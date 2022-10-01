Идеальный пресс за 6 минут в день. Простая тренировка, которую сможет сделать каждый

Плоский живот и «кубики» – мечта многих. Но новички в спорте иногда не знают, с чего начать. Наша новая тренировка станет отличным стартом на пути к идеальному прессу. Она займёт всего шесть минут, инвентарь для неё не нужен, а упражнения сможет выполнить даже новичок.
Показывает быстрый и лёгкий комплекс упражнений для идеального пресса.
Берёзка
Техника выполнения
Лягте на спину, руки вытяните вдоль туловища. Ноги скрестите.
На выдохе поднимите ноги вверх до угла 90 градусов с полом и вытолкните таз вверх.
Не задерживаясь в этом положении, медленно опустите таз и ноги вниз. Поясницу на пол не роняйте.
В нижней точке опускайте ноги почти до пола, но не касайтесь его пятками.
Выполняйте в течение минуты.
Фото: istockphoto.com
Боковое скручивание
Техника выполнения
Лягте на спину, ноги согните в коленях, упритесь стопами в пол. Левую руку вытяните в сторону, а правую положите за голову. Положите левую пятку на правое колено.
Выполняйте скручивания так, чтобы правый локоть касался левого колена.
Поясницу от пола не отрывайте, чувствуйте, как работают мышцы пресса.
Выполняйте в течение минуты, затем поменяйте сторону.
Фото: istockphoto.com
Уголок
Техника выполнения
Сядьте на пол, руки поставьте за спину, пальцы смотрят вперёд. Ноги поднимите, они должны быть согнуты в коленях и всё время находиться на весу.
На вдохе одновременно вытяните ноги перед собой и наклоните корпус назад, сгибая руки. Голова смотрит прямо.
На выдохе подтяните корпус и колени друг к другу.
Выполняйте в течение минуты.
Фото: istockphoto.com
Скручивания из планки на локтях
Техника выполнения
Встаньте в положение планки на локтях, локти находятся под плечами. Тело должно образовывать ровную линию. Пресс находится в постоянном напряжении.
На выдохе поднимите ягодицы вверх, при этом корпус отводите назад, чтобы тело образовало угол.
На вдохе вернитесь в исходное положение.
Выполняйте в течение минуты.
Фото: istockphoto.com
Боковая планка со скручиваниями
Техника выполнения
Лягте на левый бок, левой ладонью упритесь в пол, правую руку положите за голову. Поднимите тело, опираясь на левую руку и правую стопу, левая нога слегка согнута.
Подтяните согнутую в колене левую ногу к локтю правой руки. Они должны соединиться примерно на уровне живота.
Вернитесь в исходное положение.
Выполняйте в течение минуты и повторите на другую сторону.
Фото: istockphoto.com
Заминка
Это упражнение разгрузит мышцы и снимет с них напряжение.
Техника выполнения
Лягте на живот, руки поставьте на ладони под грудью.
Теперь оттолкнитесь от пола, выпрямите руки, а стопы поставьте на носки. Бёдра на пол не опускайте.
Прогнитесь в спине и потянитесь. Отведите плечи назад, взгляд направьте в потолок. Тело не касается пола.
Делайте в течение минуты.
Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
Нужно лишь немного времени, чтобы стать на шаг ближе к здоровому и подтянутому телу. Регулярно выполняя такую тренировку, вы сможете добиться прекрасного результата. Но напоминаем, что постоянные занятия спортом – 50% успеха. Чтобы добиться красивого пресса, придётся следить за питанием и делать упражнения на разные группы мышц.