Где купить бюджетные, но качественные худи? 5 вариантов дешевле 2000 рублей

В тёплое время года такая одежда становится мастхэвом.

Худи, пожалуй, уже можно назвать признанной классикой городского стиля. Теперь его комбинируют не только с джоггерами и джинсами, но и надевают поверх платьев и сочетают с юбками. Мы собрали пять брендов, которые предлагают отличные базовые худи меньше чем за 2000 рублей.

Про историю создания этого элемента одежды можно прочитать в нашем материале.

ТВОЁ

Российская марка презентовала целый блок базовой одежды из хлопка, в котором можно найти и худи. В ассортименте есть как утеплённые, так и облегчённые версии различных цветов.

Фото: tvoe.ru

Кроме базовых коллекций, бренд часто выпускает линейки в сотрудничестве с другими марками или организациями. Например, сейчас доступна коллекция худи с картинами из Третьяковской галереи.

Gloria Jeans

Ещё один российский бренд, который представляет широкий выбор базовых однотонных худи.

Фото: gloria-jeans.ru

Для поздней осени и зимы отлично подойдёт модель из плотного хлопкового футера. Дополните монохромный образ ярким худи, и он заиграет совершенно другими красками. Для любителей спокойных цветов и удлинённых форм также найдутся стильные варианты.

Befree

Помимо классических моделей из хлопка, здесь можно найти различные варианты из мохера и плюшевой ткани. Отличной альтернативой станет и джемпер мелкой вязки, стилизованный под худи.

Фото: befree.ru

В мужской коллекции есть сочные цвета и плотные силуэты, которые добавят в гардероб универсальный элемент как для долгих прогулок, так и для повседневных дел.

Отлично дополняют такой стиль головные уборы. Рассказали, как выбрать и с чем сочетать кепки и панамы в этом сезоне.

Ostin

Трикотажная коллекция бренда порадует и взрослых, и детей. Есть интересные формы и цвета: например, худи со свободным нижним краем или фактурная ткань в рубчик.

Фото: ostin.com

Кстати, здесь нужно искать подходящий вариант любителям редких оттенков: актуальный неоновый оранжевый, светло-оливковый или пыльный индиго. Разнообразную палитру дополняет достойное качество.

Zolla

Любители лаконичного дизайна обязательно найдут у бренда подходящий вариант: минималистичные принты, монохромные варианты или ёмкие надписи. Всё выполнено в хорошей стилистической выдержке.

Фото: zolla.com

Кроме классических худи, у бренда можно найти анораки, олимпийки, утеплённые поло и свитшоты.