3 рецепта полезных согревающих напитков на осень, которые легко приготовить дома

президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ)
Какие полезные согревающие напитки можно приготовить дома?
Если вы не уверены, что в ближайшем кафе найдёте подходящий для себя напиток, приобретите удобный термос или термокружку и берите с собой из дома. Предлагаю три рецепта осенних напитков, которые согреют даже в самую промозглую погоду.
Безалкогольный глинтвейн
Вам понадобятся:
гранатовый сок — 750 мл;
вода — 250 мл;
цедра апельсина — 2 ст. л.;
лимонная цедра — 2 ст. л.;
яблоко — 1 шт.;
гвоздика — 1/2 ч. л.;
палочка корицы;
щепотка молотого кардамона.
Налить в кастрюлю сок, добавить воду и остальные ингредиенты. Всё перемешать. Подогреть напиток на слабом огне, не доводя до кипения. Дать глинтвейну настояться пять минут под крышкой и разлить по бокалам.
Пряный чай-латте
Это восхитительный сладкий напиток с тонкими нотками корицы и кардамона. Немного имбиря и мускатного ореха наделяют напиток максимальным согревающим эффектом.
Вам понадобятся:
чёрный чай — 500 мл;
растительное молоко — 2,5 стакана;
гвоздика — 1/4 ч. л.;
сухой имбирь — 1/4 ч. л.;
молотый кардамон — 1 ч. л.;
щепотка мускатного ореха.
Заварить чёрный чай и дать ему немного настояться. Перелить чай в кастрюлю, затем добавить к нему молоко и специи. Довести смесь до кипения и сразу же снять с огня. Перелить чай во френч-пресс или отфильтровать специи с помощью ситечка.
Имбирно-медовый сбитень
Старинный восточно-славянский напиток, который отлично укрепляет иммунитет и согревает в холодную погоду.
Вам понадобятся:
вода — 500 мл;
мёд — 3 ст. л.;
лимон — 1/2 шт.;
имбирь — 1/3 ч. л.;
мята, корица и гвоздика — по вкусу.
Натереть цедру и выжать сок из половинки лимона. Довести воду до кипения и снять с огня. Добавить пряности, сок, цедру лимона и мёд. Все перемешать. Накрыть крышкой или перелить в термос и настаивать напиток в течение 30 минут. Перед употреблением процедить через сито.
О том, какие горячие напитки лучше заказывать в кафе, читайте в материале по ссылке.