Почему мы боимся воды и как избавиться от этого страха

Фридайвинг — удивительный вид спорта. Погружение под воду без акваланга требует от атлетов идеальной техничности и умения полностью расслабляться, отпуская все мысли. На первый взгляд, это противоположные друг другу задачи, однако опытным спортсменам удаётся их совмещать. Хотя и они начинали с малого: учились взаимодействовать с водой, работать с дискомфортом и даже страхом.



В одной из статей на «Чемпионате» мы уже рассказывали, в чём особенности фридайвинга и как начать им заниматься.

А сейчас хотим чуть больше погрузиться в психологию этого спорта и рассказать, как он может помочь справиться с боязнью воды — вместе с чемпионом мира Алексеем Молчановым и профессиональным инструктором Марком Кисуриным.

Baikal Challenge, организованные С 29 сентября по 2 октября на озере Байкал прошли первые в Иркутской области глубинные соревнования по фридайвингу, организованные Федерацией фридайвинга . Именно там нам удалось пообщаться с героями, а Алексею Молчанову — установить рекорд Байкала, успешно нырнув на 100 метров в глубину.

Итак, начнем с азов.

Откуда возникает страх воды

Хоть наше тело на 70% состоит из воды, для большинства людей водная среда не является комфортной. Это нормально. Но именно страх воды появляется не у всех. Это зависит от того, каким образом мы знакомимся с водой и погружаемся в неё в детстве.

Фото: Федерация фридайвинга

Если опыт был позитивным и приятным, то человек достаточно спокойно взаимодействует со средой. В противном случае формируется фобия.

Марк Кисурин руководитель отделения Федерации фридайвинга в Иркутской области «Я больше чем уверен, что причин у страха воды много, но всё время сталкиваюсь с одной и той же – детская травма. Практически все, у кого на базовом курсе по фридайвингу были такие проблемы, либо сразу сознавались в том, что они в детстве тонули или их как-то пугали, либо это выяснялось в ходе общения. Эти люди никогда не подозревали, что что-то такое было, но, понимая, что у них есть проблемы при выполнении элементарных упражнений, начинали копаться в голове, спрашивать маму, папу. Практически всегда обнаруживалось, что это глубоко психологическая вещь».

Другой фактор, который может вызвать волнение в воде, — сложные погодные условия: например, волны или течение. Если попасть в них, не будучи к этому готовым, ощущение страха усилится даже при богатом опыте погружений.

Алексей Молчанов 24-кратный чемпион мира по фридайвингу, обладатель двух рекордов Гиннесса «Я полностью комфортно чувствую себя в воде, потому что знаю свои возможности и на воде, и под водой. Но некоторые погружения проходили с беспокойством, особенно когда были течения. Это случилось один раз в Индонезии, около Бали. Я погружался почти на 90 метров. Подтягивался по тросу и на глубине последних 80–90 метров почувствовал сильную тягу течения. Пришло понимание, что нырок будет сложнее, чем я планировал. Ощущение подводного течения повысило сложность нырка, волнение и напряжённость».

Другое отношение к среде и собственному телу

Оказавшись в воде, тело испытывает совершенно иные ощущения в силу того, что у него нет привычной опоры. По сути, в воде мы находимся в невесомости. Весь наш опорно-двигательный аппарат испытывает стресс.

Фото: Из личного архива Марка Кисурина

Решение проблемы завязано на психологии. Начинающих спортсменов учат понимать, что с ними будет происходить в воде и на суше. Базовые упражнения позволяют научиться контактировать с водой, не бояться, чувствовать уверенность.

Марк Кисурин руководитель отделения Федерации фридайвинга в Иркутской области «Даже если человек занимался плаванием, под водой у него такой смелости нет. Когда мы надеваем на человека груз, чтобы компенсировать излишнюю плавучесть гидрокостюма, это всё равно вызывает некий шок. Раньше вода выталкивала наружу, а теперь инструктор просит тебя: «Опустись на дно бассейна, покажи знак «Окей» под водой». Все эти вещи сперва напрягают. Для этого требуются время, подводящие упражнения, общение на суше».

Спокойствие в воде приходит ко всем с разной скоростью, это зависит и от исходных данных. Но, как показывает практика, в школах фридайвинга ещё не было ни одного студента, который не смог справиться с программой базового курса. Если возникают сложности, практические занятия можно дополнить.



