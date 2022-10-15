Несмотря на то что комплекс выглядит лёгким, мышцы будут гореть.

Пилатес с мячом. 6 простых, но эффективных упражнений на всё тело

Обычные тренировки в фитнес-клубе могут быстро надоесть. Чтобы внести разнообразие и получать больше наслаждения от занятий спортом, можно использовать различное оборудование. К примеру, фитбол – он может отлично помочь в прокачке всего тела. Сегодня вы в этом убедитесь на примере нашей новой тренировки.

Янелия Скрипник фитнес-тренер и блогер Показывает комплекс упражнений с фитболом из пилатеса.

Наклоны с мячом к ноге

Техника выполнения

Возьмите фитбол в руки, поднимите его над головой. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

На выдохе поднимите правую ногу и тянитесь к ней мячом. Правая рука сгибается, а левая наклоняется. Держите баланс и не спешите.

Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.

Сделайте 30 раз.

Пружинка ногой

Техника выполнения

Стойте прямо, мяч по-прежнему находится над головой. Не опускайте его.

Поднимите правую ногу в сторону. Сделайте три пружинящих движения ногой вверх, а затем опустите её вниз.

Повторите всё сначала.

Сделайте 15 раз.

Пружинка руками

Техника выполнения

Стойте прямо, мяч по-прежнему находится над головой. Не опускайте его.

Наклоните руки с фитболом вправо, сгибая правую руку в локте.

В крайней точке выполните три пружинящих наклона, а затем вернитесь в исходное положение.

Сделайте 15 повторений.

Параллельная пружинка

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги расставьте широко, правую ногу отставьте в сторону, мяч поднимите над головой.

Наклоните фитбол вправо, сгибая правую руку в локте, правую ногу поднимите. Сделайте три пружинящих наклона, тянитесь ногой к мячу.

Вернитесь в исходное положение.

Повторите 15 раз.

Выпады реверанс с мячом

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги поставьте в узкую стойку. Мяч держите над собой.

Сделайте перекрёстный выпад правой ногой за левую. Следите, чтобы колено не выходило за линию носка. Присед должен быть под углом 90 градусов в колене. Мяч при движении уходит вниз влево.

Сделайте 25 раз.

Теперь сделайте такой же выпад, но в нижней точке выполните три пружинящих приседания. Фитбол при этом на каждом приседе поднимайте и опускайте.

Повторите 15 раз.

Вытяжение

Техника выполнения

Поставьте левую ногу вперёд, выпрямите её, а правую немного разверните.

Теперь наклоните корпус вперёд к левой ноге, почувствуйте вытяжение задней поверхности бедра. Правую при этом можно слегка согнуть.

Выполните три пружинящих наклона.

Восстановите дыхание, а потом повторите все упражнения на другую ногу. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

После тренировки вы почувствуете зону галифе, руки и бицепс. Помните, что красивая фигура – это результат регулярных занятий спортом, правильного рациона и хорошего восстановления. Если вам понравилась эта тренировка, попробуйте сделать ещё несколько упражнений из пилатеса. Ищите их в этой статье.