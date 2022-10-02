Чем опасен дефицит калия и как его распознать? Проверяем себя по списку

Как понять, что у вас дефицит калия?
В среднем в организме содержится около 140 г калия, при этом основная его часть находится внутри клеток. Вне клетки содержание калия составляет примерно 2%.
Зачем нужен калий
Это один из ключевых макроэлементов, от которого зависит сбалансированная работа организма в целом.
Основные функции калия:
- поддержание водного баланса, артериального давления;
- поддержание кислотно-щелочного баланса;
- обеспечение работы мышц и нервных клеток;
- участие в работе и функционировании сердца, почек, надпочечников;
- синтез гормонов;
- обеспечение тонуса сосудов и гладкой мускулатуры.
Почему возникает дефицит калия
Современный образ жизни, когда в питании преобладают полуфабрикаты и фастфуд, большое количество стресса, низкое содержание фруктов и овощей, богатых калием — всё это приводит к его выраженному недостатку.
Для поддержания здоровья оптимальное потребление калия должно составлять 4700 мг в сутки, на деле же выходит, что в среднем человек потребляет всего 470 мг.
Помимо вышеперечисленных факторов, вызывающих дефицит макроэлемента, огромную роль играет питание с избытком сахара. В ответ на повышенную дозу сладкого возникает «инсулиновый всплеск», что ведёт к снижению сахара в крови. Это может сопровождаться слабостью, сонливостью, нервозностью и даже снижением памяти, умственной работоспособности. Для стабилизации состояния надпочечники начинают вырабатывать большое количество гормона кортизола, который способствует выведению калия с мочой.
К дефициту калия приводят также повышенное потребление соли, строгие диеты, употребление алкоголя, интенсивное мочеиспускание и потоотделение при физических нагрузках с тепловым стрессом. С потом может теряться до 4-5 г калия.
Также хроническая потеря калия возникает при:
- затяжной диарее и рвоте;
- употреблении психостимуляторов;
- применении некоторых мочегонных препаратов;
- при наличии высокого уровня ртути в организме.
Как понять, что у вас дефицит калия
Несмотря на то что в крови анализ может показывать нормальное значение калия от 3,5 до 5,2 ммоль/л, это не отменяет того факта, что имеется тканевой дефицит.
Среди неспецифичных симптомов, которые могут говорить о дефиците, есть:
- нарушение когнитивных функций;
- тревожность;
- эмоциональность;
- синдром хронической усталости;
- аритимия;
- головокружение;
- слабость, сонливость, головные боли после переедания простых углеводов;
- тяга к продуктам с повышенным содержанием калия: бананы, помидоры, картофель.
А как выявить дефицит йода в организме, читайте в статье по ссылке.
Чем опасен недостаток калия
Если не устранить дефицит, ситуация усугубляется и вероятно развитие таких признаков:
- угревая болезнь;
- отёки;
- запоры;
- повышение артериального давления;
- повышенное чувство жажды;
- сухость кожи.
При переходе в хронический дефицит возникает мышечная слабость, сопровождающаяся чувством общего недомогания и беспокойством.
Что делать, если у вас дефицит калия
В первую очередь это коррекция диеты и образа жизни, иначе придётся постоянно принимать добавки с калием. Но так как избыток элемента куда хуже его недостатка, самостоятельно подбирать дозы и контролировать уровень не получится — нужно обратиться к врачу.
Во многих фруктах и овощах соотношение калия и натрия составляет 50:1. Выправить недостаток калия в рационе помогут соя, картофель, смородина, абрикосы, изюм, бананы.
В других продуктах тоже можно найти калий, но в них повышен и натрий. Идеальный источник калия с низким содержанием натрия — это бананы.
Для устранения дефицита калия также необходимо:
- ограничить приём кофеина, соли;
- своевременно лечить состояния, сопровождающиеся диареей, рвотой;
- снизить содержание простых углеводов в питании, в том числе сладостей;
- постараться сократить количество стресса, в том числе нормализовать сон;
- избегать приёма корня солодки — он может приводить к задержке натрия в организме и усиленному выведению калия.