5 простых советов о жизни, которые стоит вспоминать чаще. Чек-лист от экспертов

Иногда в погоне за своими целями мы так сильно углубляемся в процесс, что забываем о самых простых действиях, которые могут помочь. Не надо искать сложных путей, начните с самого малого. Предлагаем начать путь к физическому и ментальному здоровью и форме мечты с этих простых шагов.

Мы собрали пять привычек, которые всегда должны быть с вами.

Не забывайте о коже

Ксения Вебер косметолог Уход за собой — это вопрос мотивации и привычки, точно такой же, как умываться, чистить зубы, принимать душ.

Если не ухаживать за полостью рта, о здоровье зубов и говорить не придется — проблемы обеспечены. Если человек не будет принимать душ, то от него будет исходить такое амбре, что ни он, ни окружающие не обрадуются. Это означает, что мы чистим зубы, моемся в душе, поскольку понимаем последствия, которые неизбежно наступят при отказе от привычных процедур. Всё это в полной мере относится и к уходу за кожей, волосами и одеждой. Опрятный внешний вид, ухоженные волосы, гладкая кожа без ранних признаков старения — это хорошая мотивация, чтобы начать ухаживать за собой, если вы этого не делали ранее. В целом красивый, эстетичный внешний вид — залог успеха в современном мире. В предыдущем материале вместе с психологом рассказали, как начать заботиться о своём теле и организме.

Об этом желательно помнить постоянно. Если привычки ухаживать за собой нет, то сформировать её можно, по классике, за 21 день. И не надо ставить перед собой сверхзадачи: покупать миллион флаконов с непонятными названиями. Рекомендую начать с малого: научитесь мягко и качественно кожу очищать, защищать от солнца. Эти два этапа — минимум, который нужно выполнить. Продвигаясь шаг за шагом, вы и сами не заметите, как новая привычка войдёт в вашу жизнь.

Избавляйтесь от лишнего

Марина Майорова психолог, кандидат психологических наук Я всегда рекомендую для начала навести порядок в своём «тёплом пространстве».

Информационный шум или информационный мусор — это то, что может тормозить ваш прогресс и быть постоянным раздражителем, мешать сосредоточиться. Речь идёт об абсолютно разных и порой неожиданных вещах: лишние вещи в доме, отвлекающие подписки в социальных сетях и даже некоторые люди.

Наведите порядок в своём кошельке, разложите аккуратно купюры и выбросите весь мусор, затем в сумочке – оставьте только то, что необходимо. Уберите всё, чем не пользуетесь, в карманах вашей одежды, в шкафу, в вашей комнате или квартире, обязательно на письменном столе в офисе или дома. Вы заметите, как мысли станут меняться, вы начнёте как-то по другому смотреть на мир и на себя, всё станет более понятно, просто и логично, а могут открыться и новые перспективы и видение.

Отдыхайте

Наталья Фефилова бизнес-коуч, маркетолог Отдых — это обязательное условие для возможности сосредоточиться.

Короткие перерывы в течение дня, чтобы посмотреть в окно, сделать пару взмахов руками, налить себе чашку чая, позволяют работать с большей концентрацией, нежели постоянное сидение на одном месте без возможности даже пообедать или сделать пару кругов по улице вокруг офиса.

Благодарите себя

Рушель Блаво психотерапевт Благодарность – важнейшее условие для прогресса.

Благодарность – важнейшее условие для прогресса. Когда ваш близкий помогает вам или заботится о вас, вы чувствуете искреннюю благодарность и стараетесь её проявить. Не забывайте, что ваш лучший друг — вы сами, поэтому благодарить себя просто необходимо.

Например, после утренней пробежки позволяйте себе ваше любимое лакомство в небольших количествах. Если вы хотите привить себе привычку читать каждый день, то после прочтения определенного количества страниц позволяйте себе что-то, может быть, поход в театр или кино. Таким образом, вы будете ассоциировать привычку с приятными эмоциями, вам будет каждый раз всё легче и легче выполнять те или иные действия, чтобы сформировать привычку.

Не сравнивайте себя с другими

Екатерина Галкина диетолог, нутрициолог Не загоняйте себя ни в какие цифры и параметры которые приняты обществом (ну, например, 90/60/90).

Но нравиться должны не только занятия, но и результат, который мы от них получаем. Очень часто, когда мы оцениваем свою фигуру и свой внешний вид, мы сравниваем себя с кем-то: с моделями, с фитнес-тренером, с девушками из интернета. Но все модели фотографируются в пик своей формы когда выглядят лучше всего. Фитнес-модели оставляют свои худшие формы за кадром, и мы никогда их не увидим. Мы стараемся равняться на идеальность, но идеальных людей не существует.

Главное – чтобы вам было комфортно в вашем весе, каким бы он ни был. Старайтесь не опираться на идеалы, а быть лучшей версией себя. Важно, как вы себя несёте. Главное — ваши ощущения.

Но иногда бывает так, что вы правильно питаетесь, не забываете об умеренных нагрузках и хорошо спите, а отражение в зеркале всё равно напоминает о нежелательных килограммах. В таком случае стоит задуматься, всё ли в порядке с организмом — о возможных причинах читайте по ссылке ниже.