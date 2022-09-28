Понадобится всего 2 минуты в день, чтобы выглядеть на несколько лет моложе.

Как избавиться от морщин вокруг глаз. 4 упражнения, которые можно делать дома

«Лапки» вокруг глаз, пожалуй, одна из самых распространённых проблем с кожей. Неприятные морщины на лице могут появиться не только с возрастом — у некоторых они возникают из-за особенностей мимики даже в относительно молодом возрасте. Сократить их количество — а в перспективе и вовсе избавиться — помогут несколько упражнений.

Мария Фадеева тренер по самомассажу лица и соосновательница студий Face Fit Рассказывает, какие упражнения помогут избавиться от морщин вокруг глаз.

Прежде чем приступать к любым массажным манипуляциям с лицом, нужно нанести средство для массажа. Подойдёт гель, сыворотка или крем. Лучше всего использовать то, в чём вы уверены и чем привыкли пользоваться каждый день. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в виде высыпаний. По этой же причине стоит избегать масел — как правило, они закупоривают поры и, соответственно, провоцируют воспаления.

Разогреваем выбранное средство в ладонях, затем похлопывающими движениями наносим его на прорабатываемую зону.

Упражнение 1

Первое движение: два пальца фиксируем под уголком глаза и круговыми движениями двигаемся ими от внутреннего уголка к внешнему.

Повторяем движение 10 раз.

Упражнение 2

Снова фиксируем два пальца под уголком глаза и делаем как бы зачерпывающее движение на сильном нажатии, проходясь по скуловой косточке. Двигаемся от уголка глаза, заходим на скуловую кость и обратно к уголку глаза.

Повторяем движение 10 раз.

Кстати, об упражнениях, которые помогут добиться чётких скул, рассказали в статье по ссылке.

Упражнение 3

Палец фиксируем у верхнего века у уголка — для удобства глаз можно прикрыть. На сильном нажатии делаем полукруговое движение от уголка к уголку.

Повторяем 10 раз.

Упражнение 4

Фиксируем бровь одной рукой. Четыре пальца другой ставим под внешним уголком глаза и ведём к внутреннему.

Повторяем движение 10 раз.

Эти простые упражнения помогут поддерживать кожу в зоне глаз в тонусе, будут улучшать циркуляцию крови и эластичность тканей. Делать их можно каждый день — например, вечером перед сном.

Подробнее технику выполнения смотрите в видео.