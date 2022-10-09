7 главных признаков психически здорового человека. Проверяем себя по списку

Из всех многочисленных вопросов современности зачастую мы упускаем из виду один. Сейчас мы говорим о психическом здоровье. Если анализ физического состояния ещё можно провести, то определить наше внутреннее состояние — уже сложнее. Границы и рамки, как многие говорят, размываются. Хотя попробовать провести некий «чек-ап» вполне реально.

Психическое здоровье определяется как состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовывать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества — ВОЗ.

Психическое здоровье обеспечивает нам возможности общения, функционирования и решение проблем. Оно позволяет жить полноценной жизнью. Есть различные критерии психологического здоровья. Из них мы постарались выделить наиболее важные.

Что говорят учёные и врачи

Опять же, ВОЗ говорит о том, что психическое здоровье зависит не только от самого человека (его генетико-биологических характеристик и социально-эмоционального интеллекта), но и от:

социальных обстоятельств (социально-экономическое положение, жилищные, образовательные и трудовые условия);

факторов среды (пользование базовыми удобствами, культурные верования и практики, социальная и экономическая политика).

Эти компоненты связаны, а изменение в их работе может как угрожать нашему психическому здоровью, так и, наоборот, служить защитой.

Татьяна Пошаталова психолог, основатель Академии Integral Space, преподаватель Mindfulness Выбор работы, партнёра, окружения и даже города — всё это опирается на то, насколько качественное психологическое здоровье. Если оно расшатанное, то в тех или иных аспектах жизни постоянно будет что-то «проседать». Человек будет, например, общаться не с теми людьми, с которыми хочет, потому что будет считать, что недостоин этого. Либо у него может быть всё неплохо в жизни, но будут постоянно преследовать состояния беспокойства, грусти и тревожности.

Признаки психологического здоровья

Понимание постоянства и идентичности своего «Я»

Действительно «здоровый» человек осознаёт себя таким, какой он есть. Например, 50-летняя женщина не будет себя ассоциировать с подростком. Дело в том, что психически здоровый человек понимает: «кто он», «что он сейчас делает» и «где находится». Человек смотрит на себя, на мир сквозь собственную призму и отдаёт себе отчёт, что «Я» — это моё тело, чувства, мысли и поведение.

Способность оставаться активным

Люди первобытного общества не могли позволить себе пассивный и расслабленный образ жизни. Это привело бы их к неминуемой гибели. В связи с этим эволюция поспособствовала тому, чтобы наш организм постоянно находился в связке с физической и умственной активностью. Обе эти деятельности крайне необходимы для нашего полноценного здоровья.

Управление собственными эмоциями

Этим могут «похвастаться» не все. Хорошо развитое умение контролировать своё эмоциональное состояние также важно для нашей психики. Во время психических расстройств, таких как:

депрессия;

тревога;

мании;

психоз,

— способность отдавать себе отчёт о чувствах и мышлении нарушатся.

Здоровое управление эмоциями в первую очередь помогает справляться с различного рода трудностями и ежедневными вопросами. Одновременно с этим нежелательно прибегать к крайностям и не терять связь с внешним миром, пытаясь подавлять внутри себя неугодные чувства.

Контроль своего поведения в соответствии с социальными нормами

Помните заповеди? «Не убей», «не укради» и другие. Иными словами, человек, обладающий психическим здоровьем, принимает и понимает ту грань, где заканчиваются его границы «дозволенного» и начинаются уже чужие. Например, хулиганство, воровство и разбои из соображений «ну вот я так хочу» — это говорит о неспособности контролировать своё поведение.

Умение планировать и реализовывать планы

Договориться о встрече с другом или запланировать поход в магазин за кормом для питомца – и не сделать это. Совсем не потому, что это страшно или нет желания, а из-за того, что вы не смогли организовать себя. А как вам такие примеры? Опаздывать на авиарейсы и важные встречи, оплачивать учебные курсы или абонемент в спортзал, которыми вы воспользуетесь всего пару раз в лучшем случае. На самом деле, можно ещё долго продолжать.

При этом единичные случаи не являются критичными, поскольку существуют факторы, от нас не зависящие. Но если такое поведение становится привычкой — стоит задуматься, а лучше поискать специалиста.

Фото: istockphoto.com

Полное принятие себя

Не путайте с первым нашим признаком. Умение принимать себя, как бы обыденно это ни звучало — важный шаг на пути к крепкому психическому здоровью. В противном случае нелюбовь к себе — серьёзный риск психических расстройств. В свою очередь, «принятие» состоит из двух компонентов: самооценка, а именно оценка собственных качеств, и образ — сумма всех представлений о себе.

Для того чтобы принять себя, потребуются здоровая самооценка и адекватный образ. Точно знаете свои важные положительные качества и признаёте свою ценность в обществе? Отлично. А вот люди с низкой самооценкой и неадекватным образом наиболее часто подвергаются расстройствам психики, таким как депрессия и тревожность.

Если вы чувствуете, что вам не хватает уверенности в себе, может помочь простое средство — начните записывать все свои достижения, даже самые небольшие и «невесомые».

Навык отвечать — «нет»

Здесь речь не про самоотрицание, а в первую очередь про личные границы. Постарайтесь запомнить, психически здоровый человек точно знает свои рамки комфорта. Он знает, где они находятся, постоянно их защищает без смущения, страха и дискомфорта для себя.

Как укрепить психическое здоровье

Самая эффективная помощь по укреплению психического здоровья происходит в процессе работы с психологом. Главное, что я могу порекомендовать.

Заниматься практиками медитации. Есть такие, которые не требуют каких-либо верований – ни духовных, ни религиозных. Несколько раз в день спрашивать у самого себя: «Как я сейчас?». Можно поставить будильники, пометку на руке, неважно что. Главное делать это стабильно и регулярно, чтобы приучать себя замечать, как вы себя чувствуете. Потом можно спрашивать: «Что я могу с этим сделать?». Вроде бы вопросы простые, но если ими задаваться регулярно, это может заметно повысить качество жизни.