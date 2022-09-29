Как прокачать всё тело фитнес-лентой. Лёгкая тренировка, которую можно делать где угодно

Фитнес-лента – универсальный тренажёр, с помощью которого можно прокачать большинство мышц. Натягиваясь, снаряд создаёт дополнительное сопротивление, которое делает упражнения гораздо эффективнее. Заниматься с лентой сможет как опытный спортсмен, так и новичок. Сегодня предлагаем проверить необходимость ленты в вашем арсенале и попробовать сделать несложную тренировку.
Показывает комплекс упражнений с фитнес-лентой на всё тело.
Разведение рук в стороны
Техника выполнения
- Встаньте стопами на фитнес-ленту примерно посередине, возьмите концы ленты в руки.
- На выдохе резко разведите руки в стороны, на вдохе медленно опустите их.
- Спина должна оставаться прямой, лента во время разведения рук должна плотно натягиваться.
Выполните 10–15 повторений.
Фото: istockphoto.com
Подъём рук перед собой
Техника выполнения
- Встаньте стопами на фитнес-ленту примерно посередине, возьмите концы ленты в руки.
- На выдохе поднимите прямые руки перед собой, чувствуя натяжение ленты.
- На вдохе медленно опустите руки в исходное положение.
Выполните 10–15 повторений.
Тяга к груди
Техника выполнения
- Встаньте в положение выпада. Стопой опорной ноги встаньте на фитнес-ленту.
- Слегка наклонитесь вперёд к колену, руками возьмитесь за ленту ближе к стопе.
- На выдохе резко потяните ленту, уводя локти назад и соединяя лопатки.
- На вдохе вернитесь в исходное положение.
Выполните по 15 повторений на каждую ногу.
Фото: istockphoto.com
Сгибание рук на бицепс
Техника выполнения
- Встаньте на середину ленты, ноги поставьте узко, руками возьмитесь за концы ленты.
- На выдохе медленно согните правую руку в локте, подведите кончик ленты, зажатый в кулаке, к плечу.
- Так же медленно на вдохе опустите руку в исходное положение.
- Выполните это же движение на другую руку.
- Чередуйте руки во время выполнения упражнения.
Выполните по 15 повторений на каждую руку. Чтобы усложнить упражнение, можно работать ещё и с небольшими гантелями.
Фото: istockphoto.com
Отведение рук в сторону
Техника выполнения
- Поставьте ноги на ширине плеч, возьмите фитнес-ленту. Растяните ленту за спиной возле лопаток, кончики ленты возьмите в руки. Кулаки должны находиться у плеч.
- На выдохе медленно вытяните руки в стороны, растягивая ленту.
- На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.
Выполните 10–15 повторений.
Фото: istockphoto.com
Приседания
Техника выполнения
- Встаньте на середину ленты, возьмитесь примерно за середину каждого её свободного конца.
- На выдохе согните ноги и уйдите в присед.
- На вдохе разогните ноги и придите в исходное положение, фитнес-лента должна натянуться.
- Во время упражнения пресс должен находиться в напряжении.
Выполните 15 повторений.
Фото: istockphoto.com
Отведение ноги вперёд и вбок
Техника выполнения
- Обвяжите ноги лентой, чем крепче вы свяжете, тем сложнее будет выполнять упражнение. Не перебарщивайте, лента должна хорошо натягиваться, но не сковывать движения.
- Выведите одну из ног вперёд, носок тяните на себя, рукой можете опереться о стену.Чувствуйте натяжение снаряда.
- Медленно верните ногу в исходное положение. Сделайте так 15 раз.
- Затем выполните то же движение, но уже вбок. Выполните также 15 раз.
Сделайте ещё один такой комплекс на другую ногу.
Фото: istockphoto.com
Махи ногами назад
Техника выполнения
- Обвяжите ленту вокруг одной из стоп. С каждой стороны снаряда концы должны быть одинаковой длины.
- Оба конца ленты положите на пол, зафиксируйте их руками и встаньте в планку.
- Держа живот в напряжении, на вдохе согните колено ноги, обвязанной лентой, и подтяните его к груди. При этом округлите спину и опустите голову вниз.
- На выдохе резко выведите рабочую ногу назад, делая мах. Поднимите голову и распрямите спину.
Выполните по 15 раз на каждую ногу.
Сделайте перерыв в несколько минут и повторите этот комплекс ещё раз. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
Фитнес-лента – не единственная разновидность спортивных резинок. Уверены, вы видели и кольцевые фитнес-резинки, которые наверняка есть дома у многих девушек. Упражнения с этими снарядами ищите в этой статье.