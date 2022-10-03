Cон лечит и помогает держать себя в форме. 3 научных доказательства от врача

Говорят, что сон — это лучшее лекарство. Так ли это?



Разбираемся вместе с врачом.

Ещё недавно учёные считали, что во сне нейроны засыпают, а все процессы в мозге замедляются. Но при помощи полисомнографии (записи сна) доказали, что сон — процесс активный, а не пассивный. И пока мы спим, мозг трудится не меньше, чем в фазе бодрствования. Поэтому то, что самочувствие болеющего человека заметно улучшается после сна, не просто совпадение.

Надежда Беземская врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ Принято считать, что сон нам нужен только для отдыха. Но это не совсем так.

Как недостаток ночного отдыха влияет на организм

Процессы, происходящие во сне, всё ещё мало изучены. На сегодняшний день мы знаем, что во сне мозг обрабатывает и сортирует информацию, полученную за день. Именно в этот момент он решает, какие воспоминания и информация останутся с нами надолго, а какие будут безжалостно стёрты из памяти за ненадобностью.

С точки зрения эволюции, сон — огромный риск. Это длительный период, во время которого человек или животное оказывается совершенно беззащитным. Поэтому, если бы можно было не спать, эволюция избавила бы нас от такого уязвимого состояния. И тем не менее все позвоночные животные на Земле спят. Это говорит о важности и незаменимости сна.

Если вам жалко тратить время на сон, вот несколько аргументов в пользу качественного и полноценного ночного отдыха.

Его недостаток снижает защитные силы организма. Во время качественного глубокого сна вырабатывается мелатонин — мощный антиоксидант и иммунный регулятор. Он помогает бороться с вирусами, бактериями и раковыми клетками. Нет сна — нет мелатонина. Кроме того, сон повышает эффективность работы Т-клеток, которые играют важную роль в формировании иммунитета и атакуют чужеродные элементы.

При дефиците сна возникают проблемы с вниманием и скоростью реакции. Тысячи человек ежегодно гибнут из-за недостатка сна, попадая в автокатастрофы.

От недостатка сна толстеют. Из-за недосыпа снижается чувствительность к инсулину, что грозит диабетом II типа, который практически всегда связан с ожирением. Неспроста диетологи и тренеры рекомендуют не только соблюдать диету и спортивный режим, но и хорошо высыпаться. Подробнее об этом читайте в статье по ссылке.

Как наладить режим сна

Если сложно заснуть или тяжело проснуться, мучают ночные кошмары и частые пробуждения, возникли другие нарушения сна — это повод побеспокоиться о здоровье. Так организм может подавать сигнал об имеющейся проблеме. Для начала нужно проверить уровень магния (он необходим для функционирования всей нервной системы и производства мелатонина) и железа (снабжает кислородом все органы и ткани, включая мозг).

Также важно наладить гигиену сна: ложиться спать в одно и то же время до полуночи, спать около восьми часов в прохладе, тишине и полной темноте. Не забывайте убирать телефон и выключать компьютер хотя бы за час до сна.