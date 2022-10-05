5 неочевидных признаков, что сердце начало стареть. Проверяем себя по списку

Даже один из этих симптомов — повод обратиться к врачу.

Денис Соколов кандидат медицинских наук, член Asute Cardiovascular Care Association, врач-кардиолог АО «Медицина» Как понять, что ваше сердце начало стареть?

Многие считают, что проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают после 45 лет. Однако боли в груди всё чаще наблюдают у себя и более молодые люди. Подготовили чек-лист, по которому можно проверить здоровье сердца. Один утвердительный ответ — уже повод записаться на обследование.

Повышенная утомляемость

«Проснулся и уже устал», «не чувствую себя отдохнувшим после сна» — знакомые симптомы? За регулярными чувствами слабости, вялости, упадком сил могут скрываться серьёзные нарушения в работе кровеносной системы. Сердечная недостаточность снижает способность перекачивания сердца, как результат — в мышцы поступает меньше крови. Из-за нехватки питательных веществ и кислорода тело быстрее устаёт. Нередко появляется дискомфорт в области груди.

Облегчить состояние помогут курс медикаментов, назначенный специалистом после тщательного обследования, специальная диета и поддержание водно-солевого баланса. Как рассчитать свою норму воды в день и почему важно её поддерживать, читайте в статье по ссылке.

Снижение выносливости

Если во время привычных физических активностей возникает внезапное жжение в области за грудиной и эта боль отдаётся в левую сторону тела, есть подозрение на стенокардию. Обычно приступ проходит спустя три минуты покоя или после приёма нитроглицерина. При повышенном артериальном давлении боли могут усиливаться.

Вопреки распространённому мнению, умеренная физическая активность полезна для людей с проблемами сердца. Подвижный образ жизни снижает уровень стресса, который провоцирует сердечные боли, и даёт заряд бодрости.

Одышка

Чувство нехватки воздуха при ходьбе, физической нагрузке или даже при повседневной работе указывает на то, что сердце с меньшим усердием перегоняет кровь, в результате чего наступает кислородное голодание. В лежачем положении состояние может ухудшаться — наиболее опасны ночные приступы. Снять симптоматику помогут только лекарственные препараты и дыхательная гимнастика.

Отёчность

Отёки ступней, лодыжек, ног, живота по вечерам или после продолжительных нагрузок сигнализируют о начальном этапе развития заболеваний сердца. Конечно, отёки можно снять контрастным душем, массажами, мочегонными препаратами. Но это лишь избавит от симптоматики на некоторое время.

Позаботиться о здоровье сердечно-сосудистой системы смогут более действенные методы: регулярное обследование у специалиста, соблюдение постной диеты (как минимум убрать из меню соль и приправы, которые задерживают жидкость в организме) и питьевого режима, а также терапевтическое лечение.

Отёки могут появляться не только при проблемах с сердцем, но и из-за неправильного питания. О продуктах, которые провоцируют задержку жидкости, читайте в материале по ссылке.

Неровный пульс

Учащённый пульс, перебои в работе сердца, аритмия — наиболее очевидные признаки того, что сердце больше не справляется с нагрузкой. В тяжёлых случаях нарушение пульса может спровоцировать ухудшение кровоснабжения головного мозга, головокружение и обморок.

Повлиять на ритм сердцебиения могут: заболевания эндокринной системы, отравление алкоголем, наркотическими веществами, пищевые отравления, шоковые состояния, развитие заболеваний сердца.

При недомоганиях стоит обратиться к кардиологу, сделать электрокардиографию (ЭКГ) и не пренебрегать рекомендациями. По статистике, именно недисциплинированность со стороны пациентов приводит к сокращению жизни больше чем в половине случаев: в 2021 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России выросла на 12% по сравнению с 2020 годом.