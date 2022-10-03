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3 простых и эффективных упражнения для увеличения силы удара

3 полезных упражнения для начинающих бойцов, на которые стоит обратить внимание
Маргарита Иванникова Нарек Симонян
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3 полезных упражнения для бойцов
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Не спешите рваться на ринг до того, как освоите их.

Бойцам нужно всё время совершенствовать свои навыки, чтобы побеждать на ринге. У опытных спортсменов оттачивание умений происходит на спаррингах, но новичкам до тренировочных боёв может быть ещё далеко. Тогда на помощь приходят одиночные упражнения и базовые тренировки возле груши – с их помощью вы сможете прокачать свою ударную технику, сделать атаку сильнее и точнее. Однако хотим предостеречь: не думайте, что тренировка без соперника или даже без груши будет лёгкой.

<a href="https://www.championat.com/authors/6315/1.html">Нарек «Пухляш» Симонян</a>
Нарек «Пухляш» Симонян
боец лиги «Наше дело»

Я покажу базовые упражнения, которые помогут даже новичку улучшить технику удара, точность попадания и силу.

Бой с тенью с отягощениями

Нарек: Поработайте с грузом некоторое время, а потом откажитесь от него. Вы почувствуете, какие у вас быстрые руки, удар будет точнее и сильнее.

Техника выполнения

  • Возьмите в каждую руку любые отягощения: гантели небольшого веса, камни или мячики. Встаньте в стойку, во время выполнения упражнения не двигайтесь с места.
  • Бейте прямо перед собой. Даже если у вас нет техники, работайте так, как умеете. Можно наносить как прямые удары, так и боковые.
  • Если какой-то опыт у вас уже есть, можно попробовать бить в движении, перемещаясь по кругу.

Перехват груза рукой

Несмотря на то что выглядит это упражнение достаточно легко, выполнить его будет очень непросто с первого раза. Если вы занимаетесь дома и никогда не использовали это упражнение, попробуйте выполнить его не с гантелью, а с чем-то помягче. Так вы избежите травмы и не проломите пол в квартире.

Техника выполнения

  • Возьмите в одну руку небольшую гантель или любой другой груз, который удобно держать. Встаньте в стойку.
  • Нанесите «удар» перед собой той рукой, в которой находится отягощение.
  • Теперь отпустите груз и в это же время нанесите удар свободной рукой так, чтобы вы смогли перехватить ей летящий вниз снаряд. Вторую руку верните в исходное положение.
  • Если вы поняли принцип выполнения упражнения, можно пробовать оттачивать с его помощью боковые удары.
  • Чем быстрее вам удаётся делать это упражнение, тем лучше координация и сильнее и точнее удары.

Классические удары по груше

Техника выполнения

  • Встаньте в стойку перед грушей и начните наносить по ней прямые удары. Вы можете бить сильно, полностью вкладываясь в удар, чтобы отработать его мощь.
  • А можете бить послабее, так вы отточите технику и точность.
  • Самое главное – защищайте руки: лучше, если вы будете тренироваться в перчатках или хотя бы в бинтах.

Если вы совсем недавно начали заниматься боевыми искусствами, не спешите поскорее выйти на ринг. Единоборства требуют терпения, усидчивости и регулярной отработки навыков. Вероятно, времени вы потратите достаточно, но результатом будете очень довольны.

Больше упражнений на развитие точности удара ищите в этой статье.

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