Нутрициолог назвала 7 продуктов, которые помогают справиться с отёками

Благодаря содержанию салициловой кислоты ягода оказывает потогонный эффект, уменьшает отёчность, снимает воспаление.
Зелёный чай
Чайные тани́ны укрепляют стенки сосудов, способствуют выведению токсинов, в особенности тяжёлых металлов. Теобромин зелёного чая обладает мочегонным эффектом, что также помогает снять отёки.
Морская капуста
Богатый источник витаминов и минералов, в особенности йода, необходимого для полноценной работы гормонов щитовидной железы. Они, в свою очередь, поддерживают обмен гиалуроновой кислоты и снимают отёки.
Клюква
Ягода содержит витамины группы В, витамин С, калий, а также органические кислоты: бензойную, яблочную, щавелевую. Клюква обеспечивает мягкий мочегонный эффект, ощелачивает организм, убирая сопутствующее воспаление.
Брокколи
Капуста содержит индол-3-карбинол, который нормализует баланс гормона эстрогена и уменьшает связанные с его дисбалансом отёки.
Салат латук
Источник кальция О-глюкарата, который связывает избыток эстрогенов и выводит их из организма. Что также уменьшает отёчность.
Одни продукты помогают избавиться от отёков, а другие, напротив, провоцируют их появление. О вторых рассказали в статье по ссылке.