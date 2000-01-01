Неймар выпустил новую lifestyle-коллекцию одежды и обуви
Это уже второе сотрудничество бразильца с брендом Puma.
Отличительный знак — ярко вышитые птицы — такая татуировка есть на шее у Неймара. Дополнили изображение слова Tudo Passa, которые переводятся как «Всё проходит».
«Эта тропическая коллекция также была создана, чтобы немного напомнить мне об атмосфере Бразилии и о том, кто я как человек», — сказал футболист.
В коллекцию вошли базовые вещи премиум-класса: футболки, спортивные штаны, бомбер, рюкзаки и несколько моделей обуви.
Также представлены яркие шлёпанцы и головные уборы, дизайн которых разрабатывал сам футболист.
Среди кроссовок – PUMA Slipstream в молочном и чёрном цветах, дополненные жёлтыми деталями.
Все вещи выполнены из премиальных материалов и украшены высококачественной вышивкой и фурнитурой, как уверяют производители.
Неймар выпустил новую lifestyle-коллекцию одежды и обуви
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