8 простых способов моментально поднять себе настроение

Вспоминайте об этих вещах, когда кажется, что всё плохо.

В трудные времена бодрое расположение духа – ценнейший ресурс. Но как его сохранить, если стрессовые ситуации или известия идут плотным косяком? Предлагаем восемь эффективных способов поднять настроение.

Эрстея Дэйс психолог-расстановщик, невролог Если вы уже не первый день, а то и не первый месяц пребываете в подавленном состоянии, не отмахивайтесь от этого, не игнорируйте свой дискомфорт. Попробуйте для начала воспользоваться средствами, не требующими практически никаких затрат.

Посмеяться

Не просто так сегодня некоторые новостные паблики стали публиковать видео с забавными животными. Юмористический контент – отличное противоядие от тягостных мыслей хотя бы на некоторое время. Кто-то любит советские комедии, кто-то – стендапы, кому-то по душе странные мемы «для своих». Организуйте себе бесперебойный доступ к смешному и постарайтесь хотя бы раз в сутки искренне смеяться в голос.

Пообщаться с друзьями

Назначьте встречу в кафе за чашечкой ароматного чая, в парке или дома. Если не получится пообщаться очно, созвонитесь по видеосвязи. Задайте вашему разговору позитивный и лёгкий тон: вспоминайте проказы детства, рассказывайте друг другу о прочитанных книгах, о том, какие любопытные наблюдения вы сделали за то время, что не виделись. Вам непременно станет лучше. Как говорится, «человеку нужен человек».

Фото: istockphoto.com

Подвигаться

Любая физическая нагрузка поставляет в организм целительную дозу дофамина – гормона удовольствия. Йога, танцы, разминка, уборка дома – подойдёт что угодно. Особенно хорошо работает активность на свежем воздухе, например, прогулка бодрым шагом или пробежка в парке. Также вы можете совместить движение и общение с близким человеком. Разумеется, тут имеется в виду совместный забег на 5-10 км.

Разобрать гардероб

Выделите несколько часов на то, чтобы основательно перетрясти шкаф. Вам не кажется, что вот эта рубашка уже стара и надоела вам? Не стоит ли чаще носить тот свитер, вызывающий приятные ассоциации с днём повышения по работе? Не пора ли основательно закупиться новыми, стильными носками, а то на полке остались только «одиночки»? Есть правда что-то магическое в этом процессе: вы как будто возвращаете контроль и перспективу в свою жизнь.

Послушать музыку и потанцевать

Обновите плейлист: меньше печальных баллад, больше драйва — техно, диско, фанк и так далее. Замечено, что почти всем полезен Моцарт. Переслушайте песни, которые ассоциируются у вас с самыми приятными событиями прошлого. Иногда целительный эффект может оказать даже рекламный джингл из 90-х. Не ленитесь искать новые треки, таким образом вы ещё и «взбодрите» свой мозг. Ну а сочетание «движение + музыка» способно весьма быстро превратить ослика Иа в полного энтузиазма Тигру.

Вспомнить маленькие победы

Каждый день вспоминайте о двух-трёх вещах, что удались вам сегодня на отлично. Допустим, вы классно припарковались, пожарили идеальную глазунью, остро пошутили в дружеском чате. Не обесценивайте подобные моменты, в них – сахар и перец жизни.

Сделать доброе дело

«Тебе плохо? Найди того, кому ещё хуже, и помоги». Принцип не новый, но работает надёжно, как гравитация. Помочь можно не только крупной суммой денег или каким-то трудом. Выслушать – это помощь. Поддержать – помощь. Сказать искренний комплимент, отвлечь от тягостных мыслей, которые вообще-то преследуют и вас – она же.

Не проходите мимо пожилого человека с тяжёлой сумкой или мимо молодой матери с громоздкой коляской у подземного перехода. Остановитесь, вложите пять минут своей жизни в позитивное действие. А потом сравните своё состояние до и после.

Фото: istockphoto.com

Делать для себя приятные мелочи

Выпить утром кофе из тонкой, фарфоровой чашки для гостей. Не хранить комплект нарядного белья на «особый случай», а решить, что он – сегодня. Съесть свежее пирожное «Наполеон» после ужина (да-да, после шести, какой ужас!).

Вспомните притчу о монахе, загнанном в пропасть голодным тигром: держась одной рукой за какую-то корягу, другой – потянулся за красной, сочной земляникой, что нависала над бездной, и сорвал её. Легенда умалчивает о том, спасся он или нет. Однако мы доподлинно знаем: он успел попробовать самую сладкую, самую вкусную ягоду.

Бывает так, что ни смех, ни движение, ни помощь близким не работают. В этом случае обратитесь к психологу, психотерапевту или просто к терапевту. Депрессия вам сейчас точно не нужна.

К слову о приятных мелочах, если у вас есть ароматическая лампа — есть несколько эфирных масел, которые помогут успокоиться. О том, какие это масла, читайте здесь.