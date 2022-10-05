Почему мы покупаем брендовые вещи, даже если они нам не по вкусу

Представьте, что вам не нравится зелёный цвет. В вашем гардеробе никогда не было ни единой зелёной вещи. Но вот однажды вы видите футболку с узнаваемым крокодильчиком на груди – и рука сама тянется к портмоне с кредитками. Почему так?

Артём Бриус предприниматель и инвестор Рассказывает, почему мы покупаем брендовые вещи, даже если они нам не по вкусу.

Есть как минимум шесть причин, которые толкают нас пренебрегать своими предпочтениями во имя обладания предметом с узнаваемым логотипом.

Потребность в причастности

Без обид, но мы – стадные животные. Одна из наших базовых потребностей – принадлежать к группе других стадных животных, причём желательно престижной и популярной. Покупая телефон последней модели, мы как бы пролонгируем членство в клубе.

Ради того, чтобы в него попасть, многие действительно готовы месяц-другой питаться растворимой лапшой. Высмеивать это и каким-то образом порицать – довольно глупо. Стремление побывать на выставке, о которой все говорят, или прочитать книги из обязательного списка продвинутого интеллектуала базируется на том же принципе.

Давление авторитета

Если команда маркетологов признанного бренда приняла решение, что в этом сезоне люди будут носить зелёный, довольно сложно их переспорить. Миром правит маркетинг. Он диктует свою волю всеми доступными средствами.

Вы видите зелёный цвет на витринах, на рекламных баннерах, на самых «продвинутых» своих знакомых и в какой-то момент ломаетесь. Возможно, Версаче или Гоше Карцеву виднее, какой цвет идёт всем, а какой – «неудачникам».

Церемония и качество

Одно дело – небрежным движением бросить в корзину ноунейм-майку и, отстояв очередь, заплатить 1000 рублей. Совсем другое – покупка футболки за $ 500 в бутике или шоуруме. Это церемония. Вас усадят в удобное кресло, предложат кофе или чай.

Вещь обернут в приятно шуршащую бумагу и положат в пакет, с которым вы гордо пойдёте по Столешникову переулку или по Лиговскому проспекту. Чтобы получить этот маленький праздник роскоши и самодовольства, можно и пренебречь тем, что майка за $ 500 вообще-то не особенно вам нравится.

В предыдущем материале рассказали о брендах, которые всё ещё можно купить в свободном доступе.

Купив вещь, которую приятно ощущать на теле, которая не скатывается, не тянется и не садится после стирки, мы проявляем уважение к себе. Можно не любить, к примеру, чёрные костюмы из страха перед похоронами и свадьбами, но трудно отрицать, что в «униформе» от «Бриони» плечи стали шире, талия и таз уже, и куда-то визуально пропали 3-5 лишних килограммов.

Компенсация

Большинство из нас росли в достаточно скромных, простых условиях. В подростковые годы, когда от обладания правильными кроссовками буквально зависела судьба, мы часто слышали от родителей отказ, а то и ругань в ответ на просьбу о таком подарке на день рождения или на Новый год.

Фото: istockphoto.com

У детей 80-х—90-х живы воспоминания о рынках; о том, как приходилось в мороз стоять на картонке, ожидая примерки, тесниться в пахнущих химией и искусственной кожей павильонах и ждать, когда же это кончится. Ну а дети нулевых смотрели на ярких артистов в клипах и на страницах подростковых журналов и мечтали, что когда-нибудь тоже смогут жить в подобии клипа – с белыми зубами, золотыми волосами, загаром и рельефным животом, подчёркнутым джинсами с низкой посадкой.

Покупка дорогих вещей – это зачастую задаривание того подростка, который так и не смог вовремя стать крутым, а если и стал, то не «наелся» этим ощущением.

Инерция

У крупной компании, как правило, длинная, интересная, живая история. Собственно, она включена в стоимость её товаров. В этой истории есть рождение, пик, стагнация, конец. Бренд может переживать цикл рождений и условных смертей не единожды, и внимательный, критично настроенный потребитель их замечает.

А кто-то, отождествившись однажды с брендом, не способен увидеть, что в настоящий момент фаворит переживает кризис и предлагает далеко не самый лучший продукт. Многие хранят верность полюбившемуся двадцать лет назад бренду более последовательно, чем любимому человеку.

К слову, если вы не готовы отказываться от брендовых вещей и просто импортных товаров, есть пути, по которым даже в ситуации нестабильного рынка можно заполучить желаемую вещь. Как именно, узнаете по ссылке ниже.

Вызывают улыбку персонажи, которые год за годом вкладывают деньги в тот же Apple и постоянно ворчат, что компания скатилась и больше никогда… Смех смехом, а от привычки действительно сложно отказаться. Тем более что тот или иной логотип может вызывать стойкие приятные ассоциации. Например, с тем временем, когда человек был молод, силён, когда совершил первую успешную сделку, купил автомобиль мечты и чувствовал: отныне – только вперёд и вверх.

Люди хотят то, чего хотят все. Ничего стыдного или предосудительного в этом нет, отрицать подобные желания – самое настоящее лицемерие. Шопинг – это игра и способ поднять себе настроение не хуже многих других. Главное – сохранять здравый смысл и осознавать свои мотивы.