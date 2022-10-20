5 звёздных образов из 2000-х, которые стоит повторить сегодня

Мода действительно возвращается в прошлое с завидным постоянством. В этом сезоне мы увидели немало отсылок в 2000-е. Предлагаем вдохновиться образами звёзд, которые сияли тогда и актуальны сейчас.

Анна Орлова персональный стилист, имиджмейкер Стиль 2000-х сейчас, пожалуй, один из самых актуальных на подиуме. Конечно, мода никогда не возвращается в первозданном виде, но вдохновляться героями светской хроники начала XXI века можно и сейчас, и внедрять в свой гардероб фишки, актуальные для того десятилетия. Это мешковатые джинсы на низкой посадке, открывающие живот, спортивные брюки с лампасами, канонические три полоски adidas originals и, конечно, бунтарский дух нашей молодости!

Пэрис Хилтон

Здесь собрались одни из самых громких трендов этого сезона — спортивный casual, яркий оранжевый и низкая посадка брюк.

Фото: Fryderyk Gabowicz/Getty Images, Анна Орлова

Такое сочетание не оставит вас незамеченным ни на красной ковровой дорожке, ни на прогулке. Сочетайте образ с массивными кроссовками или же классическими лодочками и сумкой в цвет – в этом сезоне так можно.

Энрике Иглесиас

Испанский певец выбрал такой образ для путешествий в 2000-м, а мы выбираем в 2022-м. Отличный пример того, что базовые вещи вряд ли смогут надоесть или выйти из моды.

Фото: Ron Galella/Getty Images, Анна Орлова

Главное, на что нужно будет обратить внимание — сочетание цветов. Более спокойные оттенки станут основой для множества образов, а яркие цвета позволят разнообразить гардероб. Выбирайте сложные пастельные оттенки, но простые яркие цвета — это позволит комбинировать вещи между собой.

Алсу

В этом году достойную конкуренцию худи составили вязаные объёмные свитера. Они также функциональны и комфортны, но при этом более универсальны.

Фото: Jeff Kravitz/Getty Images, Анна Орлова

Сочетайте яркий свитер с джоггерами, брюками-карго или широкими джинсами — отличный лук для выхода в свет и на прогулку. В качестве аксессуаров можно выбрать и шляпку, и кепку: как мы говорили выше, свитер позволит вам двигаться как в сторону спорта, так и к более женственным сочетаниям.

Недавно вместе со стилистом писали про самые стильные головные уборы этой осени.

Рики Мартин

Образ, который певец активно использовал в 2001-м, сегодня не отстаёт от главных трендов. Брюки и лонгслив отлично дополняют друг друга и делают образ комфортным и свободным.

Фото: Gareth Davies/Getty Images, Анна Орлова

Благодаря отсутствию резинок и облегающих элементов вы будете чувствовать себя расслаблено и непринуждённо. А за счёт сочетания таких простых цветов сможете использовать этот лук как в офисе, так и на вечернем выходе в ресторан.

Аврил Лавин

Бунтарский дух и свобода никогда не покидали мастерские дизайнеров, но иногда такой стиль особенно актуален. Сегодня вдохновляемся главной хулиганкой 2000-х – Аврил Лавин.

Фото: SGranitz/Getty Images, Анна Орлова

Базовые футболки с аутентичными принтами и множество аксессуаров разбавьте однотонными брюками-карго и базовыми кедами. У вас получится образ, который подойдёт для любого события, даже активного, и привнесёт в ваш гардероб свежести и бунтарства.

Чтобы не испортить свой образ, важно обращать внимание на детали. Вот семь вещей, которым стоит уделить особое внимание.