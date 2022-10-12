Можно ли на искусственной волне научиться покорять настоящую

Мы не раз писали о том, что, если вы умеете кататься на одной из досок (сноуборд, скейтборд, лонгборд, вейксёрф, не важно), освоить другую будет легче. Так или иначе, главной всё равно считается сёрф, поскольку именно она была родоначальником для большинства других. Если не верите, вот вам история о том, как зарождался скейтбординг. Прочтите и убедитесь в этом сами.

На пути к покорению океанических волн можно и даже нужно пользоваться всеми известными и доступными тренировками. Одной из них как раз является катание на искусственной волне. Тем, кто уже давно в теме экшен-спорта, это и так известно. Тем же, кто впервые слышит об искусственных волнах, хотим рассказать подробнее. А главное попытаться ответить на логичный вопрос: «Помогут ли такие тренировки в холодную погоду освоить доску так, чтобы летом (или в тёплых краях) увидеть прогресс в катании?»

Как появилось катание на искусственной волне

Если верить истории, первые бассейны с волнами изобрели люди, далёкие от сёрфинга. Первой искусственной волной принято считать лондонский бассейн, открытый в 1934 году. Волны были небольшими и нравились только скучающим по морю купальщикам.

Сёрферы же впервые покорили искусственные волны лишь в 1966 году в токийском комплексе Summerland Wavepool. Спустя три года в Аризоне открылся Big Surf, в постройку которого вложилась косметическая компания Clairol. Филиппу Декстеру удалось спроектировать установку, которая создавала волну длиной 150 м. При этом Декстер никогда не катался на доске. С тех пор технология создания искусственных волн сильно изменилась.

Что важно знать об искусственных волнах

Святослав Полюхович инструктор по сёрфингу в центре FLOW Moscow «Искусственной» называют волну, которая была создана искусственным способом на реке с большим течением (потоком). Кроме этого, есть искусственные волны, где в специально-сконструированном бассейне нагнетается водный поток.

Кататься на искусственной волне можно на таких же досках, как и в океане, но продвинутые райдеры берут доски с меньшим объёмом, поскольку не нужно «разгребаться».

В самой технике катания на искусственной волне есть схожие моменты с сёрфингом, в плане ротации корпуса и отдельных элементов, но это не одно и то же.

Чувство комфорта во время катания на искусственной волне, как и в любом другом деле, появляется у каждого индивидуально. Если начать заниматься с нуля, за 10-20 часов можно будет адаптироваться.

Конечно, кататься на «большой воде» можно начинать и без искусственной волны. Но если вы никогда не стояли на досках, искусственная волна хорошо поможет ощутить себя на нестабильной поверхности и почувствовать перенос веса тела.

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Какие бывают искусственные волны

Дмитрий Забула сёрфер, сертифицированный тренер по серфингу (ASI) и спасатель (ILS) Искусственные волны — это очень актуальная тема сейчас. Такое катание должно быть обязательной частью в процессе обучения сёрфингу. Могу сказать, что за время тренировок на искусственной волне и вейксёрфе я обнаружил огромное количество ошибок, которые у меня были всегда. Неправильно стоял и распределял вес, двигался не так. Не могу сказать, что плохо катаюсь на сёрфе, но я многое не делал, как следовало.

CityWave

Её основная фишка в том, что можно реально стоять на доске и выполнять манёвры, повороты и прыжки, как в океане. Но благодаря тому, что можно просто держаться на потоке, остановиться, а после поехать дальше, искусственная волна позволяет сфокусироваться на ощущениях и технике. Такого в океаническом сёрфинге даже близко нет. В океане всё происходит очень быстро. Если на искусственной волне можно освоить какие-то навыки за месяц, на большой воде на это уйдёт десятилетие. Это супервещь, которую я не то что рекомендую, без этого не обойтись.

Всем, кто хочет кататься на сёрфе, надо ходить на CityWave. По ощущениям очень похоже на сёрфинг, несмотря на то что там немножко всё по-другому работает. Чувство скольжения и движения тела практически один в один.

