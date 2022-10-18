5 способов разжечь костёр без спичек. Есть и неожиданные варианты

Знание способов сбора воды, вязание морских узлов, ориентирование на местности и оказание первой помощи и умение разжигать костёр с помощью подручных средств – очень полезные навыки. Сегодня остановимся на последнем. Мы решили рассказать о несложных и необычных способах добыть огонь без спичек. Бьёмся об заклад, что в следующий поход, неважно куда, вы специально оставите спички дома. Главное – порепетируйте заранее.

Способ первый: огненный плуг

Это один из самых простых и распространённых способов. Для него практически ничего не нужно: пучок трута (высушенный гриб-трутовик), что-то наподобие дощечки из мягкого дерева и стержня из твёрдого дерева. На дощечке делаем ямку, в которую одним концом помещаем стержень. А дальше начинаем тереть одно дерево о другое. Важно это делать очень быстро. Вы сами поймёте, когда надо подложить в ямку трут, чтобы разжечь пламя.

Способ второй: искра от огнива

Использовать кресало и огниво люди научились давно, и с тех пор это 100%-ный способ. Правда, если вы научитесь этим пользоваться. Если вы – заядлый турист, охотник или рыбак, эти вещи точно должны быть всегда с вами. Минус спичек в том, что они могут промокнуть, а вот огниво – нет. Удобство ещё и в том, что вместо кресала и огнива можно использовать подручные материалы, например, камень (кварцит) и стальное лезвие ножа. Для розжига можно использовать ткань, мох или щепу. Выбирать вам.

Получить искру проще простого. На поверхность выкладываем материал для розжига. В одну руку берём огниво и располагаем его по направлению к розжигу, а в другую – кресало и прислоняем его к огниву под углом. А дальше вам надо соскоблить искру. Вуаля!

Способ третий: банка газировки и шоколад

Способ необычный. Если вы всё сделаете правильно, баночка принесёт праздник и в вашу жизнь. Всё, что потребуется – это банка из-под газировки (или другого напитка), шоколадка и солнечный день. Методика проста как управление электросамокатом — просто натираем шоколад о дно банки, дожидаемся зеркальной поверхности, а после стараемся отразить луч солнца на то, что будем разжигать.

После полировки шоколадом у нас, по сути, получится параболическое зеркало. Солнечный свет будет отражаться от него и фокусироваться на одном конкретном месте. Поместите трут или опилки на расстоянии приблизительно в 2–3 см от фокуса луча и ждите. Через некоторое время должно появиться пламя.

Способ четвёртый: презерватив с водой

Предупреждаем сразу, этот способ пускай и выглядит абсурдным, но это не мешает ему иметь право на жизнь. Собственно, берём прозрачный презерватив, наполняем его водой и тем самым получаем «линзу». Дальше останется сфокусировать солнечный луч на чём-то легко воспламеняемом и подождать.

Способ пятый: катание ваты

Потребуется обычная вата, но только не медицинская, доска и ровная твёрдая поверхность – в идеале деревянная. Из ваты необходимо скатать «трубочку». Затем при помощи дощечки трубочку надо быстро раскатывать по твёрдой поверхности, и через некоторое время ватка начнёт тлеть.

Попробуйте один из этих способов и расскажите нам в комментариях, что у вас получилось и получилось ли. Но если вы едете в лес или идёте в поход, всё же захватите спички или зажигалку с собой, на всякий случай.

Оказаться одному, например, в лесу и без возможности раздобыть огонь – ситуация не очень приятная, согласитесь. Хотя могут быть и другие. Мы собрали 10 мифов о выживании, чтобы вы точно знали, как не надо поступать в экстремальных ситуациях. Об этом читайте здесь