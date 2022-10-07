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6 лучших заменителей творога в рационе и выпечке — список

Чем можно заменить творог в рецепте? 6 полезных альтернатив от шеф-повара
Бенита Стрельченко
6 полезных альтернатив творогу
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Есть варианты и для тех, кому вообще нельзя молочку.
<a href="https://www.championat.com/authors/6081/1.html">Бенита Стрельченко</a>
Бенита Стрельченко
шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth

Чем можно заменить творог?

Творог — это кисломолочный продукт с высоким содержанием белка, кальция и минеральных веществ. При аллергии, лактозной недостаточности или диете можно подобрать ему замену со схожими свойствами.

Чем можно заменить творог

В рецептах вместо кисломолочного продукта можно использовать:

  • яичные белки;
  • сыр тофу;
  • бобы;
  • мангольд (вид свёклы);
  • шпинат;
  • спаржу.

А дополнительный кальций стоит брать из брокколи, листовой зелени, орехов, инжира, семян кунжута. О других продуктах, богатых этим элементом, читайте в статье по ссылке.

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Тем, кто полностью отказался от молока, подойдёт любой вид фасоли с высоким содержанием протеинов, клетчатки, марганца, калия и железа. Бобы можно измельчить до состояния пюре или приблизить к текстуре творога.

Вот несколько рецептов, которые помогут заменить привычные блюда из творога.

Чиа пудинг

Вам понадобятся:

  • семена чиа — 2 ст. л.;
  • кокосовое молоко — 100 мл;
  • ваниль, подсластитель — по вкусу;
  • манго — 100 г;
  • вода — 100 мл;
  • орехи — 20 г;
  • мята — по вкусу.

Семена чиа промыть питьевой водой и замочить в воде и кокосовом молоке. Дать семенам набухнуть. Манго очистить, нарезать кубиками. Выложить десерт слоями, посыпать мятой и предварительно обжаренными на сухой сковороде орехами.

Миндальное печенье

Вам понадобятся:

  • миндальная мука — 200 г;
  • мука нутовая — 100 г;
  • сироп агавы или финиковый — 50 г;
  • масло гхи — 100 г;
  • вода — 100 г;
  • миндаль — 50 г.

Замешать тесто: соединить миндальную муку с нутовой, маслом гхи, сиропом. Затем аккуратно вмешать воду. Если тесто слишком рассыпчатое, можно добавить ещё воды. Добавить рубленый обжаренный миндаль. Раскатать тесто, нарезать и выложить на противень. Выпекать при 180 градусах 10-15 минут.

Чизкейк без выпечки

Вам понадобятся:

для теста:

  • кешью — 100 г;
  • кокосовая стружка — 50 г;
  • мёд или кленовый сироп — 50 г;
  • кокосовое масло — 50 г;
  • экстракт ванили — 1 ч. л.;
  • щепотка соли;

для крема:

  • фасоль белая — 100 г;
  • кокосовые сливки — 150 г;
  • сироп кленовый или топинамбура — 50 г;
  • какао натуральное — 1 ст. л.;
  • масло кокосовое — 2 ст. л.;
  • желатин — 20 г;
  • цедра лайма — по вкусу.

Кешью подсушить на сухой сковороде, постоянно помешивая. Так раскроется ореховый аромат. В кухонном комбайне измельчить все ингредиенты для теста до мелкой крошки. В силиконовую форму или в кондитерское кольцо выложить ореховую смесь и сформировать корзиночку, утрамбовать. И убрать в морозилку на 30 минут.

Предварительно замоченную белую фасоль отварить до готовности. Воду слить, добавить кокосовые сливки и взбить блендером до гладкой текстуры. Добавить сироп, цедру лайма (натёртую на мелкой тёрке), какао. Замочить желатин, а затем растопить на паровой бане. Добавить к смеси. Ещё раз хорошо всё пробить блендером.

Достать охлажденную ореховую основу и заполнить её начинкой, выровнять. Убрать в холодильник минимум на четыре часа. Полностью остывший чизкейк извлечь из формы. Готово!

Ещё о пяти полезных рецептах читайте в материале по ссылке.

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