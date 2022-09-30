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Что лучше съесть перед утренней пробежкой — чем лучше завтракать перед бегом

Что съесть перед пробежкой? 3 группы продуктов, которые дадут энергию без чувства тяжести
Рустем Садыков
3 группы продуктов, что можно съесть до пробежки
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Некоторые из них можно есть и за несколько минут до занятия.
<a href="https://www.championat.com/authors/6071/1.html">Рустем Садыков</a>
Рустем Садыков
врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom

Что можно съесть перед пробежкой?

Прежде чем рассказать о том, что можно есть перед тренировками, напомню, что есть перед первым занятием нужно обязательно. Особенно если вы новичок. Бег очень энергозатратен, и организм утром должен взять откуда-то энергию. Поэтому за 1,5-2 часа перед пробежкой важно поесть. Некоторые продукты подойдут для этой ситуации как нельзя лучше.

Считается, что основа завтрака — углеводы, они дают энергию, провоцируя выброс глюкозы. Но в случае со спортивным приёмом пищи организм лучше напитать аминокислотами, электролитами и жирами, которые формируют суставы и связки, отвечают за выработку тестостерона.

Что же рекомендуют есть опытные бегуны и их спортивные врачи?

Продукты со сложными углеводами

Подойдут каши без глютена на воде (гречневая, сорго или саго, амарант, чёрный рис), цельнозерновой хлеб, овощи (не крахмалистые и не сладкие).

В целом стоит ориентироваться на свои предпочтения и реакции организма на тот или иной продукт. Например, листовые овощи, богатые клетчаткой, могут вызвать дискомфорт в кишечнике, как и бобовые. Поэтому с ними нужно быть осторожными не только накануне тренировки.

Что ещё лучше не есть перед занятиями спортом, читайте в материале по ссылке.

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Орехи

Грецкий, миндаль, фундук, кедр — выбирайте любые. Но есть стоит до трёх-пяти штук, чтобы не получить ту самую тяжесть и при этом запастись энергией на всю тренировку.

Продукты, богатые белком

Яйца отварные или пашот, белковые омлеты. А также отварная индейка или приготовленная на пару. Подойдёт и нежирная рыба. Какую рыбу лучше есть тем, кто придерживается правильного питания, читайте в статье по ссылке.

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Если у вас немного времени и поесть нужно быстро, выбирайте что-то, что легко усваивается. В таком случае «спасти» могут чай с мёдом, банан или смузи. Глюкоза, полученная из фруктов, быстро даст питание клеткам и спровоцирует выброс энергии.

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