Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Пилатес с фитболом — комплекс упражнений на всё тело

Пилатес с мячом. 6 простых, но эффективных упражнений на всё тело
Светлана Ибрагимова Янелия Скрипник
,
6 упражнений с фитболом из пилатеса
Комментарии
Несмотря на то что комплекс выглядит лёгким, мышцы будут гореть.

Обычные тренировки в фитнес-клубе могут быстро надоесть. Чтобы внести разнообразие и получать больше наслаждения от занятий спортом, можно использовать различное оборудование. К примеру, фитбол – он может отлично помочь в прокачке всего тела. Сегодня вы в этом убедитесь на примере нашей новой тренировки.

<a href="https://www.championat.com/authors/6017/1.html">Янелия Скрипник</a>
Янелия Скрипник
фитнес-тренер и блогер

Показывает комплекс упражнений с фитболом из пилатеса.

Наклоны с мячом к ноге

Техника выполнения

  • Возьмите фитбол в руки, поднимите его над головой. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  • На выдохе поднимите правую ногу и тянитесь к ней мячом. Правая рука сгибается, а левая наклоняется. Держите баланс и не спешите.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.

Сделайте 30 раз.

Пружинка ногой

Техника выполнения

  • Стойте прямо, мяч по-прежнему находится над головой. Не опускайте его.
  • Поднимите правую ногу в сторону. Сделайте три пружинящих движения ногой вверх, а затем опустите её вниз.
  • Повторите всё сначала.

Сделайте 15 раз.

Пружинка руками

Техника выполнения

  • Стойте прямо, мяч по-прежнему находится над головой. Не опускайте его.
  • Наклоните руки с фитболом вправо, сгибая правую руку в локте.
  • В крайней точке выполните три пружинящих наклона, а затем вернитесь в исходное положение.

Сделайте 15 повторений.

Параллельная пружинка

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги расставьте широко, правую ногу отставьте в сторону, мяч поднимите над головой.
  • Наклоните фитбол вправо, сгибая правую руку в локте, правую ногу поднимите. Сделайте три пружинящих наклона, тянитесь ногой к мячу.
  • Вернитесь в исходное положение.

Повторите 15 раз.

Выпады реверанс с мячом

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги поставьте в узкую стойку. Мяч держите над собой.
  • Сделайте перекрёстный выпад правой ногой за левую. Следите, чтобы колено не выходило за линию носка. Присед должен быть под углом 90 градусов в колене. Мяч при движении уходит вниз влево.
  • Сделайте 25 раз.
  • Теперь сделайте такой же выпад, но в нижней точке выполните три пружинящих приседания. Фитбол при этом на каждом приседе поднимайте и опускайте.

Повторите 15 раз.

Вытяжение

Техника выполнения

  • Поставьте левую ногу вперёд, выпрямите её, а правую немного разверните.
  • Теперь наклоните корпус вперёд к левой ноге, почувствуйте вытяжение задней поверхности бедра. Правую при этом можно слегка согнуть.
  • Выполните три пружинящих наклона.

Восстановите дыхание, а потом повторите все упражнения на другую ногу. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

После тренировки вы почувствуете зону галифе, руки и бицепс. Помните, что красивая фигура – это результат регулярных занятий спортом, правильного рациона и хорошего восстановления. Если вам понравилась эта тренировка, попробуйте сделать ещё несколько упражнений из пилатеса. Ищите их в этой статье.

Пилатес для новичков. 4 простых упражнения, которые прокачают всё тело Пилатес для новичков. 4 простых упражнения, которые прокачают всё тело
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
7 главных признаков психически здорового человека. Проверяем себя по списку
7 главных признаков психически здорового человека. Проверяем себя по списку
10 качеств, которыми должна обладать сильная личность. Проверьте себя
10 качеств, которыми должна обладать сильная личность. Проверьте себя
TOP 3
10 продуктов, которые обязательно нужно есть спортсменам
10 продуктов, которые обязательно нужно есть спортсменам
Питание
5 простых советов о жизни, которые стоит вспоминать чаще. Чек-лист от экспертов
5 простых советов о жизни, которые стоит вспоминать чаще. Чек-лист от экспертов
Мотивация
10 необычных спортивных рекордов Книги Гиннесса. Они нас очень удивили
Видео
10 необычных спортивных рекордов Книги Гиннесса. Они нас очень удивили
Впечатления
© championat.com 2000–2022