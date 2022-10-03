3 полезных упражнения для начинающих бойцов, на которые стоит обратить внимание

Не спешите рваться на ринг до того, как освоите их.

Бойцам нужно всё время совершенствовать свои навыки, чтобы побеждать на ринге. У опытных спортсменов оттачивание умений происходит на спаррингах, но новичкам до тренировочных боёв может быть ещё далеко. Тогда на помощь приходят одиночные упражнения и базовые тренировки возле груши – с их помощью вы сможете прокачать свою ударную технику, сделать атаку сильнее и точнее. Однако хотим предостеречь: не думайте, что тренировка без соперника или даже без груши будет лёгкой.

Нарек «Пухляш» Симонян боец лиги «Наше дело» Я покажу базовые упражнения, которые помогут даже новичку улучшить технику удара, точность попадания и силу.

Бой с тенью с отягощениями

Нарек: Поработайте с грузом некоторое время, а потом откажитесь от него. Вы почувствуете, какие у вас быстрые руки, удар будет точнее и сильнее.

Техника выполнения

Возьмите в каждую руку любые отягощения: гантели небольшого веса, камни или мячики. Встаньте в стойку, во время выполнения упражнения не двигайтесь с места.

Бейте прямо перед собой. Даже если у вас нет техники, работайте так, как умеете. Можно наносить как прямые удары, так и боковые.

Если какой-то опыт у вас уже есть, можно попробовать бить в движении, перемещаясь по кругу.

Перехват груза рукой

Несмотря на то что выглядит это упражнение достаточно легко, выполнить его будет очень непросто с первого раза. Если вы занимаетесь дома и никогда не использовали это упражнение, попробуйте выполнить его не с гантелью, а с чем-то помягче. Так вы избежите травмы и не проломите пол в квартире.

Техника выполнения

Возьмите в одну руку небольшую гантель или любой другой груз, который удобно держать. Встаньте в стойку.

Нанесите «удар» перед собой той рукой, в которой находится отягощение.

Теперь отпустите груз и в это же время нанесите удар свободной рукой так, чтобы вы смогли перехватить ей летящий вниз снаряд. Вторую руку верните в исходное положение.

Если вы поняли принцип выполнения упражнения, можно пробовать оттачивать с его помощью боковые удары.

Чем быстрее вам удаётся делать это упражнение, тем лучше координация и сильнее и точнее удары.

Классические удары по груше

Техника выполнения

Встаньте в стойку перед грушей и начните наносить по ней прямые удары. Вы можете бить сильно, полностью вкладываясь в удар, чтобы отработать его мощь.

А можете бить послабее, так вы отточите технику и точность.

Самое главное – защищайте руки: лучше, если вы будете тренироваться в перчатках или хотя бы в бинтах.

Если вы совсем недавно начали заниматься боевыми искусствами, не спешите поскорее выйти на ринг. Единоборства требуют терпения, усидчивости и регулярной отработки навыков. Вероятно, времени вы потратите достаточно, но результатом будете очень довольны.

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