиться дома на выходных

Вы сможете погрузиться на глубину без акваланга и отправиться в космос без ракеты.

Бывают моменты, когда из дома выходить совершенно не хочется, да и погода этому не благоволит: на улице холодно, всё чаще идут дожди и дует сильный ветер. Тогда отличным способом провести время становятся домашние посиделки с друзьями или в гордом одиночестве. Можно налить себе тёплого какао, укутаться в пушистый плед и включить сериал, который вы давно хотели посмотреть. Или, скажем, посидеть у камина или моря и подумать о своём. Скажете, камин и море дома не предусмотрены? Это не проблема. Их всегда можно увидеть на экране своего телевизора, причём в отличном качестве. Собрали несколько атмосферных и длинных видеороликов для идеальных осенних выходных.

Треск дров в камине

Созерцание пляшущих языков пламени в камине успокаивает. Представьте, что вы находитесь где-то далеко за городом в средневековом особняке, богемно отхлёбывая из кружки тёплый напиток и думая о великом.

Морской прибой

Если вы скучаете по морю всегда, даже если вы только-только оттуда вернулись, это видео поможет вам предаться приятной ностальгии. Кстати, возможно, под шум волн кому-то удастся сладко уснуть.

Лесная прогулка

В лесу всегда чувствуешь себя наедине с природой, вдыхая чистый воздух и слушая пение птиц. Если сейчас выйти погулять не получается или у вас рядом с домом нет леса, включайте это видео.

Подводный мир

Те, кто увлекается дайвингом, уже видели что-то подобное вживую. Но если вы не любитель погружаться на глубину, а наблюдать за красочными рыбами и рассматривать кораллы вам нравится, рекомендуем включить этот ролик.

Космос

Многие наверняка увлекались космосом в детстве и могли перечислить все планеты Солнечной системы по порядку. Почему бы тогда не отправиться в космос, прямо не слезая с дивана? Скажем, посмотреть на то, как выглядит наша планета издалека.

Выше мы уже писали, что под такие посиделки идеально подойдёт какао. Для тех, кто внимательно следит за своей фигурой, у нас есть пп-рецепт этого напитка. Ищите его здесь.