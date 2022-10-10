Нутрициолог назвала 4 наименее вредных горячих напитка в кафе

Они подойдут тем, кто следит за питанием и не хочет злоупотреблять кофеином.

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Какие горячие напитки выбрать в кафе, если вы следите за питанием?

С приходом холодов руки тянутся к чашке ароматного кофе или чая. Только вот напитки из кофейни часто содержат сахар и сахарные сиропы, много молока и другие вредные добавки. Разбираемся, какие полезные варианты согреют вас в холода и поддержат бодрость духа и тела.

Осенью популярны горячие пунши, глинтвейн, пряное какао, ягодные чаи. Найти полезный согревающий напиток несложно, главное — читайте состав или уточняйте его у официанта. Основной критерий хорошего варианта — отсутствие сахара, сахарных сиропов и жирных сливок.

Пряные напитки

Если вы хотите согреться, рекомендую выбирать чаи и напитки с добавлением специй и пряностей. Имбирь, кардамон, гвоздика и корица активизируют кровообращение, улучшают работу желудка и кишечника, укрепляют иммунитет. Кстати, о трёх самых полезных специях рассказали в статье по ссылке.

Вместо классического капучино или чёрного чая с лимоном можно взять полезный малиново-имбирный чай, имбирный чай с лимонником или согревающий черничный пунш, в составе которого свежая черника и яблочный сок, но нет сахарного сиропа.

Тизаны

Обратите внимание на чаи без чайного листа. Многие заведения подают такие напитки из брусники, шиповника, мяты, облепихи и кумквата.

Например, нечайный брусничный чай делают из пюре брусники, ягод шиповника, мяты и мёда (натуральный подсластитель).

Эти чаи не должны быть горячими (допустимая температура — до 80 градусов), чтобы сохранить пользу витамина С и мёда. У таких напитков утончённый аромат, они обладают общеукрепляющими свойствами и богаты витаминами.

Подробнее об этих напитках читайте в материале по ссылке.

Попробуйте сибирские чаи. Например, чай на основе таёжного сбора, который состоит из курильского чая, бадана, листа смородины, чабреца, травы зизифоры, тимьяна и кедровых орехов.

Альтернативное какао

В холода предлагаю пить какао, но не простое, а на растительном молоке с добавлением имбиря.

Безалкогольные горячительные напитки

Настоятельно рекомендую отказаться от употребления алкоголя и алкогольных напитков, несмотря на то что они помогают согреться.

Вместо этого выбирайте горячий сухой яблочный сидр со специями: гвоздикой, корицей и бадьяном. Или безалкогольный глинтвейн, например, с облепихой или на виноградном соке со специями. Эти напитки получаются ароматными, тонизируют и поднимают настроение, а специи прекрасно согревают.