Идеальный пресс за 6 минут в день. Простая тренировка, которую сможет сделать каждый

Плоский живот и «кубики» – мечта многих. Но новички в спорте иногда не знают, с чего начать. Наша новая тренировка станет отличным стартом на пути к идеальному прессу. Она займёт всего шесть минут, инвентарь для неё не нужен, а упражнения сможет выполнить даже новичок.

Анастасия Чака фитнес-тренер Показывает быстрый и лёгкий комплекс упражнений для идеального пресса.

Берёзка

Техника выполнения

Лягте на спину, руки вытяните вдоль туловища. Ноги скрестите.

На выдохе поднимите ноги вверх до угла 90 градусов с полом и вытолкните таз вверх.

Не задерживаясь в этом положении, медленно опустите таз и ноги вниз. Поясницу на пол не роняйте.

В нижней точке опускайте ноги почти до пола, но не касайтесь его пятками.

Выполняйте в течение минуты.

Фото: istockphoto.com

Боковое скручивание

Техника выполнения

Лягте на спину, ноги согните в коленях, упритесь стопами в пол. Левую руку вытяните в сторону, а правую положите за голову. Положите левую пятку на правое колено.

Выполняйте скручивания так, чтобы правый локоть касался левого колена.

Поясницу от пола не отрывайте, чувствуйте, как работают мышцы пресса.

Выполняйте в течение минуты, затем поменяйте сторону.

Фото: istockphoto.com

Уголок

Техника выполнения

Сядьте на пол, руки поставьте за спину, пальцы смотрят вперёд. Ноги поднимите, они должны быть согнуты в коленях и всё время находиться на весу.

На вдохе одновременно вытяните ноги перед собой и наклоните корпус назад, сгибая руки. Голова смотрит прямо.

На выдохе подтяните корпус и колени друг к другу.

Выполняйте в течение минуты.

Фото: istockphoto.com

Скручивания из планки на локтях

Техника выполнения

Встаньте в положение планки на локтях, локти находятся под плечами. Тело должно образовывать ровную линию. Пресс находится в постоянном напряжении.

На выдохе поднимите ягодицы вверх, при этом корпус отводите назад, чтобы тело образовало угол.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполняйте в течение минуты.

Фото: istockphoto.com

Боковая планка со скручиваниями

Техника выполнения

Лягте на левый бок, левой ладонью упритесь в пол, правую руку положите за голову. Поднимите тело, опираясь на левую руку и правую стопу, левая нога слегка согнута.

Подтяните согнутую в колене левую ногу к локтю правой руки. Они должны соединиться примерно на уровне живота.

Вернитесь в исходное положение.

Выполняйте в течение минуты и повторите на другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Заминка

Это упражнение разгрузит мышцы и снимет с них напряжение.

Техника выполнения

Лягте на живот, руки поставьте на ладони под грудью.

Теперь оттолкнитесь от пола, выпрямите руки, а стопы поставьте на носки. Бёдра на пол не опускайте.

Прогнитесь в спине и потянитесь. Отведите плечи назад, взгляд направьте в потолок. Тело не касается пола.

Делайте в течение минуты.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Нужно лишь немного времени, чтобы стать на шаг ближе к здоровому и подтянутому телу. Регулярно выполняя такую тренировку, вы сможете добиться прекрасного результата. Но напоминаем, что постоянные занятия спортом – 50% успеха. Чтобы добиться красивого пресса, придётся следить за питанием и делать упражнения на разные группы мышц.

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