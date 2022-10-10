Офтальмолог назвала 3 веские причины не читать лёжа

Елена Павлова врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Что будет, если читать лёжа?

Читать в течение дня при современном ритме жизни, как правило, совсем некогда. Но некоторые всё ещё стараются выделить на это время хотя бы перед сном — лёжа в тёплой и уютной кровати. Однако неспроста многим в детстве запрещали так делать. Чтобы не навредить глазам, читать нужно правильно — отнюдь не лёжа. Рассказываем, почему такая привычка может быть опасна.

Неправильное расстояние от книги до глаз

Читая лежа, мы не соблюдаем необходимое расстояние от глаз до книги: оно должно составлять примерно 30–40 см. Если книга расположена ближе, глазные мышцы перенапрягаются, что, в свою очередь, провоцирует их усталость. Это выражается болями, сухостью глаз, также появляется ощущение пелены перед глазами. У близоруких людей это может усугубить ситуацию — спровоцировать падение остроты зрения.

Кроме того, важен и размер шрифта для чтения с расстояния 30–40 см: он должен быть комфортным для вашей остроты зрения.

Кстати, расстояние от глаз до предмета важно и при работе за компьютером. Как правильно обустроить рабочее место, читайте в статье по ссылке.

Неправильный источник освещения

Когда мы читаем лёжа, мы не всегда можем выбрать источник подходящего освещения. А оно должно быть умеренным, не тусклым и не слишком ярким. Лампу, бра или торшер стоит поставить сзади или направить так, чтобы свет падал сверху и не слепил. Лучше всего, чтобы он был рассеянным и мягким. Никаких софитов и ярких ламп, как в операционной.

Неправильное положение головы

При чтении в горизонтальном положении человек неправильно держит голову, из-за чего страдает шейный отдел позвоночника и происходит застой крови в головном мозге. Это не наносит большого вреда при кратковременных эпизодах. Но при систематически неправильном положении, особенно у детей, чей позвоночник ещё развивается, возможны различные нарушения. Это отражается и на зрении: нарушение кровоснабжения затылочной и шейной частей позвоночника влияет и на кровоснабжение глаз, и на усталость глазной мышцы.

Какой бы романтичной и привлекательной ни казалась идея укутаться в одеяло вместе с любимой книгой, штамп из кино не стоит вашего здоровья. Лучше обустроить для чтения специальное место — с комфортным креслом и правильным освещением. А кровать использовать по её прямому назначению — для отдыха.

Кстати, если у вас есть проблемы со зрением и вы предпочитаете линзы очкам, перед сном их стоит снимать. Почему — рассказали в статье по ссылке.