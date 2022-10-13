Топ-8 самых полезных сыров. Рассказываем, как выбрать хороший в магазине

Длинный состав на этикетке не сулит ничего хорошего.

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth Какой сыр самый полезный и как правильно выбрать его в магазине?

Сыр — это уникальный продукт, способный улучшить настроение и украсить любой праздничный стол.

Он ценится прежде всего за содержание белка, который наиболее полно усваивается организмом.

Молочный белок в сыре содержит все незаменимые аминокислоты, идеальное сочетание кальция и фосфора, а также аминокислоту триптофан, которая стимулирует выработку серотонина — гормона удовольствия.

Настоящий сыр варят из молока, а вот сырный продукт изготавливают с добавлением немолочных, растительных и трансжиров.

Как выбрать хороший сыр в магазине

На что надо обращать внимание при выборе сыра?

Изучите состав, в качественном продукте должны быть:

молоко;

закваска, которая состоит из молочнокислых микроорганизмов;

сычужный фермент или другие ферменты;

соль, хлорид кальция или лимонная кислота.

Помните, настоящий сыр не может стоить дёшево.

Посмотрите на продукт: поверхность должна быть ровной, цвет не может быть ярким, если продукт без красителей.

Настоящие сыры имеют свойства «потеть» жиром. Ненатуральные, сделанные с добавлением немолочных жиров, — каплями воды.

Выбирайте тот сыр, в составе которого меньше добавок.

Самыми полезными, с точки зрения биологической ценности и усваиваемости, считаются мягкие сыры. Технология приготовления позволяет обогатить их полезными белками сыворотки, которых нет в твёрдых сырах и даже в твороге.

Но этот продукт может быть и опасен. Например, многие считают, что именно из-за сыра их преследуют ночные кошмары. Так ли это на самом деле, рассказали в статье по ссылке.

Какие сыры самые полезные

Чеддер

Стимулирует выработку слюны, нейтрализующей кислоту, которая разлагает продукты питания. Сокращает вероятность появления кариеса. В нём мало лактозы, поэтому он подходит тем, кому сложно её усваивать. Содержит много кальция и белка.

Фета

Улучшает работу мочеполовой системы и отвечает за обмен веществ, нормализует работу нервной системы.

Брынза

Полезна для костей, зубов, улучшает процессы пищеварения и подавляет развитие в кишечнике гнилостных бактерий.

Сулугуни

Стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и аппетит. Полезен при переломах костей.

Моцарелла

Подходит для людей, регулярно переносящих тяжёлые физические нагрузки и перегрузки мышц и связок. Содержит энзимы, которые подавляют патогенную флору и восстанавливают защитный барьер стенок кишечника, способствуют росту полезных бактерий и витаминов.

Пармезан

В 100 г содержится суточная норма витамина В12, рибофлавина, кальция, фосфора, натрия, селена и цинка.

Голландский сыр

Полезен для детей и подростков, для женщин в период лактации, для тех, кто восстанавливается после переломов или страдает от туберкулёза. Кроме того, этот вид сыра помогает уничтожить болезнетворные микроорганизмы, живущие в полости рта.

Маасдам

Подходит для людей, восстанавливающихся после операций или занимающихся спортом. А также для тех, кто столкнулся с переломами.

Сыр — прекрасное дополнение к сбалансированному питанию. Но нельзя забывать об умеренности. При всей полезности продукта нельзя игнорировать наличие соли в составе — особенно много её в твёрдых сырах. Помните, всё хорошо в меру.

Что произойдёт с организмом, если есть много сыра каждый день, читайте в материале по ссылке.