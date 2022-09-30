Чем полезна голубика и как выбрать хорошую в магазине

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Как правильно выбирать голубику? Чем полезна эта ягода?

Польза голубики не только в обилии витаминов и растительной клетчатки. Рассказываю, почему нужно лакомиться этой голубой ягодой.

Чем полезна голубика

Голубика — одна из самых витаминных ягод. В ней содержатся пектины (очищают организм), шесть аминокислот, клетчатка, дубильные вещества (укрепляют и оздоравливают), белки, флавоноиды и много воды.

Ягода богата минералами и витаминами:

железо;

фосфор;

медь;

кобальт;

ванадий;

кальций;

витамины А, К, P, С, РР, витамины группы В.

Спелая и сочная голубика — природный источник витаминов, полифенолов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Сочетание полезных элементов в кожуре и мякоти положительно влияет на работу мозга, улучшает настроение и память, помогает бороться с забывчивостью.

Растительные полифенолы защищают от развития нейродегенеративных заболеваний: болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Регулярно есть голубику рекомендуют для профилактики сердечных заболеваний, нормализации уровня сахара в крови. Флавоноиды ягоды активируют работу ферментов при попадании в организм, а витамин С улучшает синтез коллагена, который нужен для поддержания здоровья кожи. Какие ещё продукты стимулируют выработку этого белка, читайте в материале по ссылке.

Польза голубики для пищеварения заключена в растительной клетчатке. В 150 г ягоды содержится 3,6 г клетчатки, которая обеспечивает полноценное пищеварение и здоровье кишечника. Ещё одно положительное свойство голубики — в ней мало фруктозы, поэтому она рекомендована для диетического питания людей, которым нужно нормализовать вес.

Кроме того, ягода помогает контролировать уровень сахара в крови людям с диабетом II типа. А также блокирует определённые пищеварительные ферменты и предотвращает резкие скачки уровня сахара.

Соки, пюре и смузи идеально подходят для профилактики диабета, так как помогают повысить восприимчивость организма к инсулину.

Как выбирать и хранить

Лучше всего есть голубику свежей. В холодильнике её можно оставить на два-три дня.

На зиму я рекомендую замораживать или сушить ягоды, чтобы сохранить максимум витаминов. Как правильно это делать, читайте в статьях по ссылке.

От варки варенья лучше отказаться, чтобы не испортить лакомство избытком сахара и не уничтожить витамины.

Ягоды следует замораживать не дольше чем на 12 месяцев. Замороженный продукт сохраняет все витамины и минералы в полном объёме. Из замороженных ягод можно делать смузи, компоты, добавлять плоды в каши.

Важно: после размораживания плоды нельзя замораживать повторно, оттаявшие необходимо использовать или съедать полностью.

Помните, голубика может вызвать аллергию, как и другая ягода, поэтому добавлять её в рацион лучше небольшими порциями.

Чтобы купить вкусную и настоящую голубику, обратите внимание на её внешний вид: ягода должна быть без красных вкраплений, насыщенного синего цвета. Естественный беловато-сизый налёт также говорит о качестве ягоды, ведь он защищает кожицу — самую полезную часть. Этот налёт нужно смыть непосредственно перед тем, как съесть ягоды.