«Океанические» волны

Кроме этого, существуют целые комплексы, которые реально делают волны, как в океане. Есть множество разных систем, например, в центре Келли Слейтера (легенда современного сёрфинга) едет поезд и толкает «плуг» под водой, создающий волну. В швейцарском Wave Garden, посередине бассейна стоит «змея», которая делает специальный и резкий изгиб, чтобы создать волну путём отражения удара волны от стен бассейна. Есть и другие, но смысл один — каким-то уникальным способом генерируется волна.

Это уже океанический сёрфинг один в один. Правда, единственное отличие в том, что эти волны разной скорости, крутости и длины. Хотя говорить, что они сильно отличаются от океана, бессмысленно, поскольку в океане волны также имеют разную крутость, длину, радиус и так далее. Все эти системы – это «микроокеан», созданный человеком там, где нет никакого океана.

Профессиональные сёрферы наглядно показывают: как они катаются в океане, так они катаются и на искусственных волнах. Делают всё те же трюки: ездят в «трубах», прыгают, совершают повороты. Катают конкретный сёрфинг.

Опять же, самая крутая волна у Келли Слейтера. Она самая длинная, идеальная, с настоящей очень длинной «трубой». Правда, у неё есть свой большой минус – она выдаёт очень мало волн. Представьте, волна прошла, а чтобы запустить следующую приходится очень долго ждать. И цена очень кусается – около $ 10 тыс. в день, и меньше, чем на сутки, её снять нельзя.

Или, например, Wave Garden. Там огромное количество волн, идущих одна за одной. Причём, есть возможность сами волны настраивать от и до: полноценная «труба» или сначала сделать «стенку», а потом «трубу», можно пологую или крутую. За час катания там реально укататься «в хлам» так, что сил вообще не останется. И при этом стоить всё будет около $ 100 — очень адекватные деньги за такие возможности. Просто «человек – мини-бог» сделал «мини-океан», который реально разместить, где угодно.

Вейксёрфинг

Если вы не знали, вейксёрфинг — тоже катание на искусственной волне, но её уже делает катер. При всех своих особенностях и ограничениях, такое катание имеет схожесть и с классическим сёрфингом. Здесь имеет смысл обозначить вот что: поскольку катер всё время едет вперёд, у вас не получится сделать сильный разворот на волне и вернуться на неё обратно, а вот резкие и короткие – пожалуйста. Волна очень маленькая и короткая, и это не даёт делать многое из того, что возможно в океане. Больше о вейксёрфинге читайте тут.

Отдельно стоит упомянуть флоурайд. Это тоненький поток воды, где катаются на доске, похожей на скейтборд. И это не имеет ничего общего с сёрфингом.

Какие бывают доски для искусственной волны

Доски для волн типа CityWave сильно меньшего объёма, чем для океанического сёрфинга, а в остальном плюс-минус похожи. В этом случае объём никакой роли не играет, поскольку ни волну догонять, ни «разгребаться» не надо. Если слегка углубиться, большой объём будет просто мешать резким манёврам и поворотам.

Доски для вейксёрфинга ещё меньше и сильно короче тех, которые используются для катания на CityWave. К тому же чуть по-другому распределён «объём» в самих досках. Он в основном находится в корме, чтобы было легче делать трюки и не отставать от катера.

Доски для катания в бассейнах отличий не имеют. Я катался на тех же самых, что и для океана.

Советы тем, кто хочет попробовать

Если вы никогда не стояли на доске

Приходите в любой центр, где есть искусственная волна, и обязательно запишитесь к тренеру.

На занятиях просто делайте то, что вам говорят. Ничего не выдумывайте самостоятельно, а просто повторяйте.

Если во время обучения у вас возникнет отторжение от упражнения или чего-то другого, не саботируйте тренировку. Обсудите это с тренером и всё проясните. Это важный нюанс, коммуникация должна быть всегда.

Если вы уже катаетесь на сёрфе

Начните кататься и поймите, как работает волна.

Больше слушайте себя, в первую очередь свои ощущения.

Все свои «открытия», ошибки и ощущения обсудите с тренером.

Лучше кататься регулярно и понемногу, чем один раз, а потом забросить. Помните, что вода камень точит. А ещё вы можете попробовать сёрфскейт. Очень полезная штука и стоит в одном ряду с искусственными волнами. Классная тема для тренировок. Она позволяет здорово отработать все движения, один в один как в океане.