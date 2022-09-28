Главное — не держать всё в себе.

Куда направить злость и агрессию, чтобы никому не навредить. 2 простых способа остыть

Злость и агрессия — очень сильные эмоции, которые просто так не возникают и не исчезают. В случаях, когда вас одолевает волна негатива, важно действовать чётко и решительно.

Наталья Степанова психолог Знаете ли вы людей, которые никогда не злятся? Точнее, злятся, но все «нехорошие» чувства подавляют. И, как правило, внешне они очень спокойны, хотя внутри может бушевать ураган.

Из-за воспитания и убеждений многие люди запрещают себе выражать злость и агрессию, находясь в постоянном напряжении. Годами они утрамбовывают и копят всё это внутри себя. Но в критический момент не выдерживают внутреннего накала и справляются с этим как умеют:

либо выплёскивают негатив на других;

либо терпят и разрушают сами себя.

Ни тот, ни другой способ абсолютно не экологичны. В первом случае человек ругается, ссорится и враждует с окружающими. Во втором – провоцирует возникновение и развитие соматических (телесных) заболеваний.

Почему так происходит?

Ребёнок знакомится с агрессией примерно в период от одного года до трёх лет, чтобы пережить опыт родительского принятия. То есть, когда малыш кричит, раздражается, злится, когда он не слушается, когда может что-то сломать или разбить, то он не делает это «назло» родителям, он исследует свои чувства – злость и агрессию.

Если родитель выдерживает столь интенсивные чувства ребёнка, принимает их и помогает ему их прожить, то такое экологичное знакомство ребёнка со своей здоровой агрессией в будущем помогает трансформировать её во внутреннюю силу, проявлять волю, отстаивать границы и добиваться поставленных целей.

Психологи и социологи сходятся во мнении, что конфликт поколений не будет исчерпан никогда. Но прийти к взаимопониманию всё же можно. В предыдущем материале рассказали об эффективных способах разрешения разногласий.

Если родитель по каким-то причинам не выдерживает агрессивное поведение ребёнка и в ответ начинает возмущаться, раздражаться, стыдить, обвинять или наказывать, у ребёнка формируется запрет на проявление своих чувств. И тогда эта сила, эта энергия, которая столь необходима, чтобы идти вперёд, блокируется. Однако она никуда не исчезает, а остаётся в теле.

Чтобы помочь себе не накапливать эмоциональный стресс, попробуйте следующие простые действия:

Выплесните злость и агрессию через действия: подойдут любые физические упражнения (пробегитесь, побейте грушу, сделайте силовую тренировку). Если в моменте это сложно реализовать, можете снять напряжение через топанье ногами по земле или битьё подушки. Двигайтесь всем телом и не забывайте дышать. Признайте и назовите свои внутренние переживания, а затем выпишите их. Такая «выгрузка» эмоций из психики на бумагу поможет освободить ресурсы для «переваривания» негативных состояний.

Эти простые правила помогут в моменте справиться с эмоциональным напряжением в сложной ситуации. Не пренебрегайте ими, ведь стресс может провоцировать серьёзные заболевания. Подробнее об этом читайте по ссылке ниже.