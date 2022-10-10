8 современных и перспективных профессий, которых не существовало раньше

Жизнь в XXI веке демонстрирует, что мы можем заниматься абсолютно чем угодно, а главное – превращать свои хобби в квалифицированную и перспективную работу.
На это влияют технологический прогресс, новые научные открытия и более глубокое изучение ежедневных потребностей людей. Конечно, сейчас мы в большей степени говорим о жизни в крупных мегаполисах, но ничего не запрещает стать, например, сторизмейкером в населённых пунктах поменьше. Главное — ваше желание.
Ниже вы найдёте некий «микс» из абсолютно разных специальностей, которых не было раньше, но сейчас они выглядят очень перспективно.
Все профессии нужны
Эти профессии появились как реакция рынка на смещение приоритетов: сейчас фокус на человеке, его физическом и эмоциональном здоровье. Скорее всего, на ближайшие несколько лет тренд сохранится, ну а потом появится что-то новенькое.
Экоурбанист
Профессия находится на пересечении экологии, урбанистики, а также архитектуры, поскольку для создания новых «зелёных» городов и реструктуризации существующих понадобятся знания во всех этих специализациях.
Город — это полноценная экосистема, у которой есть определённые потребности и законы. Люди, которые занимаются урбанистикой, понимают, что город, как и любой живой организм, постоянно нуждается в энергии, росте, развитии, избавлении от отходов, а в критический момент может даже умереть. На данный момент и в будущем экоурбанисту предстоит решать задачи, чтобы город максимально эффективно соседствовал с окружающей природой, образуя полноценную общую экосистему.
Сторизмейкер
Маркетинг тоже не стоит на месте, и одно из его ответвлений — создание мини-репортажей со сроком действия 24 часа, то есть «сториз». В обязанности сторизмейкера входят обработка фото- и видеоконтента, подбор оформления и шрифтов, а ещё добавление стикеров и гифок. Быстрее всего освоить эту профессию смогут контент-маркетологи, SMM-специалисты, контент-менеджеры и копирайтеры.
Фото: unsplash.com/@laurachouette
Помимо этого, вам надо знать, что в одиночку вы работать не будете. Всё, что связано с медиаконтентом в XXI веке — это о работе в команде. Работать над конечным продуктом с вами будут фото- и видеоконтентмейкеры, графические дизайнеры и сценаристы прогревов. И все эти люди крайне необходимы бизнесам, чтобы в конечном итоге сконвертировать своих подписчиков в полноценных клиентов.
Менеджер по формированию впечатлений
Менеджеры по формированию впечатлений занимаются поиском маркетинговых решений, которые будут вызывать у потребителя отклики на эмоциональном и интеллектуальном уровнях. Что в конечном итоге должно привести к формированию высокого уровня лояльности к компании на долгое время.
Да, вам не показалось, такая профессия тоже существует в наше время. В задачи такого менеджера входит решение вопросов управления отношениями между «компанией» и «клиентом». Во время работы приходится опираться на подробный анализ проблем потребителей и формировать исключительно позитивный эмоциональный облик компании, её продукции и услуг.
Выбор работы — один из самых важных этапов в жизни. Рассказали про этот и ещё три события, которые формируют зрелую личность.
Биохакер
Вероятно, не все слышали о такой профессии, а для кого-то это может показаться шуткой. В основе своей биохакинг — это улучшение работы организма при помощи лекарственных средств, стратегий питания, физических тренировок. Всё это в совокупности помогает стимулировать мозговую деятельность и замедлить процессы старения.
Поэтому биохакеры проводят собственные научные исследования в области молекулярной биологии, используя при этом научные данные из открытых источников. Для них организм человека похож на компьютер, в котором тоже могут возникать «ошибки».
Ольга: Я всё же сторонник «взламывания» себя через питание и тренировки. Но есть все предпосылки к тому, что профессия биохакера укоренится и встанет в один ряд с медицинскими. Нужно только больше информационной поддержки и позитивных кейсов.
Онлайн-врач
Пандемийная эпоха показала, что развитие технологий позволяет перевести в онлайн достаточно большое количество дел. На первый взгляд минусы онлайновой медицины понятны: невозможность поставить точный диагноз, неправильная методика лечения и, как следствие, ухудшение здоровья. Впрочем, для решения рядовых вопросов простуды и заболеваний лёгкой тяжести с очевидным диагнозом онлайн-специалист отлично подходит.
На данный момент уже принят ряд законов об онлайн-консультациях, поэтому профессия не кажется фантастической. Конечно, пока всё находится на стадии зарождения, но, очевидно, через пару лет онлайн-доктор сможет заменить большинство врачей, практикующих классический приём пациентов. А ещё, согласитесь, очевидный плюс — не надо будет «высиживать» в огромных очередях и куда-то далеко ездить.
Если чувствуете острую потребность менять свою жизнь, но не хватает мотивации, сохраните эти фильмы в свою коллекцию.
Оператор беспилотного летательного аппарата
Это достаточно современная и предельно востребованная профессия в наши дни. Беспилотники или дроны используются повсеместно, а не только в военном секторе. Устройства используют в промышленности, в добывающей сфере, в индустрии кино и развлечений, а также для личных съёмок с высоты птичьего полёта.
Если после прочтения вы решили стать оператором БПЛА, не спешите. Это не так просто, как может показаться. Для начала придётся определиться со сферой работы. Затем овладеть и отточить навык управления дроном, получить необходимые лицензии и подтверждения на полёты. При этом будет необходимо получить фото- и видеоспециализацию, если вы хотите развиваться, становиться профессионалом в этой сфере и получать немалые деньги за свою работу.
Тренд-вотчер
В переводе с английского trend – тенденция и watcher — наблюдатель. Человек, который работает в этой сфере, занимается изучением потребительского поведения и должен предсказывать возникновение у покупателей новых потребностей.
Профессиональный тренд-вотчер на регулярной основе выбирает и анализирует огромный массив информации, находя её буквально везде: прогуливаясь по магазинам, прослушивая новости и читая публикации всевозможных СМИ, а также посещая профильные экспозиции. Напоследок останется детально и скрупулёзно проработать полученную информацию и предложить своему клиенту рекомендации, оформив их в виде стратегического плана.
Хедхантер
Не путайте с известным сайтом. С английского профессию можно перевести как охотник за головами. Задачи хедхантера очень похожи на работу классического рекрутёра, он выступает связующим звеном между самим работником и работодателем.
Фото: istockphoto.com
Ольга: Обычно рекрутёр имеет дело со специалистами средней степени распространённости, хедхантер же взаимодействует с работниками экстра-класса. Рекрутёр общается, как правило, с человеком, ищущим работу, в то время как хедхантер — со специалистом, у которого нет проблем с поиском и он «завален» предложениями по работе. Когда рекрутёр пытается выбрать из большого числа всех соискателей одного подходящего, хедхантер работает с одним или несколькими людьми, пробуя переманить его или их с одной работы на другую.