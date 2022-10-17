От чего стареет сердце? Врач назвал 5 возможных причин и рассказал, как этого избежать

Денис Соколов кандидат медицинских наук, член Asute Cardiovascular Care Association, врач-кардиолог АО «Медицина» Из-за чего может стареть сердце?

Старение — естественный процесс, с которым сталкивается каждый. Не все знают, но возраст человека и его сердца может различаться. Случается, что оно взрослеет быстрее хозяина. Разбираемся, почему так происходит.

Факторы старения сердца, на которые невозможно повлиять: возраст, наследственность и пол. По последнему различие особенно заметно: мужское сердце старше женского в среднем на два года. Если в роду есть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, риск возникновения проблем повышается.

А вот остальные причины возможно отследить и скорректировать процессы.

Чрезмерная физическая нагрузка

Не стоит забывать, что во всём нужен баланс. Во время тренировок накапливаются токсины, и нужно время, чтобы их вывести. Когда занятия идут одно за другим, накопления отравляют организм, истощают его. Это приводит к сбоям в сердечно-сосудистой системе, повышается вероятность инфаркта и инсульта. У профессиональных спортсменов, чтобы избежать проблем со здоровьем, тренировки рассчитываются с учётом генетического паспорта — для каждого индивидуально.

Отсутствие ночного сна

Интенсивность работы сердца зависит от времени суток. Днём сердечные сокращения учащаются, а ночью замирают — так организм восстанавливается. Именно поэтому рекомендуется минимум семь часов непрерывного ночного сна для стабильной работы сердца и других органов. Важно соблюдать режим и засыпать в одно и то же время. Если изредка пренебрегать этими правилами, больших проблем не возникнет, но при регулярном игнорировании режима возможны осложнения.

В целом качественный полноценный сон важен для всех систем организма. Подробнее об этом читайте в статье по ссылке.

Артериальное давление

Высокое давление изнашивает сердечную мышцу. Даже при эпизодическом повышении давления сердце стареет. Отсутствие боли и ощущения тяжести внизу головы не гарантирует отсутствие осложнений. Особенно после 40 лет рекомендуется регулярно отслеживать давление с помощью тонометра, так как гипертония часто протекает бессимптомно. Показатель в норме — 120/80 и ниже.

Курение

Для сердца и сосудов не важно количество выкуренных в день сигарет, важна скорее системность. Регулярное курение повреждает кровеносные сосуды, ослабляет сердце и систему кровообращения. Даже пассивное — может привести к раннему развитию болезней, например, к атеросклерозу.

Несбалансированное питание

Невнимательное отношение к рациону ускоряет старение сердца. Частое употребление свинины, колбасы, майонеза, соли, сахара, газированных напитков, соков и алкоголя негативно влияет на здоровье. В свою очередь, улучшают работу сердечных мышц растительные масла, фрукты, овощи и рыба.

Более того, важно не только то, что вы едите, но и как: выбирайте на завтрак и обед калорийные продукты, а на ужин блюда с низким содержанием калорий.

Как замедлить старение сердца

Замедлить старение сердца помогут такие рекомендации:

занимайтесь спортом, регулярно, но не переусердствуйте;

следите за весом, стремитесь сохранять индекс массы тела в пределах нормы (не менее 18 и не более 25 пунктов);

придерживайтесь принципов здорового питания;

поддерживайте режим сна.

Проверяйте состояние здоровья на регулярной основе. Артериальное давление, уровень холестерина, ЭКГ — показатели, которые помогут обнаружить возможные проблемы на ранней стадии. В случае появления симптомов не игнорируйте их и своевременно обращайтесь к врачу.

Как распознать, что сердце начало стареть, рассказали в материале по ссылке.