Что съесть перед пробежкой? 3 группы продуктов, которые дадут энергию без чувства тяжести

врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom
Что можно съесть перед пробежкой?
Прежде чем рассказать о том, что можно есть перед тренировками, напомню, что есть перед первым занятием нужно обязательно. Особенно если вы новичок. Бег очень энергозатратен, и организм утром должен взять откуда-то энергию. Поэтому за 1,5-2 часа перед пробежкой важно поесть. Некоторые продукты подойдут для этой ситуации как нельзя лучше.
Считается, что основа завтрака — углеводы, они дают энергию, провоцируя выброс глюкозы. Но в случае со спортивным приёмом пищи организм лучше напитать аминокислотами, электролитами и жирами, которые формируют суставы и связки, отвечают за выработку тестостерона.
Что же рекомендуют есть опытные бегуны и их спортивные врачи?
Продукты со сложными углеводами
Подойдут каши без глютена на воде (гречневая, сорго или саго, амарант, чёрный рис), цельнозерновой хлеб, овощи (не крахмалистые и не сладкие).
В целом стоит ориентироваться на свои предпочтения и реакции организма на тот или иной продукт. Например, листовые овощи, богатые клетчаткой, могут вызвать дискомфорт в кишечнике, как и бобовые. Поэтому с ними нужно быть осторожными не только накануне тренировки.
Что ещё лучше не есть перед занятиями спортом, читайте в материале по ссылке.
Грецкий, миндаль, фундук, кедр — выбирайте любые. Но есть стоит до трёх-пяти штук, чтобы не получить ту самую тяжесть и при этом запастись энергией на всю тренировку.
Продукты, богатые белком
Яйца отварные или пашот, белковые омлеты. А также отварная индейка или приготовленная на пару. Подойдёт и нежирная рыба. Какую рыбу лучше есть тем, кто придерживается правильного питания, читайте в статье по ссылке.
Если у вас немного времени и поесть нужно быстро, выбирайте что-то, что легко усваивается. В таком случае «спасти» могут чай с мёдом, банан или смузи. Глюкоза, полученная из фруктов, быстро даст питание клеткам и спровоцирует выброс энергии.