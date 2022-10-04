Как правильно выбрать горнолыжный костюм. Важные советы инструкторов

Сноуборд и горные лыжи – одни из самых популярных активностей в зимний сезон. У опытных любителей наверняка уже есть вся необходимая экипировка. Но, к сожалению, не все относятся к одежде для катания на склоне настолько серьёзно, насколько это необходимо. Иногда всё же встречаются люди, которые приходят кататься в джинсах или пальто. Мало того, что повседневная одежда может просто быстро испортиться от таких активностей, надевать её ещё и небезопасно. Оптимальным вариантом будет выбрать правильный костюм для катания на склоне, и сейчас мы расскажем, как это сделать.

Мы не будем углубляться в терминологию и бренды, а дадим рекомендации, с которыми вы сможете правильно выбрать себе одежду.

Что должно быть на вас во время катания

Екатерина Агеева cноуборд-инструктор Думаю, многие уже слышали о многослойности одежды в горах. Всего слоёв должно быть четыре. А теперь давайте разберём их все подробнее.

Первый слой — термобельё

Во время катания мы потеем, наш организм таким образом пытается себя охладить. Если вместо термобелья надеть обычную хлопковую футболку, она быстро намокнет и долго будет сохнуть. Быть зимой в мокрой футболке не только неприятно, ещё вы рискуете быстро простудиться. Поэтому очень важно подобрать качественное термобельё.

Термобельё надевается на голое тело, и его основная задача — отводить влагу. Важно, чтобы оно плотно прилегало, а не болталось на вас.

Второй слой — промежуточный

На термобельё надевается кофта или толстовка на флисе или софтшелле. Второй слой впитывает влагу и быстро высыхает. В отличие от трикотажной тяжёлой и объёмной толстовки, на которую будет налипать снег, невесомая флисовая кофта отлично выполняет свою функцию — согревает и позволяет оставаться сухим во время катания.

Третий слой — мембрана

Мембранная ткань используется в одежде верхнего слоя (куртка, штаны), защищая нижние слои одежды от намокания. Структура мембранной ткани позволяет вашей коже дышать и выводить пот наружу. Чем выше технические характеристики мембранной ткани, тем она прочнее и легче по весу.

Существует множество вариаций мембранной одежды. И, конечно, её цена будет зависеть от количества слоёв, бренда и прочих характеристик. Пожалуй, самая известная мембрана — это gore-tex, правда, цена на неё очень высокая.

Четвёртый слой — защита

Неважно, сноубордист вы или лыжник, уверенно катаетесь или только осваиваете новый вид спорта — обязательно надевайте полный комплект защиты во время катания в горах. Вам потребуются: шлем, наколенники, защитные шорты, а также будет нелишней защита на спину.

Вопросы экономии

Термобельё. Сейчас на рынке довольно широкий выбор белья, в зависимости от его производителя. Цены на комплекты разнятся от 500 руб. до 30 тыс. руб. и выше. Можно не охотиться за дорогими брендами, а найти хорошее и качественное бельё, не потратив кучу денег. Например, комплект термобелья российского бренда «Hетта» можно приобрести до 5 тыс. руб., и он прослужит вам долгие годы.

Сейчас на рынке довольно широкий выбор белья, в зависимости от его производителя. Цены на комплекты разнятся от 500 руб. до 30 тыс. руб. и выше. Можно не охотиться за дорогими брендами, а найти хорошее и качественное бельё, не потратив кучу денег. Например, комплект термобелья российского бренда «Hетта» можно приобрести до 5 тыс. руб., и он прослужит вам долгие годы. Флис. Цена на такую одежду также сильно варьируется. Опять же посоветую не гнаться за брендами, ведь основная функция флиса — не дать вам замёрзнуть. Качественная флисовая одежда может стоить адекватных денег – до 1000 руб. Выложить круглую сумму за бренд или нет — выбирайте сами, но я считаю, что можно и сэкономить.

Цена на такую одежду также сильно варьируется. Опять же посоветую не гнаться за брендами, ведь основная функция флиса — не дать вам замёрзнуть. Качественная флисовая одежда может стоить адекватных денег – до 1000 руб. Выложить круглую сумму за бренд или нет — выбирайте сами, но я считаю, что можно и сэкономить. Мембрана. Пожалуй, самый важный предмет одежды. Вы можете сэкономить на предыдущих слоях, но если у вас будет верхняя одежда без мембраны, остальные слои не спасут вас от сильного дождя или ветра, например. Выбирайте хорошую мембрану. Цена, естественно, будет зависеть от бренда и технологичности. Чем больше слоёв, тем дороже. Я не говорю, что нужно выбирать самую дорогую одежду, достаточно будет показателя от 10 тыс. мм на 15 тыс. г.м2.

Больше узнать о функциональных материалах и технологиях, которые используются при пошиве одежды, можно здесь.

