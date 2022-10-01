Весь процесс займёт не больше 10 минут.

Что приготовить на завтрак? Простой рецепт полезного и вкусного омлета

Омлет — одно из самых распространённых блюд на завтрак. Чтобы его приготовить, не нужно обладать экстраординарными кулинарными способностями.

Регулярное употребление этого блюда укрепляет сердце, ускоряет обмен веществ, даёт энергию организму. Калорийность и питательность омлета можно регулировать самостоятельно. Например, добавить в него помидоры и сыр или же подавать уже готовый со слабосолёной красной рыбой, авокадо или любой зеленью: рукколой, шпинатом, зелёным салатом. Все эти продукты сделают омлет не только более вкусным, но и более сытным.

Калорийность можно и уменьшить: приготовить омлет из одних белков, а вместо сковородки использовать пароварку.

Обычно в омлет добавляется небольшое количество молока. Но если вы не употребляете лактозу, можно заменить его кокосовым. Это придаст изюминку вкусу.

Вам понадобятся:

яйца — 4 шт.;

молоко — 20 мл;

растительное масло — 10 г;

соль – по вкусу.

Разбиваем яйца в миску. Добавляем молоко и соль. Тщательно взбиваем, чтобы весь белок разошёлся. Подогреваем антипригарную сковороду. Наливаем немного масла, затем выливаем яичную массу. Жарим под крышкой на среднем огне 5-6 минут. Подаём с любимыми продуктами: например, рыбой, овощами и зеленью. Готово!