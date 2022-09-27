Чем могут быть вредны подтягивания на турнике? 3 случая, когда к нему лучше не подходить

Егор Ходырев фитнес-тренер Когда турник может навредить здоровью? Как сделать тренировки на перекладине полезными?

Занятия на турнике очень эффективны для прокачки мышц спины и рук. Однако вы можете заниматься во вред, если будете игнорировать некоторые особенности тренировок и своего организма.

Когда подтягивания могут навредить

При несоблюдении техники

При тренировках на турнике сильную нагрузку получают плечевой сустав и лопатки. В положении поднятой руки сустав достигает крайней амплитуды движения. Любая крайняя амплитуда не полезна для здоровья суставов. Добавьте к этому игнорирование правильной техники выполнения упражнений, и вы получите боли в верхней части тела и снижение спортивных результатов.

При незалеченных до конца травмах

Если у вас есть боли в плече, рекомендую залечить травмы, чтобы турник приносил пользу, а не вред. Здоровым людям советую грамотно планировать тренировки, соблюдать принципы постепенности, периодизации и технику упражнений.

При острых болях в спине, шее и пояснице

Если есть острые боли в шее, грудном отделе или пояснице, тренировки на турнике пойдут во вред. При висе на перекладине мышцы, которые прикрепляются к тазу и отвечают за сгибание бедра, растягиваются. Это приводит к дисбалансу в теле, из-за чего усиливается прогиб в пояснице. Она же, в свою очередь, перенапрягается, и от этого могут появляться боли или скованность в любом отделе позвоночника, а особенно в поясничном.

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Как сделать тренировку на турнике полезной

Соблюдайте правильную технику. Изучите, как надо делать вис на турнике, чем отличается широкий хват от узкого. Понимание этого поможет вам добиться атлетичного тела, избежать травм и долгие годы прогрессировать.

Проконсультируйтесь с тренером или врачом ЛФК. Результаты тестирования позволят выявить противопоказания и ваши индивидуальные особенности тела. Кому-то нужно будет поработать над подвижностью лопаток, прежде чем начать подтягивания, а кто-то вовсе заменит турник тренажёрами.

Аккуратно слазьте с турника. Спрыгивать с турника крайне вредно для межпозвоночных дисков. Не нужно стесняться аккуратно слезать по лестнице. Так вы сохраните позвоночник здоровым.

Делайте разминку. Это правило ко всем упражнениям. Разминка увеличивает эффективность тренировки и защищает от травм.

Сделайте тренировки на турнике максимально полезными для своего здоровья. Для этого соблюдайте эти принципы, чтобы в будущем у вас был крепкий организм и здоровые суставы. Травмы обычно проявляются через годы, поэтому изучите эту информацию заранее, чтобы знать, какой вред можно получить от тренировок на турнике и как его избежать.

Кстати, заниматься на турнике каждый день не стоит. Почему, читайте в этой статье.