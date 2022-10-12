10 качеств, которыми должна обладать сильная личность. Проверьте себя

Современный ритм жизни требует от нас стрессоустойчивости, ответственности, многозадачности и ещё множества качеств. Чтобы воспитать в себе эти навыки, нужно обладать твёрдым характером и волей. Какие качества определяют сильную личность сегодня? Разбираемся с экспертами.

Денис Федоряка кандидат психологических наук, держатель Европейского сертификата по психотерапии Важное качество сильной личности — крепкая, устойчивая, стабильная система отношений (связей).

Базовая основа личности — отношение человека к себе. Сильная личность понимает и осознаёт, кем является, каковы сильные и слабые стороны, чего хочет и ради чего живёт. То есть важнейшее качество — честный взгляд на самого себя и понятная система ценностей. Кроме того, сильная личность не просто имеет систему ценностей (ради чего я живу), но и следует ей на деле. Наличие качественных отношений с другими людьми — ещё один важный признак сильной личности.

Если же человек боится признать свои слабые стороны, склонен преувеличивать, ведёт себя непоследовательно (говорит одно, а делает другое), это слабая личность. В случае постоянных проблем в личной жизни, конфликтов с окружающими, когда человеку сложно создать семью или пару — это тоже свидетельствует о его слабости.

Сильная личность притягивает людей за счёт умения выстраивать отношения. Как говорится, «кто такой господин? Это тот, рядом с кем все вокруг ощущают себя господами».

Ульяна Волшебная владелец трёх бизнесов, коуч предпринимателей Сила появляется в процессе применения качеств, а качества как навык можно развивать. Так что, если вы не найдёте в списке качества, присутствующего у вас, не отчаивайтесь, его можно приобрести.

Из своего опыта в бизнесе и наставничестве выделю следующие качества, присущие сильной личности:

Проявленность. Без страха заявлять миру о себе. Действия из собственных интересов. Выбор себя в первую очередь. Умение отстаивать свои границы и говорить «нет». Иногда даже возможностям нужно сказать «нет», если они уводят от главной цели. Упёртость. Следование своему плану, даже когда страшно, больно, непонятно. Коммуникабельность и умение договариваться. Выстраивание долгосрочных отношений с людьми, соблюдая принцип «win-win». Любознательность и любопытство. Проявленный интерес к новым возможностям. Способность к обучению. Быть исследователем, а не наблюдателем. Ориентир на позитив. Способность видеть лучшее в людях, ситуациях и даже в ошибках. Способность признавать ошибки. И использовать опыт, полученный через ошибку. Вера в себя и в других. Фокусировка не на проблеме, а на задаче. Способность переключать внимание и не застревать в отчаянии. Сила не у того, кто не падает, а у того, кто быстро встаёт после падения.

Фото: unsplash.com/@wildlittlethingsphoto

Как стать сильной личностью?

Нужно или выстроить, или осознать свою «ось» — отношение к самому себе. От этого зависит всё остальное. При этом увидеть это отношение можно в трёх плоскостях:

когнитивной (как человек думает о себе);

эмоциональной (как человек чувствует себя);

поведенческой (что делает человек в реальности).

Все три должны совпадать.

Например, человек думает о себе, что он плохой, потому что обидел друга, чувствует вину, и ходит-мается, впадает в депрессию и т. п. Это пример слабой личности, налицо несовпадение по поведению. Ведь сильная личность пойдёт и попросит прощения у друга.

В жизни обычно мы автоматически строим отношения с собой и людьми. Как нас научили когда-то. Со временем новая информация накапливается, её надо интегрировать в личность. И стать сильнее.

Для этого и нужна такая работа — посмотреть внутрь себя, осознать и поправить (если нужно) отношение к себе через разбор и примеры житейских ситуаций. Самому сделать это крайне трудно, так как у психики масса барьеров, защит для оберегания себя от правды (которая не всегда приятна).

Но здесь важно не переусердствовать, ведь в любом деле важна мера. В погоне за лучшей версией себя можно оттолкнуть окружающих и заработать психологические проблемы.

Ульяна: Лучшего способа, чем перенятие опыта, по моим наблюдениям, не существует. Проанализируйте весь список. Чего вам не хватает?

Найдите человека, который однозначно силён в конкретном пункте, и примените на практике его стратегии.

Смоделируйте его поведение в конкретном вопросе.

Ежедневно практикуйте инструменты, работающие у других.

Если вы ежедневно будете внедрять в жизнь новых действий всего на 1% больше, чем вчера, то уже через год вы станете эффективнее на 365% от сегодняшней точки. Это и будет вашим самым большим шагом к обретению силы и расширению своей личности. А в предыдущем материале рассказали, что полезного можно взять у разных типов людей для собственной продуктивности.