Как избежать проблем с шеей, спиной и плечами из-за компьютера. Рассказал врач

С этим синдромом сталкиваются и те, кто много времени проводит за компьютером, и те, кто пользуется мобильным телефоном. А это значит, что такая проблема сегодня может затронуть любого. Разбираемся с ортопедом, чем она может быть вызвана и как с ней бороться.

Лев Дунаев ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Развитие синдрома компьютерной шеи напрямую связано с нашим образом жизни.

Из-за чего возникает синдром компьютерной шеи

В течение дня в офисе мы не следим за осанкой и постоянно сутулимся. Отрываемся от монитора компьютера и тут же смотрим в экран телефона. С последним мы не расстаёмся дома, в кафе, во время поездок на работу. Неправильное использование современных гаджетов, нарушение осанки и есть причины развития синдрома компьютерной шеи.

Как проявляется синдром компьютерной шеи

Когда мы долго сидим за компьютером, спустя какое-то время шея непроизвольно принимает неестественное положение. Мы даже не замечаем, как бессознательно выдвигаем вперёд плечи, шею и голову, наклоняясь ближе к монитору, потому что устаём сидеть в одном положении. Если мышцы спины и шеи слабые и нетренированные, они не в состоянии долго удерживать тело в правильной позе, поэтому мы и начинаем сутулиться. О том, как правильно тренироваться, если у вас плохая осанка, читайте в материале по ссылке.

Со смартфоном ситуация похожая. Обычно мы сильно наклоняем голову, когда смотрим в экран гаджета. Подобная нагрузка приводит к пережатию мышц спины, шеи, плеч и грудной клетки, из-за чего в этих областях тела появляются боли, обычно дающие о себе знать ближе к концу дня. Мышцы постепенно привыкают к такому неправильному положению, в результате чего неестественная осанка закрепляется. Мы неосознанно начинаем сутулиться постоянно. Такое состояние и называют синдромом компьютерной шеи.

Чем опасен синдром компьютерной шеи

Когда голова наклонена, сжимаются межпозвонковые диски шейного отдела. Это хрящевые образования, они соединяют позвонки, из которых состоит основа скелета. Постоянное пребывание в неправильном положении ускоряет их износ. На фоне этого может развиваться шейный остеохондроз. При такой патологии начинают беспокоить боли в области шеи, в будущем перерастающие в хронические.

Что делать

По сути, осанка — это то, как мышцы удерживают тело. Поскольку «компьютерная шея» — это не искривление позвоночника, такое состояние можно исправить. Прямо сейчас, пока вы читаете статью, проверьте положение шеи, плеч, спины и таза. Они должны находиться на одном уровне и составлять прямую линию.

Не стоит класть ногу на ногу или под себя. Сделайте так, чтобы стопы опирались на пол всей подошвенной поверхностью. Установите монитор компьютера на уровне глаз. Увеличьте шрифт, если вам приходится наклоняться вперёд, чтобы лучше разглядеть текст на экране.

То же самое касается и мобильного телефона. Держите гаджет в руках по возможности максимально перед глазами, не кладите его на стол. В офисе пользуйтесь ортопедической подушкой под спину. Изделие помогает удерживать позвоночник в физиологически правильном положении, поэтому с подушкой проще сформировать нормальную осанку.

В течение дня не сидите всё время на одном месте. Старайтесь делать пятиминутные перерывы каждый час, больше двигайтесь. Делайте зарядку, которая включает упражнения на укрепление мышц спины и шеи. О пяти подходящих упражнениях читайте в статье по ссылке.

Чем лучше вы натренируете мышцы, тем проще им будет удерживать туловище в правильном положении.

Если вас уже беспокоят боли в шее или спине, запишитесь на приём к травматологу-ортопеду. Врач проведёт обследование, подскажет, какое медицинское изделие выбрать, чтобы исправить осанку и уменьшить болевой синдром. Обычно в таких случаях назначается ношение воротника Шанца, корректора осанки. Программа лечения также включает физиотерапию, кинезиотейпирование.

Также врач разработает комплекс специальных лечебно-профилактических упражнений для укрепления и расслабления напряжённых мышц.