Чем можно заменить творог в рецепте? 6 полезных альтернатив от шеф-повара

Тем, кто полностью отказался от молока, подойдёт любой вид фасоли с высоким содержанием протеинов, клетчатки, марганца, калия и железа. Бобы можно измельчить до состояния пюре или приблизить к текстуре творога.
Вот несколько рецептов, которые помогут заменить привычные блюда из творога.
Чиа пудинг
Вам понадобятся:
семена чиа — 2 ст. л.;
кокосовое молоко — 100 мл;
ваниль, подсластитель — по вкусу;
манго — 100 г;
вода — 100 мл;
орехи — 20 г;
мята — по вкусу.
Семена чиа промыть питьевой водой и замочить в воде и кокосовом молоке. Дать семенам набухнуть. Манго очистить, нарезать кубиками. Выложить десерт слоями, посыпать мятой и предварительно обжаренными на сухой сковороде орехами.
Миндальное печенье
Вам понадобятся:
миндальная мука — 200 г;
мука нутовая — 100 г;
сироп агавы или финиковый — 50 г;
масло гхи — 100 г;
вода — 100 г;
миндаль — 50 г.
Замешать тесто: соединить миндальную муку с нутовой, маслом гхи, сиропом. Затем аккуратно вмешать воду. Если тесто слишком рассыпчатое, можно добавить ещё воды. Добавить рубленый обжаренный миндаль. Раскатать тесто, нарезать и выложить на противень. Выпекать при 180 градусах 10-15 минут.
Чизкейк без выпечки
Вам понадобятся:
для теста:
кешью — 100 г;
кокосовая стружка — 50 г;
мёд или кленовый сироп — 50 г;
кокосовое масло — 50 г;
экстракт ванили — 1 ч. л.;
щепотка соли;
для крема:
фасоль белая — 100 г;
кокосовые сливки — 150 г;
сироп кленовый или топинамбура — 50 г;
какао натуральное — 1 ст. л.;
масло кокосовое — 2 ст. л.;
желатин — 20 г;
цедра лайма — по вкусу.
Кешью подсушить на сухой сковороде, постоянно помешивая. Так раскроется ореховый аромат. В кухонном комбайне измельчить все ингредиенты для теста до мелкой крошки. В силиконовую форму или в кондитерское кольцо выложить ореховую смесь и сформировать корзиночку, утрамбовать. И убрать в морозилку на 30 минут.
Предварительно замоченную белую фасоль отварить до готовности. Воду слить, добавить кокосовые сливки и взбить блендером до гладкой текстуры. Добавить сироп, цедру лайма (натёртую на мелкой тёрке), какао. Замочить желатин, а затем растопить на паровой бане. Добавить к смеси. Ещё раз хорошо всё пробить блендером.
Достать охлажденную ореховую основу и заполнить её начинкой, выровнять. Убрать в холодильник минимум на четыре часа. Полностью остывший чизкейк извлечь из формы. Готово!
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