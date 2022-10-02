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Чем заняться в пробке водителю, пассажиру и детям: 9 идей

Чем заняться, пока стоишь в пробке. 9 полезных идей, которые помогут отвлечься
Маргарита Иванникова
Чем заняться, пока стоишь в пробке
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Нервное бибиканье и ругань с «соседом» могут привести к проблемам с психикой через несколько лет.

Россияне проводят в автомобильных заторах примерно неделю в год. За такое время можно было бы сгонять в полноценный отпуск и хорошенько отдохнуть где-нибудь за пределами родного города. Жители мегаполисов стоят в пробках в любое время суток, и, несмотря на то что в целом эта ситуация стала скорее обыденностью, чем неудачным стечением обстоятельств, люди продолжают нервничать. Американские учёные выяснили, что стрессы в пробках могут привести к психическим расстройствам в течение 10 лет. Уверены, что такого исхода никто не хочет. Мы нашли несколько способов, как провести время в пробке с пользой для себя и спутников, которые находятся с вами в одной машине.

Сделайте гимнастику

Кому подойдёт: всем участникам движения.

Да-да, даже сидя в машине это более чем реально и очень полезно для здоровья. Сделайте лёгкую разминку для шеи и плеч, покрутите локтями в разные стороны, сделайте наклоны влево-вправо и вперёд-назад, чтобы снять напряжение со спины и поясницы. Можно сделать упражнение «вакуум» для пресса.

А ещё при вождении автомобиля у нас часто устают глаза. Так что гимнастика для глаз тоже будет отличным способом сделать что-нибудь хорошее для своего здоровья. Повращайте глазами по кругу, несколько раз посмотрите сначала влево, потом вправо. Попробуйте смещать взгляд с ближних объектов на дальние.

Фото: istockphoto.com

Поиграйте в игры

Кому подойдёт: всем участникам движения.

«Муха»

Если в машине вас как минимум двое – это отличный вариант. Помните, как главная героиня сериала «Ход королевы» мысленно выстраивала на потолке шахматную доску и играла партии? Есть более простой аналог такой игры – «Муха». Мысленно нарисуйте доску из клеточек 3х3 или 5х5 и «посадите» в центр воображаемой доски муху. Каждый игрок называет по одному ходу: муха может двигаться вперёд-назад и влево-вправо. Важно! Возвращаться на предыдущую клетку муха не может. Смысл игры в том, чтобы не дать мухе «улететь», то есть выйти за пределы доски. У кого муха «вылетела», тот проиграл.

«Я кладу в свою сумку...»

В эту игру интересно играть, когда попутчиков много. Первый игрок произносит фразу «Я кладу в свою сумку» и называет предмет (наушники, конфету, салфетки – что угодно). Далее каждый участник должен добавить в «сумку» ещё одну вещь, не забыв упомянуть предыдущую. Проигрывает тот, кто забыл назвать что-то из уже существующего списка. Желательно, чтобы в компании был ведущий, который будет записывать предметы, которые уже оказались в «сумке».

«Угадай, откуда песня»

Можно предложить своим спутникам попробовать угадывать песни из фильмов или игр. Включайте по очереди разные треки и думайте, где вы могли их слышать.

Кстати, в эти игры вполне можно играть и с детьми. Им в долгих пробках особенно душно, поэтому вы точно найдёте, чем их занять.

Выясните, куда уходит вся зарплата

Кому подойдёт: больше пассажирам.

Уверены, что дни, когда на карту поступают деньги, для всех очень счастливые. Но бывает и так, что большая часть зарплаты куда-то улетает чуть ли не на следующие сутки. Время в пробке – отличный момент, чтобы выяснить, на что уходит большая часть средств. Посмотрите в своих мобильных приложениях банков, какая сумма у вас уходит в месяц и на что. Возможно, вы обнаружите, что затраты на кофе совершенно того не стоят. Или найдёте другие пункты, на которых можно хорошо сэкономить.

Послушайте аудиокнигу или лекции

Кому подойдёт: всем участникам движения.

Это универсальный вариант, чтобы заняться самообразованием. Аудиокниг и лекций сейчас действительно много и на любой вкус. Если хочется расслабить мозг и погрузиться в другой мир, послушайте художественные произведения. Детям можно включить сказку, и не исключено, что вы тоже заслушаетесь. Или можно заняться саморазвитием и послушать что-то познавательное. Мы уже собирали список аудиокниг для прогулок и пробежек, но уверены, что эти произведения вполне можно послушать и в пробке.

5 аудиокниг, которые можно прослушать во время прогулки или пробежки 5 аудиокниг, которые можно прослушать во время прогулки или пробежки

Позвоните близким

Кому подойдёт: всем участникам движения.

Со временем мы всё больше отдаляемся от своих родителей. Работа, хобби, домашние дела отнимают очень много времени, и порой не находится даже одной свободной минутки. В пробках полно свободного времени, и, вместо того чтобы злиться, наберите свой самый тёплый и любимый номер телефона. Расскажите родным о последних новостях, обсудите какие-то важные для вас темы или просто скажите о том, что любите их. Помните, что родителям будет важен любой ваш знак внимания. Так же, как и друзьям, звонок близкому другу или подруге точно лишним не будет.

Постройте более быстрый маршрут

Кому подойдёт: больше водителю.

А почему нет? Навигаторы часто предлагают оптимальные пути объезда пробки, и, если мониторить ситуацию чаще, можно найти выход из положения. А если вы хорошо знаете город, пробку можно объехать, например, дворами и прибыть в пункт назначения немного раньше. Даже если вам удастся выбраться из трафика на пять минут быстрее, настроение всё равно улучшится. Конечно, если вы включите позитивное мышление.

Фото: istockphoto.com

Потренируйте память

Кому подойдёт: больше пассажирам.

Когда вы в последний раз учили наизусть стихи? Предполагаем, что это было ещё в школе. Так почему бы не вернуться к этому приятному занятию сейчас. Заучивание стихотворений, текстов песен или даже коротких строчек аффирмаций не только поможет успокоиться, но и потренирует вашу память. А если вы знаете английский, прокачаете ещё и язык.

Поучите правила дорожного движения

Кому подойдёт: пассажирам.

Этот вариант, конечно, только для пассажиров, которые мечтают получить права. Ваш спутник, который едет за рулём, должен знать все правила. Понаблюдайте за ним, обращайте внимание на дорожные знаки на пути и спрашивайте при любом удобном случае, что они означают. Поинтересуйтесь, что делает человек за рулём и почему он поступил именно так в конкретной ситуации. Конечно, автошколу такая практика вам не заменит, но какие-то знания вы приобретёте.

Разберите и почистите мессенджеры

Кому подойдёт: больше пассажирам.

Признавайтесь, есть здесь те, у которых красные ярлычки на соцсетях в смартфонах перевалили за отметку 500? Сейчас люди чаще общаются в сообщениях, и у особо деловых иногда нет времени даже ответить своим друзьям. В пробке можно начать разбирать «завалы» старых сообщений. Возможно вы обнаружите, что месяц назад не ответили другу на его искромётную шутку или не прочитали важное сообщение от клиента. А как давно и, главное, зачем вы подписались на вон тот канал? «Корреспонденцию» иногда очень полезно разбирать, и в пробке у вас точно найдётся на это время.

Кстати, если вдруг вы прямо сейчас стоите в пробке, у вас есть свободное время и вы очень заботитесь о вопросах экологии, рекомендуем прочитать эту статью.

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