Помимо ощущений, фридайвинг тренирует и тело: повышает ёмкость лёгких, укрепляет дыхательную мускулатуру и иммунитет, улучшает циркуляцию крови. Кроме того, во время занятий организм подвергается мягкому закаливанию, улучшаются его физические показатели.

Алексей Молчанов 24-кратный чемпион мира по фридайвингу, обладатель двух рекордов Гиннесса «Самое первое ограничение у начинающих возникает из-за мысли, что воздуха не хватит. Но благодаря своим результатам человек быстро получает доказательство, что это не так. Приходит новичок и думает, что может задержать дыхание меньше чем на 30 секунд. Буквально за несколько занятий за счёт теории и практики получается задержать дыхание на 1,5–2 минуты и больше. Фридайвинг интересен тем, что он быстро показывает, что мы можем намного больше, чем кажется».

Первые шаги для этого – развитие лёгких. Если вы хотите прогрессировать, нужно выполнять дыхательную гимнастику, упражнения с элементами растяжки, упражнения на повышение гибкости дыхательных мышц и на задержку дыхания (в том числе с вращениями рук, махами, наклонами) — чтобы в этом состоянии привыкнуть к определённой подвижности и мобильности. А также растягивать время, увеличивать возможность хорошего, полного вдоха.

Фото: Федерация фридайвинга

Что испытывают опытные спортсмены при погружении

Следующий этап – научиться экономично двигаться и проплывать дистанцию. А потом уже погружаться в глубину, где требуются дополнительные действия, продувка ушей для компенсации возрастающего с каждым метром давления. Вдобавок атлеты сталкиваются с непривычной для человека темнотой.

Алексей Молчанов 24-кратный чемпион мира по фридайвингу, обладатель двух рекордов Гиннесса «Темнота наступает достаточно быстро, а для человека это сильный страх. С ним можно справиться объёмами и количеством нырков.



Есть одно классное упражнение: в глубоководном бассейне на тебя надевается маска с полностью чёрными стёклами. Так можно в безопасной среде погружаться вниз по тросу в полной темноте и привыкать к этому. Ты понимаешь, что в безопасности, и больше направляешь внимание на ощущения в теле».

Перед самим нырком фридайверу необходимо погрузиться в состояние, которые профи называют «концентрацией в деконцентрации». Без него, по мнению инструктора, нырок возможен до определённого момента. Но потом он превратится в насилие над собой, которое не несёт за собой ничего приятного. В таком случае спортсмену нужно остановиться и работать с зажимами.

Марк Кисурин руководитель отделения Федерации фридайвинга в Иркутской области «Ныряльщик, который погружается на глубину или плывёт дистанцию в длину, должен решить две задачи. С одной стороны, мы должны работать телом: грести, плыть, двигаться, особенно в бассейне. На глубине немножечко другая стратегия: мы интенсивно работаем в начале, потом можем расслабиться, затем при всплытии опять интенсивно работаем и расслабляемся ближе к поверхности. Тело должно быть под контролем, должна быть хорошая техника: стабильная, рациональная, эффективная.



А на уровне мозга — полная деконцентрация, расслабление, отключение от реальности с целью экономии ресурсов. Мыслительные процессы очень энергозатратны».

Как фридайвинг помогает в обычной жизни

Фридайвинг называют интенсивной медитацией. Спортсменам приходится улавливать медитативное состояние, достигать расслабления на фоне непривычных ощущений во время погружения.

Фото: Федерация фридайвинга

Этот спорт действительно тренирует спокойствие, потому что под водой фридайверы не реагируют на внешние факторы и раздражители, что применимо и к обычной жизни. Спортсмены учатся абстрагироваться от инстинктивного желания дышать, порой сильного — что говорить о бытовых ситуациях?

Марк Кисурин руководитель отделения Федерации фридайвинга в Иркутской области «Я бы сказал, что фридайверы, и йоги, и другие люди, которые работают с умом через тело и с телом через ум, становятся более стабильными. Стабильными в плане стресса и реакций на внешний образ жизни. Они не тотально расслаблены и не тотально перевозбуждены — это такая золотая середина, к которой, например, йоги стремятся тысячелетиями».

Фридайвинг же дисциплина достаточно молодая, но она уже нашла способ находить золотую середину.