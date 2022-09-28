Осенью пряные напитки особенно актуальны для профилактики простуды.

Нутрициолог назвала 3 самых полезных специи. Они подойдут всем

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Какие специи считаются самыми полезными?

О целебных свойствах и пользе специй знали ещё в древности. Люди верили, что с помощью различных приправ можно вылечить даже цингу и другие серьёзные болезни, такие как сахарный диабет.

Многообразие специй можно разделить по эффектам и областям воздействия. Например, многие острые пряности помогают в похудении. Подробнее об этом читайте в статье по ссылке.

Я же хочу рассказать о трёх универсальных, которые не провоцируют аллергию и могут быть использованы в разных форматах: отдельно, как приправа или как основа напитка.

Полезная триада против вирусов, хандры и тяги к сладкому:

корица;

имбирь;

куркума.

О каждой специи расскажу подробно.

Корица

Натуральная корица — эффективное средство против тяги к сладкому. Несмотря на то что эта специя обладает слегка сладковатым вкусом, она снижает гликемический индекс продуктов, с которыми её едят.

Регулярное употребление корицы помогает нормализовать уровень сахара в крови и усилить чувствительность к инсулину благодаря повышенному содержанию полифенолов и антиоксидантов.

Корица оказывает общеукрепляющий эффект, поддерживает нормальный обмен сахара, белка и жиров.

Экстракт корицы также обладает защитным антиоксидантным действием. Её можно добавлять в дикий рис, супы, карри, запеканки или класть щепотку молотой в готовые блюда.

Имбирь

Лучшее средство при переедании, вздутии и неприятных ощущениях в животе. Имбирь помогает бороться с сильной тягой к мучному и сладостям, активируя пищеварение и ферменты.

Чтобы разбудить пищеварительную систему, нужно тонко нарезать имбирь, сбрызнуть соком лимона или лайма, немного посолить и съесть.

Корень имбиря — отличное средство для лечения органов дыхания и профилактики простуды и гриппа. Кроме того, специя может стать спасением для беременных женщин и помочь с утренним токсикозом.

Свежий имбирь и его сок оказывают очищающий эффект при наличии токсинов в кишечнике, почках и коже. Корень и сок можно использовать для заправок и как ингредиент салатов, супов, рагу, также можно готовить имбирные напитки.

Например, имбирный чай успокаивает желудок и снижает тошноту. Ускоряет обмен веществ и пополняет запасы в организме витаминов A, С, B1, B2, магния, фосфора, железа, кальция, цинка и калия.

Куркума

Эта специя эффективна при лечении патологий поджелудочной железы и печени — помогает органам быстрее восстанавливаться после болезни. При панкреатите блюда с этой пряностью помогают восстановить функциональность органа и стабилизировать процесс отвода желчи.

Использование пряности при патологии поджелудочной зависит от стадии заболевания. При остром течении панкреатита употребление куркумы запрещено. Она может вызвать дополнительное раздражение слизистых и усилить нагрузку на воспалённый орган.

Основной полезный компонент — куркумин, который укрепляет иммунитет и улучшает когнитивные функции. «Золотистая» специя обладает противовоспалительным эффектом, нормализует уровень сахара в крови и стимулирует образование инсулина.

На основе куркумы можно готовить полезный бескофеиновый латте (он же «золотое молоко») и целебный чай.

Как приготовить согревающий чай из имбиря и корицы

Эти растения обладают согревающими и успокаивающими качествами. Травяной чай без кофеина — отличная альтернатива кофе и чёрному чаю, поскольку не имеет обезвоживающего эффекта.

Вам понадобятся:

имбирь — 1 кусочек (4-5 см);

корица — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

вода — 1 л.

Небольшой кусочек имбиря очистить, нарезать и опустить в кипящую воду. Варить в течение 10 минут. Снять с огня, приправить корицей и чёрным перцем.

Пить чай рекомендую в тёплом виде, можно добавить ломтик лимона и листики мяты.

Рецепты ещё пяти напитков, которые помогут укрепить иммунитет, ищите в материале по ссылке.