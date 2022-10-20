Некоторые запахи тела могут говорить о болезнях. Какие именно — рассказала врач

За то, как мы пахнем, отвечают в том числе микробы.

Ирина Дворкина врач общей практики О чём говорят разные запахи тела?

Казалось бы, наряду со зрением и слухом обоняние уступает в рейтинге важности органов чувств, но это не так. Помимо физической опасности от неспособности различать запахи (например, не почувствовать запах газа при утечке), проблемы также могут возникнуть из-за важной роли обоняния в восприятии вкусов.

У некоторых людей аносмия (потеря обоняния) может привести к анорексии, потому что ощущения удовольствия от еды снижается. Или, наоборот, к ожирению, потому что необходимо есть сильно приправленную пищу, чтобы оценить её вкус.

В целом запахи существенно влияют на здоровье человека. Подробнее об этом читайте в статье по ссылке

Есть и другая сторона медали: у заболеваний и запахов достаточно интересная взаимосвязь. Запах нашего тела — важный критерий, который помогает заподозрить у человека те или иные болезни. Он обусловлен бактериями и секретами кожных желёз, особенно потовых, которые расположены, например, в подмышках и паховой зоне.

Приведём примеры запахов, которые говорят о некоторых болезнях:

брюшной тиф — запах печёного хлеба;

диабетический кетоз — фруктовый аромат гниющих яблок;

повышенное содержание аминов в моче — запах солода и хмеля;

туберкулёз — запах несвежего пива;

жёлтая лихорадка — запах мяса;

дифтерия — запах сладостей;

сахарный диабет — запах забродивших яблок;

нарушение усвоения аминокислот (метионина) — запах варёной капусты.

Рассказываем, о чём ещё может говорить запах, исходящий от вас.

Реакция иммунной системы

В человеческом организме живёт бессчëтное число микробов, некоторые из которых отвечают за то, как мы пахнем. Поэтому при проникновении патогена, изменяющего баланс этих микробов, преобразуется и привычный «коктейль» соединений, из которого формируется наш привычный запах.

Активированная иммунная система выводит побочные продукты метаболизма из эндокринной (гормональной) системы. Уровень одних веществ в крови повышается во время иммунного ответа, а других — снижается, что тоже влияет на тот запах, который источают наши тела.

Например, при диабете появляется довольно характерный запах — он похож на забродившие яблоки и немного напоминает ацетон.

Онкологические заболевания

Нюх, как у собаки, и глаз, как у орла — вот о чём мечтают многие. В последние годы были проведены исследования, могут ли собаки использовать свои впечатляющие способности для выявления рака. Ученые выяснили, что животные действительно способны по запаху уловить наличие колоректального рака в образцах дыхания и стула пациентов.

Но есть ряд причин, по которым собаки не самые хорошие диагносты:

подготовка животных включает в себя интенсивную, дорогостоящую дрессировку и время опытного кинолога;

точность между работой даже одной и той же собаки в разные дни существенно отличается, так что это не самый надёжный критерий.

Поэтому сейчас разрабатывают «электронные носы» — приборы, способные воспроизвести обоняние собаки в электронике, с помощью обнаружения и анализа летучих соединений.

Болезнь тех, с кем вы живёте

Вернёмся к миру животных: исследования показали, что грызуны особенно искусны в вынюхивании болезней. Это влияет на поведение в социуме и на то, с какими другими грызунами они предпочтут взаимодействовать.

Тонкие изменения в запахе, исходящем от организма, помогают животным подбирать сигналы о возможных признаках инфекции и держаться подальше от источника заражения.

В Монелла-центре в Филадельфии выяснили, что болезнь может влиять не только на запах инфицированного, но и на запах других людей, с которыми они живут в одном месте.

Кроме того, запахи могут влиять на настроение и самочувствие. О девяти ароматах, которые помогут успокоиться, читайте в материале по ссылке