На что обратить внимание в магазине

Владимир Серков руководитель школы сноубординга X-Camp Russia В идеальном мире у вас должно быть два комплекта одежды. Первый — «лёгкий», на осенне-весеннюю погоду и начало зимы. Второй — «тяжёлый», когда столбик термометра опускается ниже минус 10 градусов. Не думайте, что одной куртки и штанов вам хватит на все случаи жизни.

Куртка

В качестве верхней одежды для холодной погоды выбирайте пуховик. Только он действительно «работает» в мороз как надо. Все остальные куртки всё равно продуваются, и толку от них мало. Для лёгкого комплекта можно смотреть ветрозащитные куртки с мембраной. Верхняя одежда должна быть в меру широкой и обязательно комфортной настолько, чтобы под неё можно было надеть защитную экипировку. В момент покупки помашите руками во все стороны и убедитесь, что вам ничто не мешает.

При этом и пуховик, и куртка должны быть удлинёнными и полностью закрывать спину и «пятую точку». Если вы пристёгиваетесь, сидя на снегу, в случае со сноубордом это защитит вас от промокания и использования дополнительных подкладок-сидушек. Плюс уменьшит риск простуды.

Фото: istockphoto.com

Толстовка или кофта из функциональных тканей

Лично я не использую флисовую толстовку. Обычно надеваю длинный анорак из софтшелл-ткани. Продавцы в магазинах называют такие вещи «катательными», и они способны блокировать 98% ветра.

Softshell (софтшелл) — обладает специфическим набором характеристик, из которых можно выделить:

минимальный вес;

ветрозащитные свойства;

защиту от влаги;

высокую паропроницаемость;

достаточно хорошую теплоизоляцию;

приятное соприкосновение с кожей.

Штаны

Как и куртка, они должны быть широкими и удобными, чтобы под них также влезали наколенники и защита копчика. Когда вы будете мерить штаны, лучше делать это вместе с защитой и смотреть, чтобы вам было комфортно садиться, вставать и сгибать ноги в коленях полностью.

Важно! Выбирайте верхнюю одежду для катания ярких цветов. Чем ярче оттенок, тем безопаснее для вас. На склоне вас смогут без труда увидеть другие райдеры и вовремя избежать столкновения. А если вас, не дай бог, завалит снегом, спасательной группе будет проще вас обнаружить.

Балаклава или подшлемник

Это обязательная часть вашей одежды на склоне. Можно использовать то, что вам больше нравится, главное, чтобы полностью закрывало шею. Весной допустимо кататься в обычной балаклаве, а в морозы всё-таки лучше выбирать вариант с флисом.

Фото: istockphoto.com

Перчатки и варежки

У вас должны быть перчатки для весеннего катания и варежки — для зимнего. Зимой — только варежки. В них кататься максимально комфортно и тепло даже при температуре ниже -15-20°С.

Горнолыжные носки

Многие либо не знают об их существовании, либо просто игнорируют, а очень зря. Мокрые и замёрзшие ноги с мозолями вряд ли добавят вам удовольствия. За время полноценного катательного дня в ботинках образуется много влаги, и если не подумать об этом заранее, ноги быстро промокнут и замёрзнут. Специальные горнолыжные носки помогут эффективно отводить влагу, сохранят тепло, уберегут ноги от травм и поддержат мышцы в тонусе.

Требования ко всем предметам одежды

Швы должны быть прочными и хорошо прошитыми.

Молнии должны быть проклеены.

Карманы находятся там, где они должны быть, и обладают удобным доступом. Подумайте сразу, где вы будете хранить телефон, чтобы его было комфортно доставать и убирать.

Вентиляция большая и легко расстёгивается. Лучше её чуть прикрыть, чем открыть полностью и обнаружить нехватку.

Запомните. Очень важно, чтобы нигде и ничего не продувало. В противном случае вы будете мёрзнуть, возможно, заболеете и всё время будете отвлекаться на дискомфорт, а не кататься.

Екатерина: Настоятельно рекомендую воздержаться от лисьих хвостов, костюмов зверей и странных шапок, если не хотите ловить осуждающие взгляды на себе. Такие аксессуары давно вышли из моды. Поверьте, это не круто.

Владимир: Не используйте во время катания обычные шарфы. Они бесполезны по своей сути, сбиваются, съезжают и развеваются. Воздержитесь от всего, что можно повесить на шлем. Эти «элементы экстерьера» могут только усугубить ваше случайное падение. В обычных солнцезащитных очках не рекомендуется кататься из-за риска травм (например, можно сильно повредить глаза при падении на лицо). Лучше замените их на горнолыжную маску.

Если вдруг вы до сих пор не приобрели себе доску, самое время об этом задуматься. Ведь зима близко. Подробнее о том, как подобрать себе сноуборд, читайте здесь.