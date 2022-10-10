8 современных и перспективных профессий, которых не существовало раньше

Жизнь в XXI веке демонстрирует, что мы можем заниматься абсолютно чем угодно, а главное – превращать свои хобби в квалифицированную и перспективную работу.

На это влияют технологический прогресс, новые научные открытия и более глубокое изучение ежедневных потребностей людей. Конечно, сейчас мы в большей степени говорим о жизни в крупных мегаполисах, но ничего не запрещает стать, например, сторизмейкером в населённых пунктах поменьше. Главное — ваше желание.

Ниже вы найдёте некий «микс» из абсолютно разных специальностей, которых не было раньше, но сейчас они выглядят очень перспективно.

Все профессии нужны

Ольга Бирюкова руководитель HR-отдела Эти профессии появились как реакция рынка на смещение приоритетов: сейчас фокус на человеке, его физическом и эмоциональном здоровье. Скорее всего, на ближайшие несколько лет тренд сохранится, ну а потом появится что-то новенькое.

Экоурбанист

Профессия находится на пересечении экологии, урбанистики, а также архитектуры, поскольку для создания новых «зелёных» городов и реструктуризации существующих понадобятся знания во всех этих специализациях.

Город — это полноценная экосистема, у которой есть определённые потребности и законы. Люди, которые занимаются урбанистикой, понимают, что город, как и любой живой организм, постоянно нуждается в энергии, росте, развитии, избавлении от отходов, а в критический момент может даже умереть. На данный момент и в будущем экоурбанисту предстоит решать задачи, чтобы город максимально эффективно соседствовал с окружающей природой, образуя полноценную общую экосистему.

Сторизмейкер

Маркетинг тоже не стоит на месте, и одно из его ответвлений — создание мини-репортажей со сроком действия 24 часа, то есть «сториз». В обязанности сторизмейкера входят обработка фото- и видеоконтента, подбор оформления и шрифтов, а ещё добавление стикеров и гифок. Быстрее всего освоить эту профессию смогут контент-маркетологи, SMM-специалисты, контент-менеджеры и копирайтеры.

Фото: unsplash.com/@laurachouette

Помимо этого, вам надо знать, что в одиночку вы работать не будете. Всё, что связано с медиаконтентом в XXI веке — это о работе в команде. Работать над конечным продуктом с вами будут фото- и видеоконтентмейкеры, графические дизайнеры и сценаристы прогревов. И все эти люди крайне необходимы бизнесам, чтобы в конечном итоге сконвертировать своих подписчиков в полноценных клиентов.

Менеджер по формированию впечатлений

Менеджеры по формированию впечатлений занимаются поиском маркетинговых решений, которые будут вызывать у потребителя отклики на эмоциональном и интеллектуальном уровнях. Что в конечном итоге должно привести к формированию высокого уровня лояльности к компании на долгое время.

Да, вам не показалось, такая профессия тоже существует в наше время. В задачи такого менеджера входит решение вопросов управления отношениями между «компанией» и «клиентом». Во время работы приходится опираться на подробный анализ проблем потребителей и формировать исключительно позитивный эмоциональный облик компании, её продукции и услуг.

Выбор работы — один из самых важных этапов в жизни. Рассказали про этот и ещё три события, которые формируют зрелую личность.

Биохакер

Вероятно, не все слышали о такой профессии, а для кого-то это может показаться шуткой. В основе своей биохакинг — это улучшение работы организма при помощи лекарственных средств, стратегий питания, физических тренировок. Всё это в совокупности помогает стимулировать мозговую деятельность и замедлить процессы старения.

Поэтому биохакеры проводят собственные научные исследования в области молекулярной биологии, используя при этом научные данные из открытых источников. Для них организм человека похож на компьютер, в котором тоже могут возникать «ошибки».

Ольга: Я всё же сторонник «взламывания» себя через питание и тренировки. Но есть все предпосылки к тому, что профессия биохакера укоренится и встанет в один ряд с медицинскими. Нужно только больше информационной поддержки и позитивных кейсов.

Онлайн-врач

Пандемийная эпоха показала, что развитие технологий позволяет перевести в онлайн достаточно большое количество дел. На первый взгляд минусы онлайновой медицины понятны: невозможность поставить точный диагноз, неправильная методика лечения и, как следствие, ухудшение здоровья. Впрочем, для решения рядовых вопросов простуды и заболеваний лёгкой тяжести с очевидным диагнозом онлайн-специалист отлично подходит.

На данный момент уже принят ряд законов об онлайн-консультациях, поэтому профессия не кажется фантастической. Конечно, пока всё находится на стадии зарождения, но, очевидно, через пару лет онлайн-доктор сможет заменить большинство врачей, практикующих классический приём пациентов. А ещё, согласитесь, очевидный плюс — не надо будет «высиживать» в огромных очередях и куда-то далеко ездить.

Если чувствуете острую потребность менять свою жизнь, но не хватает мотивации, сохраните эти фильмы в свою коллекцию.

Оператор беспилотного летательного аппарата

Это достаточно современная и предельно востребованная профессия в наши дни. Беспилотники или дроны используются повсеместно, а не только в военном секторе. Устройства используют в промышленности, в добывающей сфере, в индустрии кино и развлечений, а также для личных съёмок с высоты птичьего полёта.

Если после прочтения вы решили стать оператором БПЛА, не спешите. Это не так просто, как может показаться. Для начала придётся определиться со сферой работы. Затем овладеть и отточить навык управления дроном, получить необходимые лицензии и подтверждения на полёты. При этом будет необходимо получить фото- и видеоспециализацию, если вы хотите развиваться, становиться профессионалом в этой сфере и получать немалые деньги за свою работу.

Тренд-вотчер

В переводе с английского trend – тенденция и watcher — наблюдатель. Человек, который работает в этой сфере, занимается изучением потребительского поведения и должен предсказывать возникновение у покупателей новых потребностей.

Профессиональный тренд-вотчер на регулярной основе выбирает и анализирует огромный массив информации, находя её буквально везде: прогуливаясь по магазинам, прослушивая новости и читая публикации всевозможных СМИ, а также посещая профильные экспозиции. Напоследок останется детально и скрупулёзно проработать полученную информацию и предложить своему клиенту рекомендации, оформив их в виде стратегического плана.

Хедхантер

Не путайте с известным сайтом. С английского профессию можно перевести как охотник за головами. Задачи хедхантера очень похожи на работу классического рекрутёра, он выступает связующим звеном между самим работником и работодателем.

Фото: istockphoto.com

Ольга: Обычно рекрутёр имеет дело со специалистами средней степени распространённости, хедхантер же взаимодействует с работниками экстра-класса. Рекрутёр общается, как правило, с человеком, ищущим работу, в то время как хедхантер — со специалистом, у которого нет проблем с поиском и он «завален» предложениями по работе. Когда рекрутёр пытается выбрать из большого числа всех соискателей одного подходящего, хедхантер работает с одним или несколькими людьми, пробуя переманить его или их с одной работы на другую.