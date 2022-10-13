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Как постирать пуховик в стиральной машине, чтобы пух не сбивался и не было разводов

Как стирать пуховик, чтобы его не испортить? 6 лайфхаков
Наида Саидова Анна Шаповал
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Как ухаживать за верхней одеждой?
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Регулярная и правильная стирка поможет куртке прослужить дольше.

Не всегда есть возможность отдать вещь в химчистку, а вернуть чистоту и свежесть верхней одежде хочется. В таком случае можно справиться подручными средствами, главное – соблюдать все правила.

Для чего нужно стирать пуховик?

Некоторые думают, что стирать пуховик необязательно и даже вредно для изделия. Это не так. Регулярная стирка не только очищает его от загрязнений, но и играет важную роль в увеличении срока его службы: когда пух грязный, он легче удерживает влагу, а значит, верхняя одежда теряет часть своей воздушности и объёма.

Это серьёзная проблема, потому что наличие этого самого объёма удерживает тёплый воздух вокруг вашего тела, согревая вас. Постоянное ношение неизбежно делает пух более плотным, что снижает эффективность с точки зрения сохранения тепла и защиты от влаги.

Во-вторых, загрязнение наполнителя, особенно если он намокнет, может стать самым подходящим местом для размножения плесени и бактерий.

7 правил домашней стирки

То, что пуховики нельзя стирать в домашних условиях – миф. Любой вид верхней одежды на пуху или с искусственным наполнителем можно постирать в домашних условиях, если знать как:

<a href="https://www.championat.com/authors/6313/1.html">Анна Шаповал</a>
Анна Шаповал
fashion-эксперт интерактивного универмага Shopping Live

Пуховик — одна из самых актуальных моделей осенне-зимнего сезона. В отличие от дублёнки, его можно постирать. Главное высушить его в горизонтальном положении – тогда весь наполнитель не окажется снизу.

  • ознакомьтесь с инструкцией на ярлыке изделия. Это ваш главный помощник. Обратите внимание на температуру и допустимый режим отжима;
  • предварительно очистите пуховик от грязи. Потратьте время, чтобы устранить любые стойкие пятна, используя специальное моющее средство;
  • не используйте обычное моющее средство, так как оно может повредить пуховые перья и сделать их более восприимчивыми к влаге, выбирайте проверенное средство именно для пуховых вещей;
  • застегните все молнии и липучки и закройте все клапаны, а также отстегните все декоративные детали. Пуховик лучше вывернуть наизнанку. Если сомневаетесь, положите его в сетчатый мешок для защиты;
  • используйте специальные мячи для сушки или три-четыре теннисных мяча: добавьте их в сушилку, чтобы куртка высохла быстрее и восстановила объём пуха;
  • настройте стиральную машину на полоскание несколько раз при самом медленном/самом длинном цикле отжима, чтобы убедиться, что в пуху не осталось остатков чистящего средства.
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