Он не займёт больше пяти минут.

Как проверить, насколько вы физически сильны. Пройдите тест и узнайте

Егор Ходырев фитнес-тренер Как можно проверить свою физическую силу? Какие упражнения делать?

Проверить, в каком состоянии ваше тело, очень легко. Достаточно выполнить небольшой тест из нескольких упражнений. О том, что это за тест, мы сейчас расскажем.

Тест Купера на силовую выносливость

В 1968 году американский врач Кеннет Купер разработал несколько тестов на физическую подготовленность организма, в том числе для военных. Мы приведём в пример один из них.

Тест состоит из комплекса упражнений, которые дадут серьёзную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и заставят мощно поработать мышцы, связки и суставы. Задача – выполнить этот комплекс за короткий промежуток времени. Сам Купер рекомендовал с осторожностью относиться к этому тесту людям старше 35 лет со слабым уровнем физической активности или тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

Важно! Перед тем как проходить тест Купера, проведите лёгкую разминку на 5–10 минут, чтобы разогреть суставы и мышцы. Это защитит вас от травм и покажет более достоверные результаты.

Что нужно сделать

10 отжиманий. После выполнения останьтесь в упоре лёжа и сразу же переходите ко второму упражнению.

10 прыжков из упора лёжа в упор присев. После выполнения перевернитесь на спину и сразу же переходите к третьему упражнению.

10 скручиваний на пресс «Книжка». Важно поднимать ноги и туловище одновременно. После этого быстро встаньте и переходите к следующему упражнению.

10 выпадов со сменой ног в прыжке. Подпрыгивайте и меняйте ноги, касаясь коленом земли.

Чтобы пройти тест Купера, вам нужно сделать четыре таких круга. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Результаты теста

Больше 5 минут — слабый уровень силовой выносливости. Необходимо скорректировать образ жизни и повысить уровень физической активности. Переходить к очень активным тренировкам пока не надо. Начните с ходьбы в 7–10 тыс. шагов в день.

4–5 минут — удовлетворительный уровень силовой выносливости. Ваш уровень не является критично низким, но есть к чему стремиться. Можете добавить пару тренировок в неделю для повышения общего уровня физического развития.

3-4 минуты — хороший уровень силовой выносливости. У вас достойный уровень подготовки. Рекомендуется пробовать себя в разных видах тренировок. Например, плавание, бег, велосипед, силовые нагрузки, растяжка.

3 минуты и меньше — высокий уровень силовой выносливости. Поздравляем, у вас атлетический уровень. Вы можете заняться формированием эстетики тела и задуматься об участии в лёгких городских соревнованиях по разным видам спорта.

Пройдите тест Купера, чтобы выявить ваш уровень силовой выносливости. Возможно, вам придётся внести корректировки в свой образ жизни или, наоборот, результат вас приятно удивит и вдохновит на новые свершения. Также в качестве нормативов и оценки своего уровня физической подготовки используйте нормативы ГТО. В тренировках ориентируйтесь на повышение общего уровня физического развития и только потом думайте об эстетике фигуры и низком проценте жира.

Если вы хотите проверить силу своих рук, попробуйте сделать несколько уличных упражнений. Ищите их в этой статье.