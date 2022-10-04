Особенно актуально, если накануне важного события вы съели что-то вредное.

Нутрициолог назвала 7 продуктов, которые помогают справиться с отёками

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Какие продукты помогут предотвратить отёки и избавиться от уже имеющихся?

Лучшие средства от отёчности — это полноценное питание, здоровый сон и профилактика. По поводу профилактики дам несколько рекомендаций:

регулярно занимайтесь физической активностью (бег, ходьба, плавание, фитнес или тренажёрный зал);

спите не менее 7-8 часов в сутки;

выбирайте качественные подушку и матрац для сна;

ограничивайте количество употребляемой соли с пищей и в продуктах;

добавьте в рацион продукты, способствующие уменьшению и профилактике отёков.

На последнем пункте остановимся подробнее.

Апельсины

Витамин С и рутин укрепляют сосудистые стенки и уменьшают их проницаемость, тем самым препятствуя развитию отёков.

Малина

Благодаря содержанию салициловой кислоты ягода оказывает потогонный эффект, уменьшает отёчность, снимает воспаление.

Зелёный чай

Чайные тани́ны укрепляют стенки сосудов, способствуют выведению токсинов, в особенности тяжёлых металлов. Теобромин зелёного чая обладает мочегонным эффектом, что также помогает снять отёки.

Морская капуста

Богатый источник витаминов и минералов, в особенности йода, необходимого для полноценной работы гормонов щитовидной железы. Они, в свою очередь, поддерживают обмен гиалуроновой кислоты и снимают отёки.

Клюква

Ягода содержит витамины группы В, витамин С, калий, а также органические кислоты: бензойную, яблочную, щавелевую. Клюква обеспечивает мягкий мочегонный эффект, ощелачивает организм, убирая сопутствующее воспаление.

Брокколи

Капуста содержит индол-3-карбинол, который нормализует баланс гормона эстрогена и уменьшает связанные с его дисбалансом отёки.

Салат латук

Источник кальция О-глюкарата, который связывает избыток эстрогенов и выводит их из организма. Что также уменьшает отёчность.

Одни продукты помогают избавиться от отёков, а другие, напротив, провоцируют их появление. О вторых рассказали в статье по ссылке.