3 случая, когда медитация может навредить. Рассказывает психолог

Медитацию сегодня представляют как универсальный инструмент успокоения, осознанности и самосовершенствования. Но вместо спокойствия медитация может вызвать целый спектр негативных эмоций и даже спровоцировать вспышку полноценного психоза. Как этого избежать, рассказывает эксперт.

Евгений Головинов психолог, гипнотерапевт, преподаватель Московского института психоанализа Когда речь заходит о медитациях, обычно говорят о том, чем она полезна. Это возможность отдохнуть, переключиться, сфокусировать внимание и т. д. Но далеко не все упоминают о том, что она может быть и опасна для человека.

Зачем люди медитируют

Цель любой медитативной практики – развитие чувственно-эмоционального восприятия. Исходя из этой цели, ставятся и решаются задачи. В современном сознании человека произошёл перевес в сторону мышления и логического анализа, поскольку так проще и удобнее. Ещё философ Рене Декарт в XVII веке говорил: «Я мыслю, следовательно, существую».

Чувства и эмоции не подчинены принципам формальной логики, с ними сложнее управляться. Они требуют большего внимания на проработку, но именно в них и заложен больший потенциал. Поэтому так важны эмоциональный интеллект и его развитие.

К сожалению, нередко человек убегает от своих непроработанных чувств, от своего состояния, от своих страхов, наполняя жизнь бесконечным бегом от самого себя, избегая любую возможность остаться наедине с собой. А медитативная практика подразумевает погружение в свой внутренний мир, и, соответственно, попадая внутрь, есть вероятность встретиться с самим собой. Это бывает не всегда просто.

Когда медитировать не стоит

Люди постоянно слышат о том, что медитация приносит сосредоточенность, радость и любовь. В результате они оказываются не готовы к тому, что обнаруживают в своём подсознании хаос, отчаяние и страх.

В депрессии

Депрессия, непроработанные травмы и прочие негативные состояния могут обостриться от медитативных занятий, создавая сильный дискомфорт и проявляя «внутренние конфликты». Поэтому, находясь в таких состояниях, следует с большим вниманием и осторожностью относиться к практикам медитации.

Исследования показали, что иногда медитация усиливает приступы тревоги и симптомы депрессии. В некоторых случаях люди, которые раньше не сталкивались с этими состояниями, испытывают их впервые именно во время медитации.

Учёные предполагают, что мозг реагирует на попытку успокоить мысли иначе, чем человек привык. Кроме того, если депрессия и тревожность сопровождаются навязчивыми мыслями, при медитации вы можете обращать на них ещё больше внимания, чем обычно, и тем самым усиливать их.

Подробнее о депрессии и её признаках мы писали в материале по ссылке.

Это не значит, что в депрессивном состоянии и тревожности медитировать совсем нельзя. Специалисты отмечают, что медитация хорошо помогает снизить уровень стресса и почувствовать себя спокойнее, а значит, и поддержать ментальное здоровье. Избежать негативных побочных эффектов можно, если использовать эту практику как дополнение к основному лечению депрессии и тревожности, а также вовремя сообщать о своём состоянии врачу. А если окажется, что медитация всё же не лучший выбор, попробуйте другие техники осознанности.

При недостатке мотивации

Другими словами — прокрастинация или медитация. В 2017 году ученые из Брауновского и Калифорнийского университетов рассказали, что медитация может снижать уровень мотивации. В основном это проявляется у тех, у кого и до начала практики были проблемы с этим показателем. Иногда медитацию воспринимают как отрешение от всего происходящего, полное отсутствие желаний и эмоций. Стремясь к такому состоянию, человек теряет мотивацию делать вообще что-то.

При нерешённой психологической травме

Мы медитируем, чтобы поближе познакомиться с собой и своими эмоциями. Но есть такие эмоции, к которым нужно быть готовыми. Исследования показывают, что, если мы долго подавляли эмоции или переживания, медитация их только пробудит. Они могут проявиться в виде паники, беспокойства, подавленности и других похожих ощущений. Это приводит к ретравматизации — повторному проживанию травмы. Самостоятельно справиться с таким опытом очень сложно.

Для того чтобы снизить риски, внимательно изучите тему и техники медитаций, а также своё эмоциональное состояние. В некоторых случаях лучше обратиться к специалисту.

О том, как правильно анализировать свою жизнь и эмоции, мы писали в нашем материале.