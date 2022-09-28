Где купить бюджетные, но качественные худи? 5 вариантов дешевле 2000 рублей

В тёплое время года такая одежда становится мастхэвом.
Худи, пожалуй, уже можно назвать признанной классикой городского стиля. Теперь его комбинируют не только с джоггерами и джинсами, но и надевают поверх платьев и сочетают с юбками. Мы собрали пять брендов, которые предлагают отличные базовые худи меньше чем за 2000 рублей.
Про историю создания этого элемента одежды можно прочитать в нашем материале.
Российская марка презентовала целый блок базовой одежды из хлопка, в котором можно найти и худи. В ассортименте есть как утеплённые, так и облегчённые версии различных цветов.
Фото: tvoe.ru
Кроме базовых коллекций, бренд часто выпускает линейки в сотрудничестве с другими марками или организациями. Например, сейчас доступна коллекция худи с картинами из Третьяковской галереи.
Gloria Jeans
Ещё один российский бренд, который представляет широкий выбор базовых однотонных худи.
Фото: gloria-jeans.ru
Для поздней осени и зимы отлично подойдёт модель из плотного хлопкового футера. Дополните монохромный образ ярким худи, и он заиграет совершенно другими красками. Для любителей спокойных цветов и удлинённых форм также найдутся стильные варианты.
Befree
Помимо классических моделей из хлопка, здесь можно найти различные варианты из мохера и плюшевой ткани. Отличной альтернативой станет и джемпер мелкой вязки, стилизованный под худи.
Фото: befree.ru
В мужской коллекции есть сочные цвета и плотные силуэты, которые добавят в гардероб универсальный элемент как для долгих прогулок, так и для повседневных дел.
Отлично дополняют такой стиль головные уборы. Рассказали, как выбрать и с чем сочетать кепки и панамы в этом сезоне.