Есть варианты и для тех, кому вообще нельзя молочку.

Чем можно заменить творог в рецепте? 6 полезных альтернатив от шеф-повара

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth Чем можно заменить творог?

Творог — это кисломолочный продукт с высоким содержанием белка, кальция и минеральных веществ. При аллергии, лактозной недостаточности или диете можно подобрать ему замену со схожими свойствами.

Чем можно заменить творог

В рецептах вместо кисломолочного продукта можно использовать:

яичные белки;

сыр тофу;

бобы;

мангольд (вид свёклы);

шпинат;

спаржу.

А дополнительный кальций стоит брать из брокколи, листовой зелени, орехов, инжира, семян кунжута. О других продуктах, богатых этим элементом, читайте в статье по ссылке.

Тем, кто полностью отказался от молока, подойдёт любой вид фасоли с высоким содержанием протеинов, клетчатки, марганца, калия и железа. Бобы можно измельчить до состояния пюре или приблизить к текстуре творога.

Вот несколько рецептов, которые помогут заменить привычные блюда из творога.

Чиа пудинг

Вам понадобятся:

семена чиа — 2 ст. л.;

кокосовое молоко — 100 мл;

ваниль, подсластитель — по вкусу;

манго — 100 г;

вода — 100 мл;

орехи — 20 г;

мята — по вкусу.

Семена чиа промыть питьевой водой и замочить в воде и кокосовом молоке. Дать семенам набухнуть. Манго очистить, нарезать кубиками. Выложить десерт слоями, посыпать мятой и предварительно обжаренными на сухой сковороде орехами.

Миндальное печенье

Вам понадобятся:

миндальная мука — 200 г;

мука нутовая — 100 г;

сироп агавы или финиковый — 50 г;

масло гхи — 100 г;

вода — 100 г;

миндаль — 50 г.

Замешать тесто: соединить миндальную муку с нутовой, маслом гхи, сиропом. Затем аккуратно вмешать воду. Если тесто слишком рассыпчатое, можно добавить ещё воды. Добавить рубленый обжаренный миндаль. Раскатать тесто, нарезать и выложить на противень. Выпекать при 180 градусах 10-15 минут.

Чизкейк без выпечки

Вам понадобятся:

для теста:

кешью — 100 г;

кокосовая стружка — 50 г;

мёд или кленовый сироп — 50 г;

кокосовое масло — 50 г;

экстракт ванили — 1 ч. л.;

щепотка соли;

для крема:

фасоль белая — 100 г;

кокосовые сливки — 150 г;

сироп кленовый или топинамбура — 50 г;

какао натуральное — 1 ст. л.;

масло кокосовое — 2 ст. л.;

желатин — 20 г;

цедра лайма — по вкусу.

Кешью подсушить на сухой сковороде, постоянно помешивая. Так раскроется ореховый аромат. В кухонном комбайне измельчить все ингредиенты для теста до мелкой крошки. В силиконовую форму или в кондитерское кольцо выложить ореховую смесь и сформировать корзиночку, утрамбовать. И убрать в морозилку на 30 минут.

Предварительно замоченную белую фасоль отварить до готовности. Воду слить, добавить кокосовые сливки и взбить блендером до гладкой текстуры. Добавить сироп, цедру лайма (натёртую на мелкой тёрке), какао. Замочить желатин, а затем растопить на паровой бане. Добавить к смеси. Ещё раз хорошо всё пробить блендером.

Достать охлажденную ореховую основу и заполнить её начинкой, выровнять. Убрать в холодильник минимум на четыре часа. Полностью остывший чизкейк извлечь из формы. Готово!

Ещё о пяти полезных рецептах читайте в материале по ссылке.