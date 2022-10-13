Порой именно в детских книгах находятся ответы на самые сложные вопросы.

20 взрослых цитат из детских книг, которые заставляют задуматься о жизни, дружбе и цели

Детская литература позволяет познакомить ребёнка с миром, с понятиями «хорошо» и «плохо», «добро» и «зло». Поучительные добрые истории, захватывающие волшебные приключения, забавные герои — порой в этом сказочном мире есть очень много глубины и для взрослого человека.

Вот 20 цитат из детских книг, которые напомнят о самом важном.

1. Наконец он всё же набрался храбрости настолько, что решился признаться в собственной трусости.

«Незнайка на Луне», Николай Носов.

2. То, что ты видишь и слышишь, в некоторой степени зависит от того, каков ты сам.

«Хроники Нарнии», Клайв Стейплз Льюис.

«Приключения Тома Сойера», Марк Твен Фото: Кадр из фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», 1981

4. Теперь он был рад, что перенёс столько горя и бед, – он мог лучше оценить своё счастье и окружавшее его великолепие.

«Гадкий утёнок», Ганс Кристиан Андерсен.

5. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение и – вовремя сказанное – нужное слово. Владеть этим – значит владеть всем.

«Алые паруса», Александр Грин.

6. А Королева была счастлива по очень серьёзной причине – потому, что счастлив был Король.

«Мэри Поппинс», Памела Траверс.

7. Спору нет, если ищешь, то всегда что-нибудь найдёшь, но совсем не обязательно то, что искал.

«Хоббит, или Туда и обратно», Джон Рональд Руэл Толкин.

8. «Ты живёшь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя.

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери.

9. — А мне нужно сердце! — возразил Железный Дровосек. — Мозги не делают человека счастливым, а счастье — лучшее, что есть на земле.

«Волшебник Изумрудного города», Александр Волков.

Джеймс Мэттью Барри, «Питер Пэн» Фото: Кадр из фильма «Питер Пэн», 2003

11. Счастье можно найти даже в тёмные времена, если не забывать обращаться к свету.

«Гарри Поттер и узник Азкабана», Джоан Роулинг.

12. Если ты проживёшь сто лет, я бы хотел прожить сто лет минус один день, чтобы мне не пришлось ни дня прожить без тебя.

«Винни-Пух и все-все-все», Алан А. Милн.

13. Когда события принимают другой оборот, то помните – все перемены к лучшему.

«Мэри Поппинс», Памела Трэверс.

14. Прежде всего, смотри горящими глазами на мир вокруг тебя. Потому что величайшие секреты всегда сокрыты в самых неожиданных местах.

«Чарли и шоколадная фабрика», Роальд Даль.

15. Если бы люди знали, что такое смерть, они бы её больше не боялись. А если бы они не боялись, то никто больше не смог бы воровать у них время их жизни.

«Момо», Михаэль Энде.

«Гарри Поттер и Орден Феникса», Джоан Роулинг Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», 2007

17. Наверное, она страшно одинока. Представьте, как одиноко себя чувствуют те, кого все боятся.

«Муми-тролль и комета», Туве Янсон.

18. Если ты настоящий, ты не можешь быть уродливым, кроме как для людей, которые не понимают.

«Вельветовый кролик», Марджери Уильямс.

19. Когда тебе страшно, самое лучшее — повернуться лицом к опасности и чувствовать что-то тёплое и надёжное за спиной.

«Конь и его мальчик», Клайв С. Льюис.

20. Необходимость – лучший учитель во всех случаях жизни.

«Таинственный остров», Жюль Верн.