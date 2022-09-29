Как прокачать всё тело фитнес-лентой. Лёгкая тренировка, которую можно делать где угодно

Фитнес-лента – универсальный тренажёр, с помощью которого можно прокачать большинство мышц. Натягиваясь, снаряд создаёт дополнительное сопротивление, которое делает упражнения гораздо эффективнее. Заниматься с лентой сможет как опытный спортсмен, так и новичок. Сегодня предлагаем проверить необходимость ленты в вашем арсенале и попробовать сделать несложную тренировку.

Анастасия Чака фитнес-тренер Показывает комплекс упражнений с фитнес-лентой на всё тело.

Разведение рук в стороны

Техника выполнения

Встаньте стопами на фитнес-ленту примерно посередине, возьмите концы ленты в руки.

На выдохе резко разведите руки в стороны, на вдохе медленно опустите их.

Спина должна оставаться прямой, лента во время разведения рук должна плотно натягиваться.

Выполните 10–15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Подъём рук перед собой

Техника выполнения

Встаньте стопами на фитнес-ленту примерно посередине, возьмите концы ленты в руки.

На выдохе поднимите прямые руки перед собой, чувствуя натяжение ленты.

На вдохе медленно опустите руки в исходное положение.

Выполните 10–15 повторений.

Тяга к груди

Техника выполнения

Встаньте в положение выпада. Стопой опорной ноги встаньте на фитнес-ленту.

Слегка наклонитесь вперёд к колену, руками возьмитесь за ленту ближе к стопе.

На выдохе резко потяните ленту, уводя локти назад и соединяя лопатки.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните по 15 повторений на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Сгибание рук на бицепс

Техника выполнения

Встаньте на середину ленты, ноги поставьте узко, руками возьмитесь за концы ленты.

На выдохе медленно согните правую руку в локте, подведите кончик ленты, зажатый в кулаке, к плечу.

Так же медленно на вдохе опустите руку в исходное положение.

Выполните это же движение на другую руку.

Чередуйте руки во время выполнения упражнения.

Выполните по 15 повторений на каждую руку. Чтобы усложнить упражнение, можно работать ещё и с небольшими гантелями.

Фото: istockphoto.com

Отведение рук в сторону

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширине плеч, возьмите фитнес-ленту. Растяните ленту за спиной возле лопаток, кончики ленты возьмите в руки. Кулаки должны находиться у плеч.

На выдохе медленно вытяните руки в стороны, растягивая ленту.

На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните 10–15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Приседания

Техника выполнения

Встаньте на середину ленты, возьмитесь примерно за середину каждого её свободного конца.

На выдохе согните ноги и уйдите в присед.

На вдохе разогните ноги и придите в исходное положение, фитнес-лента должна натянуться.

Во время упражнения пресс должен находиться в напряжении.

Выполните 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Отведение ноги вперёд и вбок

Техника выполнения

Обвяжите ноги лентой, чем крепче вы свяжете, тем сложнее будет выполнять упражнение. Не перебарщивайте, лента должна хорошо натягиваться, но не сковывать движения.

Выведите одну из ног вперёд, носок тяните на себя, рукой можете опереться о стену.Чувствуйте натяжение снаряда.

Медленно верните ногу в исходное положение. Сделайте так 15 раз.

Затем выполните то же движение, но уже вбок. Выполните также 15 раз.

Сделайте ещё один такой комплекс на другую ногу.

Фото: istockphoto.com

Махи ногами назад

Техника выполнения

Обвяжите ленту вокруг одной из стоп. С каждой стороны снаряда концы должны быть одинаковой длины.

Оба конца ленты положите на пол, зафиксируйте их руками и встаньте в планку.

Держа живот в напряжении, на вдохе согните колено ноги, обвязанной лентой, и подтяните его к груди. При этом округлите спину и опустите голову вниз.

На выдохе резко выведите рабочую ногу назад, делая мах. Поднимите голову и распрямите спину.

Выполните по 15 раз на каждую ногу.

Сделайте перерыв в несколько минут и повторите этот комплекс ещё раз. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

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