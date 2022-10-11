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Почему мы чихаем при простуде и просто так: причины чихания, почему нельзя сдерживать чихание

Почему нельзя сдерживаться, когда хочется чихнуть, объяснила врач
Алия Нургалеева Ирина Терещенко
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Частое чихание может быть признаком заболеваний
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Это может быть опасно по нескольким причинам.

Чихание — это безусловный защитный рефлекс. Так мы очищаем слизистую носа от чужеродных частиц, которые кажутся нам опасными: удаляем из верхних дыхательных путей пыль и другие раздражители. Но что, если одолевает частое чихание, а видимых причин тому нет? Должно ли это насторожить?

<a href="https://www.championat.com/authors/4867/1.html">Ирина Терещенко</a>
Ирина Терещенко
к. м. н., врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ

Рассказывает о возможных причинах частого чихания.

Почему мы чихаем

Главным образом, человек чихает по трём причинам:

  • из-за аллергической реакции, когда в дыхательные пути попадают частицы аллергена;
  • когда на слизистую носоглотки попадает инфекция (именно поэтому, например, чихание — частный симптом вирусных заболеваний);
  • из-за механического раздражения слизистой носа (например, если попала пушинка или вдохнули дым).

Всё это безопасные и естественные реакции. Чихание защищает нас от пыли и микробов, помогает слизистой носа очищаться.

Что означает частое чихание без видимых причин

Бывают и индивидуальные особенности, из-за которых человек реагирует на неожиданные раздражители. Некоторые чихают из-за яркого света или после плотного обеда. Вероятно, такое происходит, если нервные волокна переплетены особенным образом, из-за чего отправляют в мозг сигнал о ложной тревоге. Однако в этом тоже нет ничего опасного, такие реакции — индивидуальные особенности. Точно так же, как кто-то чихает по одному разу, а кто-то — по десять подряд.

Сколько раз подряд безопасно чихать

Не существует «безопасной» или «опасной» нормы чихания. Однако если вы стали чихать чаще обычного, стоит обратить внимание на общее самочувствие. Это может быть симптомом начинающейся ОРВИ, гриппа или ковида. Также присмотритесь к изменению образа жизни: может быть, попробовали новый экзотический продукт? Или завели питомца? Или давно не проводили влажную уборку? Чихание — распространённый симптом аллергической реакции.

Если не удаётся самостоятельно обнаружить источник аллергии, нужно обратиться к аллергологу и пройти исследование на респираторные аллергены.

А вот чего нельзя делать, так это сдерживать позыв чихнуть, это может быть по-настоящему опасно. При чихании с закрытым ртом или зажатым носом резко возрастает внутричерепное давление. Последствия могут быть разными: от головной боли до потери слуха и кровоизлияния в мозг.

Конечно, для таких грозных последствий нужны предпосылки и уже имеющиеся нарушения, однако рисковать не стоит. Если хочется чихнуть, просто отвернитесь и прикройте рот одноразовым носовым платком.

И напоследок любопытный факт: невозможно чихнуть с открытыми глазами. Это тоже рефлекс, глаза закрываются автоматически — так организм защищает глазные сосуды от повреждения.

Ещё одна загадочная для многих реакция организма — подёргивание глаза. Что это может значить, рассказали в статье по ссылке.

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