Пилатес с мячом. 6 простых, но эффективных упражнений на всё тело

Несмотря на то что комплекс выглядит лёгким, мышцы будут гореть.
Обычные тренировки в фитнес-клубе могут быстро надоесть. Чтобы внести разнообразие и получать больше наслаждения от занятий спортом, можно использовать различное оборудование. К примеру, фитбол – он может отлично помочь в прокачке всего тела. Сегодня вы в этом убедитесь на примере нашей новой тренировки.
Показывает комплекс упражнений с фитболом из пилатеса.
Наклоны с мячом к ноге
Техника выполнения
Возьмите фитбол в руки, поднимите его над головой. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
На выдохе поднимите правую ногу и тянитесь к ней мячом. Правая рука сгибается, а левая наклоняется. Держите баланс и не спешите.
Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.
Сделайте 30 раз.
Пружинка ногой
Техника выполнения
Стойте прямо, мяч по-прежнему находится над головой. Не опускайте его.
Поднимите правую ногу в сторону. Сделайте три пружинящих движения ногой вверх, а затем опустите её вниз.
Повторите всё сначала.
Сделайте 15 раз.
Пружинка руками
Техника выполнения
Стойте прямо, мяч по-прежнему находится над головой. Не опускайте его.
Наклоните руки с фитболом вправо, сгибая правую руку в локте.
В крайней точке выполните три пружинящих наклона, а затем вернитесь в исходное положение.
Сделайте 15 повторений.
Параллельная пружинка
Техника выполнения
Встаньте прямо, ноги расставьте широко, правую ногу отставьте в сторону, мяч поднимите над головой.
Наклоните фитбол вправо, сгибая правую руку в локте, правую ногу поднимите. Сделайте три пружинящих наклона, тянитесь ногой к мячу.
Вернитесь в исходное положение.
Повторите 15 раз.
Выпады реверанс с мячом
Техника выполнения
Встаньте прямо, ноги поставьте в узкую стойку. Мяч держите над собой.
Сделайте перекрёстный выпад правой ногой за левую. Следите, чтобы колено не выходило за линию носка. Присед должен быть под углом 90 градусов в колене. Мяч при движении уходит вниз влево.
Сделайте 25 раз.
Теперь сделайте такой же выпад, но в нижней точке выполните три пружинящих приседания. Фитбол при этом на каждом приседе поднимайте и опускайте.
Повторите 15 раз.
Вытяжение
Техника выполнения
Поставьте левую ногу вперёд, выпрямите её, а правую немного разверните.
Теперь наклоните корпус вперёд к левой ноге, почувствуйте вытяжение задней поверхности бедра. Правую при этом можно слегка согнуть.
Выполните три пружинящих наклона.
Восстановите дыхание, а потом повторите все упражнения на другую ногу. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
После тренировки вы почувствуете зону галифе, руки и бицепс. Помните, что красивая фигура – это результат регулярных занятий спортом, правильного рациона и хорошего восстановления. Если вам понравилась эта тренировка, попробуйте сделать ещё несколько упражнений из пилатеса. Ищите их в этой статье.