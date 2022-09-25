Как Кэтрин Зета-Джонс удаётся шикарно выглядеть в 53? Секреты красоты и молодости актрисы

Кэтрин Зета-Джонс – британская актриса, известная по ролям в фильмах «Западня», «Невыносимая жестокость», «Легенда Зорро» и в сериале Тима Бёртона «Уэнсдей». Многие поклонники творчества Кэтрин восхищаются не только её профессиональными навыками, но и фигурой.

Актриса ежедневно занимается спортом, старается правильно питаться и следить за состоянием кожи, чего не скрывает от аудитории. Рассказываем, что помогает актрисе сохранять стройность и выглядеть моложе своих лет.

Режим питания

На протяжении нескольких лет актриса придерживается сезонного режима питания. Зимой на завтрак Кэтрин ест овсянку с бананами, черникой и тростниковым сахаром, а летом переходит на гранолу, ванильный йогурт, ягоды и фрукты.

Важное место в диете знаменитости занимают салаты со шпинатом, рукколой, кедровыми орешками, помидорами и сыром с голубой плесенью. Иногда Кэтрин добавляет в блюдо сушёную клюкву, а заправляет оливковым маслом и французской горчицей.

К моему салату можно добавить куриную грудку на гриле, треску или фаршированные баклажаны – что-нибудь лёгкое, что не слишком меня отягощает.

В течение дня актриса может съесть булочки, френч-тосты или молочный шоколад. А на ужин Кэтрин предпочитает рыбу или филе-миньон, которое дополняет грибным соусом и салатом из яблока, авокадо, апельсина, инжира и зелёной смеси. Для разнообразия она готовит блюдо из детства – цветную капусту, запечённую под сыром.

Спорт

Кэтрин занимается различными видами спорта. Её спортивная жизнь состоит из занятий по плаванию, теннису, пелотону и чечётки. Между тем плавание, теннис и танцы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

Если я становлюсь вялой или слабой в физическом плане, я испытываю стресс. Поэтому тренируюсь каждый день, люблю разные активности. Я обожаю плавание, оно делает меня выносливее. У нас в доме есть бассейн, в котором можно плавать против течения. Занятия спортом благоприятно отражаются не только на моём физическом, но и на психологическом состоянии.

Фото: Gregg DeGuire/Getty Images

Плавание – особенно полезное занятие для людей старше 50 лет, потому что оно меньше воздействует на суставы, которые с возрастом могут начать страдать из-за износа или старых травм.

Мария Новосёлова тренер по теннису Теннис – отличный вид спорта не только для детей, но и для взрослых. При регулярных тренировках повышается гибкость тела, улучшается кровообращение, вырабатывается внимание и развивается реакция. Так как в процессе тренировки нужно активно двигаться – задействуются все группы мышц: рук, ног, шеи, спины, живота и даже глаз, повышается выносливость и другие спортивные показатели.

Для взрослых регулярные занятия большим теннисом очень полезны. Они оказывают благоприятное влияние на работу сердца, развивают дыхательную систему, укрепляют иммунную, нервную системы. Также тренировки помогают без труда справляться с проблемой лишнего веса, так как во время часового занятия без повышенной активности сгорает 300-400 ккал, а при большей интенсивности ещё больше, 600+. Основными противопоказаниями для занятий теннисом являются сердечная недостаточность и гипертония, отмечает тренер по теннису.

Готовясь к съёмкам в фильме «Чикаго», актриса начала заниматься танцами. Это занятие настолько увлекло Кэтрин, что она выделила зал для чечётки и хула-хупинга у себя дома. В блоге Зета-Джонс показывает, что занимается сапсёрфингом и регулярно выполняет упражнения на растяжку.

Уход за кожей и волосами

Кэтрин предпочитает не пользоваться декоративной косметикой. Для увлажнения и очищения актриса наносит на кожу смесь из мёда и соли. Это средство помогает коже актрисы оставаться более мягкой и гладкой. Мёд Кэтрин использует и как один из ингредиентов домашнего шампуня. Она смешивает этот продукт с пивом и уже готовым средством моет кожу головы.

Анна Побилат трихолог Шампунь должен хорошо промывать кожу головы и подходить под её тип, это его основные свойства. Сейчас достаточно много эффективных средств, которые способны очистить кожу перед нанесением несмывающегося средства. Вот его-то и нужно подбирать тщательно и по проблеме.

Волосы у Кэтрин выглядят густыми и здоровыми, но шампуни из натуральных ингредиентов подходят не всем. Такие «супернатуральные средства», как мёд с пивом, устроят стресс-тест микрофлоре кожи головы и, вероятно, «подкормят» ненужные грибки и бактерии, что приведёт к возникновению перхоти, дерматитам и прыщам на голове.

Секреты красоты другой возрастной актрисы читайте по ссылке ниже.