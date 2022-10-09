Как отличить ушиб от перелома. Врач назвала 4 признака

С их помощью вы сможете правильно оказать себе первую помощь и своевременно обратиться к специалисту.

Занятия спортом непременно связаны с риском получить травму — будь то пробежка или силовая тренировка. Поэтому важно знать, как оказать себе первую помощь. Причём при разных видах травм порядок действий будет разным. Например, если ушиб со временем пройдёт сам, в случае с переломом необходимо обратиться к врачу. Как же отличить эти два состояния?

Юлия Пантелеева врач по спортивной медицине, реабилитолог, эксперт Академии врачей UniProf Как отличить ушиб от перелома без рентгена?

Боль

При ушибе и при переломе сам момент травматизации тканей сопровождается выраженным болевым синдромом. Но в первом случае со временем этот синдром стихает и уменьшается, а во втором, напротив, только усиливается и нарастает.

Отёчность

При ушибе, как правило, отёк возникает непосредственно сразу после травмы и нарастает в течение нескольких часов. После чего появляется гематома (то есть синяк), а отёк уменьшается.

При переломе же отёчность может нарастать медленно и постепенно, в течение нескольких часов увеличиваться в размере.

Отёки могут появляться не только при травмах, но и при неправильном питании. О том, какие продукты провоцируют задержку жидкости, читайте в материале по ссылке.

Подвижность

При ушибе конечность сохраняет функцию движения. Например, ушибив руку, вы вполне сможете ею двигать, хотя это и будет сопровождаться болевыми ощущениями.

В то время как при переломе двигать пострадавшей конечностью, как правило, затруднительно.

Деформация

Если мы имеем дело с полным переломом со смещением костной ткани, в таком случае происходит деформация конечности. При ушибе её не будет. Также при переломе можно наблюдать изменение положения повреждённой части (неестественно согнутая рука или вывернутая нога).

Если перелом не выражен (представляет собой трещину в кости), симптоматика будет очень схожа с симптомами ушибов. Как правило, чтобы убедиться наверняка, требуется диагностика в виде рентгенографии. Кроме того, если речь о людях старше 50 лет, перелом будет более вероятен, чем ушиб, — это тоже нужно учитывать. В таком случае сделать рентген нужно обязательно, чтобы подтвердить или исключить перелом.

Переломы — не единственный бич спортсменов, как любителей, так и профессионалов. О других заболеваниях и травмах, которым особенно подвержены атлеты, читайте в статье по ссылке.