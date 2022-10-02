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Недостаток калия в организме: симптомы, причины и как восполнить

Чем опасен дефицит калия и как его распознать? Проверяем себя по списку
Нурия Гатаулина
Чем опасен дефицит калия и как его распознать
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Последствия внутреннего дисбаланса могут буквально отражаться на лице.
<a href="https://www.championat.com/authors/6165/1.html">Нурия Гатаулина</a>
Нурия Гатаулина
врач интегративной медицины, терапевт, инфекционист Академии врачей UniProf

Как понять, что у вас дефицит калия?

В среднем в организме содержится около 140 г калия, при этом основная его часть находится внутри клеток. Вне клетки содержание калия составляет примерно 2%.

Зачем нужен калий

Это один из ключевых макроэлементов, от которого зависит сбалансированная работа организма в целом.

Основные функции калия:

  • поддержание водного баланса, артериального давления;
  • поддержание кислотно-щелочного баланса;
  • обеспечение работы мышц и нервных клеток;
  • участие в работе и функционировании сердца, почек, надпочечников;
  • синтез гормонов;
  • обеспечение тонуса сосудов и гладкой мускулатуры.

Почему возникает дефицит калия

Современный образ жизни, когда в питании преобладают полуфабрикаты и фастфуд, большое количество стресса, низкое содержание фруктов и овощей, богатых калием — всё это приводит к его выраженному недостатку.

В рационе современного человека соотношение калия к натрию составляет примерно 1:2 вместо рекомендуемых 5:1.

Для поддержания здоровья оптимальное потребление калия должно составлять 4700 мг в сутки, на деле же выходит, что в среднем человек потребляет всего 470 мг.

Помимо вышеперечисленных факторов, вызывающих дефицит макроэлемента, огромную роль играет питание с избытком сахара. В ответ на повышенную дозу сладкого возникает «инсулиновый всплеск», что ведёт к снижению сахара в крови. Это может сопровождаться слабостью, сонливостью, нервозностью и даже снижением памяти, умственной работоспособности. Для стабилизации состояния надпочечники начинают вырабатывать большое количество гормона кортизола, который способствует выведению калия с мочой.

К дефициту калия приводят также повышенное потребление соли, строгие диеты, употребление алкоголя, интенсивное мочеиспускание и потоотделение при физических нагрузках с тепловым стрессом. С потом может теряться до 4-5 г калия.

Также хроническая потеря калия возникает при:

  • затяжной диарее и рвоте;
  • употреблении психостимуляторов;
  • применении некоторых мочегонных препаратов;
  • при наличии высокого уровня ртути в организме.

Как понять, что у вас дефицит калия

Несмотря на то что в крови анализ может показывать нормальное значение калия от 3,5 до 5,2 ммоль/л, это не отменяет того факта, что имеется тканевой дефицит.

Среди неспецифичных симптомов, которые могут говорить о дефиците, есть:

  • нарушение когнитивных функций;
  • тревожность;
  • эмоциональность;
  • синдром хронической усталости;
  • аритимия;
  • головокружение;
  • слабость, сонливость, головные боли после переедания простых углеводов;
  • тяга к продуктам с повышенным содержанием калия: бананы, помидоры, картофель.

А как выявить дефицит йода в организме, читайте в статье по ссылке.

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Чем опасен недостаток калия

Если не устранить дефицит, ситуация усугубляется и вероятно развитие таких признаков:

  • угревая болезнь;
  • отёки;
  • запоры;
  • повышение артериального давления;
  • повышенное чувство жажды;
  • сухость кожи.

При переходе в хронический дефицит возникает мышечная слабость, сопровождающаяся чувством общего недомогания и беспокойством.

Что делать, если у вас дефицит калия

В первую очередь это коррекция диеты и образа жизни, иначе придётся постоянно принимать добавки с калием. Но так как избыток элемента куда хуже его недостатка, самостоятельно подбирать дозы и контролировать уровень не получится — нужно обратиться к врачу.

Во многих фруктах и овощах соотношение калия и натрия составляет 50:1. Выправить недостаток калия в рационе помогут соя, картофель, смородина, абрикосы, изюм, бананы.

В других продуктах тоже можно найти калий, но в них повышен и натрий. Идеальный источник калия с низким содержанием натрия — это бананы.

Для устранения дефицита калия также необходимо:

  • ограничить приём кофеина, соли;
  • своевременно лечить состояния, сопровождающиеся диареей, рвотой;
  • снизить содержание простых углеводов в питании, в том числе сладостей;
  • постараться сократить количество стресса, в том числе нормализовать сон;
  • избегать приёма корня солодки — он может приводить к задержке натрия в организме и усиленному выведению калия.
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