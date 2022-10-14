Как правильно говорить людям «нет». 5 советов для тактичного отказа

Сказать человеку «нет» порой бывает очень сложно, особенно если этот человек – ваш друг или родственник. А бывает и так, что даже не особо близкому человеку отказывать не хочется. А почему? Да потому, что неохота вступать в бесконечные споры, конфликтовать.

Мы боимся разочаровать, разрушить отношения, но забываем о границах личного комфорта, который мы сами позволяем нарушать. Вместе с экспертами разбираемся, как сказать «нет» и при этом никого не обидеть.

Расставьте личные границы

Нужно заранее дать собеседнику понять, что вы не готовы идти против собственной воли и что вашу свободу выбора нужно уважать, как вы уважаете его. Важно говорить спокойно, не повышая голос, давая тем самым понять, что вы тверды в своём намерении, что вас не сдвинуть с этой «точки».

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В нарастающей конфликтной ситуации нельзя поддаваться давлению, иначе вами можно будет легко воспользоваться или заставить вас делать то, чего вы совершенно не хотите. Неоднократно настояв на своём, вы составите о себе мнение как о человеке, который знает, чего хочет.

Смоделируйте поведение

Татьяна Пятаева трансформационный психолог Первое, что нужно знать, чтобы не нарваться на конфликт – необходимо находиться с собеседником в позиции «на равных» и помнить, что вы имеете право не хотеть, а также имеете право говорить о своих желаниях, тем более когда вас спрашивают.

Хороший способ научиться говорить нет – это моделировать поведение других людей, которые хорошо умеют это делать. Модель поведения можно перенять как у хорошо знакомого человека, так и у публичной персоны, а можно даже у литературного персонажа. Один из ярких примеров — профессор Преображенский и его безапелляционное «не хочу» из повести Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце»:

— Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии — По полтиннику штука…

— Нет, не возьму.

— Но почему вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую.

— Ааа, полтинника жалко?

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу…

М. А. Булгаков «Собачье сердце»

Помните, вы имеете право сказать «нет» и не объяснять «почему». Если человек как будто не слышит вас, то не вредно будет повторить свой ответ. Это может показаться странным, но это правда работает, главное – продемонстрировать стойкость.

Своё «я» перед другими людьми важно осознавать и замечать. В этом нам поможет расстановка и защита личных границ. Вместе с психологами составили несколько правил, которые помогут защищать свои границы и не поругаться с собеседником.

Бывает и такое, что человек не понимает с первого раза, здесь очень важно проявлять терпение, и, если нужно – повторить неоднократно вашу позицию.

Объясните или предложите альтернативу

Первое, что вам нужно сделать – внимательно выслушать человека, понять, чего он хочет и почему. Если тот или иной формат взаимодействия вам не подходит, нужно доходчиво это объяснить человеку или предложить какую-нибудь альтернативу, кого-то, кто сделает это за вас.

Татьяна Пошаталова психолог, основатель Академии Integral Space, преподаватель Mindfulness Моделей поведения в данной ситуации существует довольно много. Вообще, крайне важно дать человеку высказаться, чтобы понять его мотивацию, это универсальный метод. Выслушав человека, можно начать вести конструктивный диалог.

Не бойтесь перенести разговор

Если человека сильно задевает, что происходит, и он становится эмоциональным, можно предложить перенести разговор на другое время и желательно обозначить это время как можно конкретнее, чтобы у человека было понимание внутренних «дедлайнов». К этому времени эмоциональные реакции, вероятнее всего, будут не такими яркими, и договориться будет проще.

Не подпитывайте агрессию

Самое главное – построить здоровый диалог, не переходить на эмоции, ни в коем случае не оскорблять собеседника. Если человек начинает в открытую конфликтовать с вами, очень важно не подпитывать эту агрессию, не давать эмоциональной реакции. Нужно сохранять внутреннюю устойчивость и по возможности мягко дистанцироваться.

Собеседника можно и нужно спрашивать о том, что он чувствует, почему отказ так сильно задевает его. Таким образом можно прийти к взаимному компромиссу или хотя бы к пониманию друг друга.

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