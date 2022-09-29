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Эффективная и простая тренировка с фитнес-резинкой в домашних условиях — видео

Как прокачать всё тело фитнес-лентой. Лёгкая тренировка, которую можно делать где угодно
Виктор Обморнов Анастасия Чака
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Упражнения с фитнес-лентой
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Этот комплекс упражнений подойдёт любому уровню подготовки.

Фитнес-лента – универсальный тренажёр, с помощью которого можно прокачать большинство мышц. Натягиваясь, снаряд создаёт дополнительное сопротивление, которое делает упражнения гораздо эффективнее. Заниматься с лентой сможет как опытный спортсмен, так и новичок. Сегодня предлагаем проверить необходимость ленты в вашем арсенале и попробовать сделать несложную тренировку.

<a href="https://www.championat.com/authors/6191/1.html">Анастасия Чака</a>
Анастасия Чака
фитнес-тренер

Показывает комплекс упражнений с фитнес-лентой на всё тело.

Разведение рук в стороны

Техника выполнения

  • Встаньте стопами на фитнес-ленту примерно посередине, возьмите концы ленты в руки.
  • На выдохе резко разведите руки в стороны, на вдохе медленно опустите их.
  • Спина должна оставаться прямой, лента во время разведения рук должна плотно натягиваться.

Выполните 10–15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Подъём рук перед собой

Техника выполнения

  • Встаньте стопами на фитнес-ленту примерно посередине, возьмите концы ленты в руки.
  • На выдохе поднимите прямые руки перед собой, чувствуя натяжение ленты.
  • На вдохе медленно опустите руки в исходное положение.

Выполните 10–15 повторений.

Тяга к груди

Техника выполнения

  • Встаньте в положение выпада. Стопой опорной ноги встаньте на фитнес-ленту.
  • Слегка наклонитесь вперёд к колену, руками возьмитесь за ленту ближе к стопе.
  • На выдохе резко потяните ленту, уводя локти назад и соединяя лопатки.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните по 15 повторений на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Сгибание рук на бицепс

Техника выполнения

  • Встаньте на середину ленты, ноги поставьте узко, руками возьмитесь за концы ленты.
  • На выдохе медленно согните правую руку в локте, подведите кончик ленты, зажатый в кулаке, к плечу.
  • Так же медленно на вдохе опустите руку в исходное положение.
  • Выполните это же движение на другую руку.
  • Чередуйте руки во время выполнения упражнения.

Выполните по 15 повторений на каждую руку. Чтобы усложнить упражнение, можно работать ещё и с небольшими гантелями.

Фото: istockphoto.com

Отведение рук в сторону

Техника выполнения

  • Поставьте ноги на ширине плеч, возьмите фитнес-ленту. Растяните ленту за спиной возле лопаток, кончики ленты возьмите в руки. Кулаки должны находиться у плеч.
  • На выдохе медленно вытяните руки в стороны, растягивая ленту.
  • На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните 10–15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Приседания

Техника выполнения

  • Встаньте на середину ленты, возьмитесь примерно за середину каждого её свободного конца.
  • На выдохе согните ноги и уйдите в присед.
  • На вдохе разогните ноги и придите в исходное положение, фитнес-лента должна натянуться.
  • Во время упражнения пресс должен находиться в напряжении.

Выполните 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Отведение ноги вперёд и вбок

Техника выполнения

  • Обвяжите ноги лентой, чем крепче вы свяжете, тем сложнее будет выполнять упражнение. Не перебарщивайте, лента должна хорошо натягиваться, но не сковывать движения.
  • Выведите одну из ног вперёд, носок тяните на себя, рукой можете опереться о стену.Чувствуйте натяжение снаряда.
  • Медленно верните ногу в исходное положение. Сделайте так 15 раз.
  • Затем выполните то же движение, но уже вбок. Выполните также 15 раз.

Сделайте ещё один такой комплекс на другую ногу.

Фото: istockphoto.com

Махи ногами назад

Техника выполнения

  • Обвяжите ленту вокруг одной из стоп. С каждой стороны снаряда концы должны быть одинаковой длины.
  • Оба конца ленты положите на пол, зафиксируйте их руками и встаньте в планку.
  • Держа живот в напряжении, на вдохе согните колено ноги, обвязанной лентой, и подтяните его к груди. При этом округлите спину и опустите голову вниз.
  • На выдохе резко выведите рабочую ногу назад, делая мах. Поднимите голову и распрямите спину.

Выполните по 15 раз на каждую ногу.

Сделайте перерыв в несколько минут и повторите этот комплекс ещё раз. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Фитнес-лента – не единственная разновидность спортивных резинок. Уверены, вы видели и кольцевые фитнес-резинки, которые наверняка есть дома у многих девушек. Упражнения с этими снарядами ищите в этой статье.

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