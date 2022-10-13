12 важных правил безопасного катания на электросамокате в городе

То, чего ждали многие горожане, скоро произойдёт. Как говорят официальные источники, электросамокаты вскоре будут подчиняться правилам дорожного движения. И это случится не просто так. Вы наверняка слышали, что нередко участниками ДТП становятся люди на электросамокатах. Или даже сами сталкивались с беспардонной ездой на улице. В ближайшем будущем электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и различные аналоги получат статус «Средство индивидуальной мобильности». При этом основные характеристики не поменяются — максимальная скорость в 25 км/ч, а масса не будет превышать 35 кг.

Само движение самокатов и остальных средств индивидуальной мобильности будет регулироваться новыми дорожными знаками: «разрешение», «ограничение» или «запрет» на перемещение в конкретной зоне. Как бы то ни было, о своей безопасности необходимо помнить, даже когда вы катаетесь на безобидной «игрушке». Что понадобится докупить, зачем это нужно и как оставаться в добром здравии, не нанося ущерба себе и окружающим, – читайте ниже.

Правила безопасности катания на электросамокате

Рассматривать вопросы безопасности всегда необходимо в комплексе. Это значит, что подумать стоит о личной сохранности, исправности техники и о месте, в котором вы будете находиться. Кроме этого, не лишним будет продумать экстренные случаи, которые могут с вами произойти: начиная от погоды и заканчивая кражей вашей «драгоценности». Больше откладывать не имеет смысла, поскольку правил не так много. Они все простые, и, скорее всего, вы их знаете, но повторить всё-таки стоит.

Во время поездок надевайте защитную экипировку: шлем, перчатки, наколенники.

Сохраняйте безопасную скорость. Это не обязательно должны быть максимальные 25 км/ч. Смотрите по ситуации и окружающим условиям.

Откажитесь от резких и эффектных торможений. Выполняйте их плавно, аккуратно и внимательно.

Управляйте самокатом обеими руками.

Постарайтесь не пользоваться гаджетами и мобильным телефоном во время движения. Если иной возможности нет, остановитесь, сделайте все дела и только потом езжайте дальше.

Старайтесь не ездить по дорогам с плохим покрытием, ямами и большим скоплением людей.

Не катайтесь на электросамокате вдвоём.

Соблюдайте правила дорожного движения.

Учитывайте, что езда на электротехнике разрешена по велосипедным полосам и дорожкам, велопешеходным дорожкам.

Не перевозите тяжести и объёмные вещи, которые способны повлиять на траекторию движения и ваше равновесие в момент езды.

Учитывайте погоду. Не рекомендуется ездить в дождь из-за риска падений.

Не чините и не вносите изменения в электрическое оборудование самостоятельно. Проверяйте исправность техники до начала движения.

Правила могут показаться вам несерьёзными и бессмысленными. Но это совсем не так. Поверьте, лучше надеть шлем или лишний раз снизить скорость перед пешеходным переходом, чем потом страдать от последствий своей беспечности.

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