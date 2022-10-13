20 взрослых цитат из детских книг, которые заставляют задуматься о жизни, дружбе и цели

Детская литература позволяет познакомить ребёнка с миром, с понятиями «хорошо» и «плохо», «добро» и «зло». Поучительные добрые истории, захватывающие волшебные приключения, забавные герои — порой в этом сказочном мире есть очень много глубины и для взрослого человека.
Вот 20 цитат из детских книг, которые напомнят о самом важном.
1. Наконец он всё же набрался храбрости настолько, что решился признаться в собственной трусости.
«Незнайка на Луне», Николай Носов.
2. То, что ты видишь и слышишь, в некоторой степени зависит от того, каков ты сам.
«Хроники Нарнии», Клайв Стейплз Льюис.
«Приключения Тома Сойера», Марк Твен
Фото: Кадр из фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», 1981
4. Теперь он был рад, что перенёс столько горя и бед, – он мог лучше оценить своё счастье и окружавшее его великолепие.
«Гадкий утёнок», Ганс Кристиан Андерсен.
5. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение и – вовремя сказанное – нужное слово. Владеть этим – значит владеть всем.
«Алые паруса», Александр Грин.
6. А Королева была счастлива по очень серьёзной причине – потому, что счастлив был Король.
«Мэри Поппинс», Памела Траверс.
7. Спору нет, если ищешь, то всегда что-нибудь найдёшь, но совсем не обязательно то, что искал.
«Хоббит, или Туда и обратно», Джон Рональд Руэл Толкин.
8. «Ты живёшь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя.
«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери.
9. — А мне нужно сердце! — возразил Железный Дровосек. — Мозги не делают человека счастливым, а счастье — лучшее, что есть на земле.
«Волшебник Изумрудного города», Александр Волков.
Джеймс Мэттью Барри, «Питер Пэн»
Фото: Кадр из фильма «Питер Пэн», 2003
11. Счастье можно найти даже в тёмные времена, если не забывать обращаться к свету.
«Гарри Поттер и узник Азкабана», Джоан Роулинг.
12. Если ты проживёшь сто лет, я бы хотел прожить сто лет минус один день, чтобы мне не пришлось ни дня прожить без тебя.
«Винни-Пух и все-все-все», Алан А. Милн.
13. Когда события принимают другой оборот, то помните – все перемены к лучшему.
«Мэри Поппинс», Памела Трэверс.
14. Прежде всего, смотри горящими глазами на мир вокруг тебя. Потому что величайшие секреты всегда сокрыты в самых неожиданных местах.
«Чарли и шоколадная фабрика», Роальд Даль.
15. Если бы люди знали, что такое смерть, они бы её больше не боялись. А если бы они не боялись, то никто больше не смог бы воровать у них время их жизни.
«Момо», Михаэль Энде.
«Гарри Поттер и Орден Феникса», Джоан Роулинг
Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», 2007
17. Наверное, она страшно одинока. Представьте, как одиноко себя чувствуют те, кого все боятся.
«Муми-тролль и комета», Туве Янсон.
18. Если ты настоящий, ты не можешь быть уродливым, кроме как для людей, которые не понимают.
«Вельветовый кролик», Марджери Уильямс.
19. Когда тебе страшно, самое лучшее — повернуться лицом к опасности и чувствовать что-то тёплое и надёжное за спиной.
«Конь и его мальчик», Клайв С. Льюис.
20. Необходимость – лучший учитель во всех случаях жизни.
«Таинственный остров», Жюль Верн.